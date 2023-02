Was Chinas Ballon-Verlegenheit uns über Xis Macht verrät

Darüber hinaus haben die Partner der USA in Asien und Ozeanien – Australien, Japan, Südkorea, Taiwan, die Philippinen und Indien – ihre Allianz mit den USA nicht nur erneuert, sondern intensiviert. Selbst von den Salomonen, die Peking sicher in der Tasche hält, regt sich Widerstand gegen die Vereinnahmung durch das totalitäre Peking. Xis Strategie, die USA aus Asien zu vertreiben, ist gescheitert.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Führer der Republikanischen Partei die Reaktion des Weißen Hauses auf den Ballonvorfall kritisieren würden. Die Biden-Administration habe nicht entschieden genug reagiert, heißt es. Das Weiße Haus kontert: Der Präsident habe den Spionageballon sofort abschießen wollen und sei davon nur auf Anraten höchster Militärs abgebracht worden, die Schaden von Leben und Eigentum amerikanischer Frauen abwenden wollten. Am Ende wurde der Ballon am Sonntag über dem Meer abgeschossen.

Jedenfalls glaubt niemand in den Denkfabriken oder Redaktionen an Pekings Version der rein zivilen Wetterballons. Gerade weil der Spionageballon kaum auf Informationen zugreifen konnte, die der Volksrepublik nicht schon von Satellitenbildern bekannt waren, muss der Grund für den Überflug ein anderer gewesen sein.

Nicht nur in Washington fragen sich Exegeten, warum China so kurz vor dem Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken einen Spionageballon über die USA fliegen ließ, geschweige denn einen zweiten, der gerade über Lateinamerika fliegt. Handelt es sich um eine konzertierte Aktion und welchen Zweck hat sie?

Anthony Blinken hätte die Pekinger Gespräche aus einer Position der Stärke begonnen

Auch das westliche Bündnis ist geeinter denn je. Xis Kalkül, dass der von seinem Busenfreund Putin angezettelte Krieg in der Ukraine die freie Welt spalten würde, ist nicht aufgegangen. Die NATO wird sogar noch größer, denn Finnland und Schweden werden in nicht allzu ferner Zukunft zwei bisher neutrale Staaten haben.

Anthony Blinken wäre also aus einer Position der Stärke in die Gespräche in Peking gestartet, ein Szenario, das sicher nicht allen in Peking gefallen hätte.

Letztlich markiert dieser Vorfall einen Wendepunkt im Konflikt zwischen den beiden Supermächten. Bisher haben sie alles vermieden, was zu einer direkten militärischen Konfrontation führen könnte. Pekings Grenzübertritt geht nun zu Lasten der Gemäßigten, die diesen Weg für den besseren halten. Die Fronten werden sich also auf absehbare Zeit weiter verhärten. Es scheint daher illusorisch, dass Blinkens Besuch in naher Zukunft nachgeholt wird.