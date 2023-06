Mit Paramount Plus (Eigenschreibweise Paramount+) gesellt sich seit dem 8. Dezember 2022 ein neuer Streaming-Anbieter zu Netflix, Disney Plus und Co. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Streamingdienst des aus CBS hervorgegangenen US-Medienunternehmens Paramount Global All Access konnte zum Start mit einigen Highlights aufwarten: „Star Trek“, „Grease“, „The Godfather“, „Dexter“ oder „South Park“ sind nur einige der Flaggschiffe, mit denen man sich behaupten möchte sich auf dem hart umkämpften internationalen Markt zu behaupten.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Preislich liegt Paramount Plus in einem ähnlichen Bereich wie die Konkurrenz. Wir listen hier auf, welche Filme, Serien und Dokumentationen im aktuellen Monat neu sind.

Neue Filme, Dokumentationen und Specials auf Paramount+ im Juni 2023

ab 01.06.2023: „Der gestiefelte Kater“

ab 2. Juni 2023: „Der Prinz aus Zamunda“

ab 3. Juni 2023: „Der Soldat James Ryan“

ab 04.06.2023: „Das Unternehmen“

ab 5. Juni 2023: „Sleepy Hollow“

ab 06.06.2023: „Go, Trabi, Go“ Teil 1 + 2

ab 07.06.2023: „So dunkel die Nacht“

ab 8. Juni 2023: „Comedian Harmonists“

ab 09.06.2023: „Galaxy Quest: Ziellos durchs Weltall“

ab 10. Juni 2023: „Sin City“

ab 11.06.2023: „Good Will Hunting: The Good Will Hunting“

ab 12. Juni 2023: „Barbarella“

ab 13. Juni 2023: „Margot und die Hochzeit“

ab 14. Juni 2023: „Rosemary’s Baby“

ab 15. Juni 2023: „The Coneheads“

ab 16. Juni 2023: „Kung Fu Panda“

ab 17.06.2023: „Scary Movie 1-3“

vom 18. Juni 2023: „Halloween H20: 20 Jahre später“

vom 19.6.2023: „Ghost: Nachricht von Sam“

ab 20. Juni 2023: „Das Geheimnis des verborgenen Tempels“

ab 21. Juni 2023: „Versace: Billion Dollar Bling“, „Duel: Enemy at the Gates“

ab 22. Juni 2023: „Aeon Flux“

ab 23.06.2023: „Der verrückte Professor“

ab 24. Juni 2023: „Mittag“, „Mutter!“, „13 Stunden: Die geheimen Soldaten von Bengasi“

ab 25. Juni 2023: „10 Cloverfield Lane“

vom 26.06.2023: „Spiel mir das Lied vom Tod“

ab 27. Juni 2023: „Corazonada“, „The Spirits I Called“, „Virtuosity“

ab 28. Juni 2023: „Ghost in the Shell“, „Bruce Springsteen: Wings For Wheels: The Making of Born to Run“, „Bruce Springsteen & The E-Street Band: Live in NYC“, „Bruce Springsteen & The E – Street Band: Das legendäre No Nukes-Konzert von 1979“

ab 29.06.2023: „Die Körperfresser kommen“

ab 30.06.2023: „Gleichgewicht“

Neue Serien und Reality-Shows auf Paramount+ im Juni 2023

ab 01.06.2023: „After the Trial“, Staffel 1

ab 3. Juni 2023: „Queen of the Universe“, Staffel 2

ab 8. Juni 2023: „Kohlrabenschwarz“, Staffel 1

09.06.2023: „FBI: International“ Staffel 1B

ab 15. Juni 2023: „Star Trek: Strange New Worlds“, Staffel 2

ab 16. Juni 2023: „Kamp Koral: SpongeBobs Kindheit“

ab 22. Juni 2023: „Inside Amy Schumer“

ab 24. Juni 2023: „From“, Staffel 2

Wie viel kostet Paramount Plus?

Paramount Plus startet mit einem einfachen Abo-Modell: Interessierte Kunden können zwischen einem Monats- und einem Jahresabonnement wählen, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst 59,90 Euro kostet. Paramount bietet Neukunden den vergünstigten Preis bis zum 8. Juni 2023 an. Danach kostet das Jahresabonnement 79,90 Euro. Wenn Sie sich für das Monatsabonnement entscheiden, zahlen Sie 7,99 Euro. Der Streaming-Anbieter gewährt eine siebentägige Testphase, in der kein Geld abgebucht wird.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Alle Paramount Plus-Abonnementpreise auf einen Blick:

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Monatsabonnement: 7,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

Jahresabonnement: 79,90 EUR pro Jahr / 6,65 EUR pro Monat (nicht monatlich kündbar)

Sonderangebot für Jahresabonnement: 59,90 Euro / 4,99 Euro pro Monat (nur gültig bis 08.01.2023)

Paramount Plus auf Sky, Amazon Prime und Apple TV

Wer ein Sky Q-Abonnement mit dem Cinema-Paket hat, hat automatisch Zugriff auf Paramount Plus-Inhalte. Andere Sky-Q-Kunden können den Service für 7,99 Euro pro Monat hinzubuchen. Paramount Plus ist auch als Abonnementkanal auf Amazon Prime Video und Apple TV verfügbar.

