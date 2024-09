In een emotionele gemoedstoestand wordt de rapper Offset (32) ook beschuldigd door Cardi B (31). De zorgeloze relatie tussen de ex-koppels wordt echt door elkaar geliefd Instagram ab. Am Mittwochabend meldde zichzelf Verschuiven in de reacties en livestreams van de muziek en het luisteren: „Je krijgt een baby met je baby, geniet van het leven!“ Ik reageerde tenslotte op de Dreifachmama im Netz und schoss zurück: „Das habe ich!“

De Grammy-winnaar van de On-off-Beziehung mit Verschuiven gids is, laat eerst een Insider kürzlich gegenüber dem OK! Tijdschrift. „Cardi heeft het einde van zijn leven volledig. Hij zal de emotionele achtergrond achter zich laten Verschuiven sie nicht hat“, behauptete der Tippgeber en beton: „Ihr Herz ist ihm gegenüber versschlossen.“ Het is duidelijk dat de Songwriter in mijn Ex, bij mijn drie gemeenschappelijke kinderen is, maar toch zullen ze een laatste Schlussstrich hebben.

Cardi en Verschuivendie sinds 2017 een turbulente geschiedenis hebben: sinds 2020 hebben de zangers een duidelijke ervaring en is hun schrijven goed verzorgd. Hoe dan ook, beiden voelen zich meer op hun gemak en ze voelen zich meer op hun gemak bij elkaar. In de zomermaanden zijn de laatste 31 jaar de laatste dagen van de scheiding. De beste Cardis Pressesprecher-laut Pagina Zes. Als u een annulering ziet, kan het zijn dat u een overtreding begaat.

Getty Images Offset en Cardi B

Getty Images Offset en Cardi B, 2023