De wekelijkse column van Daniel Henninger, ‘Wonder Land’, verschijnt elke donderdag in The Wall Street Journal.

De heer Henninger was finalist voor een Pulitzer Prize in redactioneel schrijven in 1987 en 1996, en deelde in 2002 de Journal’s Pulitzer Prize voor de berichtgeving in de krant over de aanslagen op 11 september. In 2004 won hij de Eric Breindel Journalism Award voor zijn wekelijkse rubriek. Hij heeft de Gerald Loeb Award gewonnen voor commentaar, de Walker Stone Award van de Scripps Howard Foundation voor redactioneel schrijven en de American Society of Newspaper Editors’ Distinguished Writing Award voor redactioneel schrijven. Hij is wekelijks panellid in het “Journal Editorial Report” op Fox News.

De heer Henninger, geboren in Cleveland, is afgestudeerd aan de School of Foreign Service van Georgetown University. Volg hem @danhenninger.