Wie funktioniert Paramount Plus?

Wer Filme und Serien auf Paramount Plus schauen möchte, muss sich mit einer E-June-Adresse registrieren, ein Abonnement auswählen und anschließend eine Zahlungsmethode angeben. Zum Start ist in Deutschland jedoch nur die Zahlung per Kreditkarte möglich.

Nach Abschluss des Abonnements kann das automatisch erstellte Profil ausgewählt oder weitere Profile erstellt werden. Dann gelangen Sie zum Angebot an Filmen und Serien.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auf welchen Geräten ist Paramount Plus verfügbar?

Die Anmeldung für Paramount Plus ist auf zahlreichen Geräten möglich. Sie können wählen aus:

Internetbrowser auf Computer, Notebook oder Mobilgerät

Paramount+-App auf Android-Smartphone oder -Tablet

Paramount+-App auf iPhone oder iPad

Apple TV (4. Generation oder neuer)

Android-TV

Amazon Kindle oder Fire TV (nur in einigen Ländern verfügbar)

Roku (nur in Deutschland verfügbar)

Mit wie vielen Geräten kann ich mich bei Paramount Plus anmelden?

Paramount Plus kann auf beliebig vielen Geräten genutzt werden, die gleichzeitige Nutzung ist jedoch auf maximal drei Streams beschränkt. Offiziell lädt der Streaming-Anbieter zwar nicht zum Teilen von Accounts ein, scheint dem Thema aber gelassener gegenüberzustehen als die Konkurrenz. Da es keine geografische Beschränkung gibt, können theoretisch beliebig viele Personen über dasselbe Konto auf Paramount Plus zugreifen. Vorausgesetzt, es streamen nie mehr als drei Nutzer gleichzeitig.

Welche Inhalte gibt es auf Paramount Plus?

Neben den Eigenproduktionen, den sogenannten Originals und Exclusives, sind auch eine Reihe US-amerikanischer Fernsehsender mit ihren Inhalten auf Paramount Plus vertreten. Diese Marken sind im Paramount Plus-Streaming-Angebot enthalten:

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Show Time

Comedy Central

MTV

Nickelodeon

Nick Junior

Smithsonian-Kanal

Welche Filme und Serien gibt es auf Paramount Plus?

Eine umfassende Auflistung aller auf Paramout Plus verfügbaren Filme, Serien, Dokumentationen und Shows würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Zu den Highlights, die in Deutschland von Anfang an erhältlich sind, zählen folgende Originale, Filmklassiker und Serienhits:

Filme

Der Pate

Esel für immer

Mission: Impossible – Fallout

Pulp Fiction

Top Gun

Die nackte Waffe

Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen

Moderator

Die Addams-Familie

Ungebunden

Serie

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Star Trek: Seltsame neue Welten

1883

Heiligenschein

Süd Park

König der Königinnen

Kalifornien

Geschicklichkeit

Gute Ehefrau

Zwillingsgipfel

Aus

Kann ich Paramount Plus im Ausland nutzen?

Theoretisch können Inhalte auf Paramount Plus auch im Ausland gestreamt werden. Ausgenommen sind die USA und Märkte, in denen Paramount Plus nicht angeboten wird. Möglicherweise sind nicht alle Filme und Serien, die in Ihrem Heimatland verfügbar sind, im Ausland verfügbar.

Gibt es eine Kindersicherung für Paramount Plus?

Ja, aber die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es aktivieren möchten, müssen Sie in Ihren Kontoeinstellungen zum Bereich „Kindersicherung“ navigieren und können dort ein entsprechendes Passwort vergeben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie kann ich mein Paramount Plus-Konto kündigen?

In den Kontoeinstellungen gibt es den Bereich „Abonnement & Rechnung“ (Registrierung über Internetbrowser). Neben der Möglichkeit, Ihr Abonnement bzw. Ihre Zahlungsart zu ändern, besteht auch die Möglichkeit „Abonnement kündigen“. Nach Bestätigung der Kündigung bleibt der Zugriff auf das Streaming-Portal bis zum Ende des bereits bezahlten Abonnementzeitraums bestehen.