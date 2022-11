Was bei der Wahl der Behandlung zu beachten ist

Von Wade Smith, MD, wie es Kara Mayer Robinson mitgeteilt wurde

Die Diagnose HER2-positiver Brustkrebs kann zunächst beängstigend sein, besonders wenn man die Worte „aggressiver Krebs“ hört. Aber es gibt Grund, angesichts der heutigen Fortschritte in der Behandlung optimistisch zu sein. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, aber mit Hilfe Ihrer Ärzte können Sie entscheiden, was für Sie am besten ist.