Berlin/Brüssel. Russland hat das Schwarzmeer-Getreideabkommen am Montag auslaufen lassen. Das hat Folgen nicht nur für die Ukraine. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Welche Auswirkungen hat die Blockade des Getreideabkommens mit der Ukraine durch Russland für die Welt?

Ohne das Abkommen hätte die Ukraine seit Kriegsbeginn vor mehr als 500 Tagen weitaus weniger Getreide exportieren können. Fast 33 Millionen Tonnen Getreide und andere Nahrungsmittel wurden seit der Laufzeit des Abkommens über das Schwarze Meer exportiert. Die Ukraine blieb der wichtigste Weizenlieferant für das Welternährungsprogramm (WFP), das Menschen in den ärmsten Ländern der Welt hilft. Das könnte sich jetzt ändern. Diplomaten sagen, dass 300 Millionen Menschen in Ländern wie Äthiopien, Nigeria, Sudan, Südsudan, Jemen, Somalia und Afghanistan vom Hungertod bedroht sein könnten.

Was sind Russlands Taktiken?

Mit dem Abkommen verfügt Moskau über ein Druckmittel, mit dem es seine Interessen durchsetzen will. Russland hat von Anfang an darauf bestanden, dass als Gegenleistung für seine Kooperation bei dem Abkommen die Sanktionen des Westens gelockert werden sollten, die nach Ansicht des Kremls seine eigenen Getreide- und Düngemittelexporte behindern. Es gibt keine offiziellen Sanktionen gegen den russischen Getreidesektor, sondern Strafmaßnahmen gegen Banken in Russland. Dazu gehört auch die Staatliche Landwirtschaftsbank Russlands. Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge hat die EU Moskau kürzlich vorgeschlagen, eine Tochtergesellschaft der Agrarbank zu gründen, um Getreidegeschäfte abwickeln zu können. Doch der Kreml lehnte ab. Laut westlichen Diplomaten ist das Putins Kalkül: Je weniger Getreide die Ukraine exportieren kann, desto höher werden die Preise auf dem Weltmarkt steigen und desto mehr kann Russland, von dessen Getreide Afrika abhängt, verdienen.

Wer unterstützt Putin noch?

Es stimmt, dass die internationale Gemeinschaft um das russische Staatsoberhaupt einsam geworden ist. Auf einige Staaten kann er sich aber dennoch verlassen. Beim Gipfel der EU und der lateinamerikanischen Staatengemeinschaft in Celac blockierten die autoritären Staaten Nicaragua, Venezuela und Kuba eine Erklärung, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in scharfem Ton verurteilt hätte. Venezuela und Kuba stimmten erst zu, nachdem das Dokument seine Besorgnis über den Krieg in der Ukraine allgemein zum Ausdruck brachte und den Aggressor Russland überhaupt nicht erwähnte.

Kann Putin sein Land noch verlassen?

Das ist zumindest ein Risiko, denn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen internationalen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine gegen Putin erlassen. Schon länger gab es Spekulationen darüber, ob er es dennoch wagen würde, Ende August zum Treffen der aufstrebenden Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) nach Johannesburg zu reisen. Südafrika hatte Putin trotz des Haftbefehls eingeladen – Moskau hat Südafrika nach Angaben seines Präsidenten Cyril Ramaphosa gewarnt, dass eine Festnahme einer „Kriegserklärung“ gleichkäme. Ramaphosa gab am Mittwoch bekannt, dass Putin nicht käme. Die Entscheidung sei „im gegenseitigen Einvernehmen“ getroffen worden. Anstelle Putins wird Russlands Außenminister Sergej Lawrow reisen.

Hat Putin Angst?

Der Grünen-Außenpolitiker Robin Wagener sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zu Putins Verzicht auf eine persönliche Teilnahme am Brics-Staaten-Treffen: „Das zeigt, dass das internationale Strafrecht funktioniert.“ Putin ist isoliert. „Die Androhung einer Kriegserklärung im Falle der Vollstreckung des Haftbefehls ist bekanntes und durchsichtiges Säbelrasseln des Kremls. Es ist richtig, dass Südafrika ein selbstbewusster Gastgeber bleibt und sich weder erpressen noch bedrohen lässt.“

Was können die Ukraine und der Westen jetzt tun?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, die Exporte über das Schwarze Meer ohne russische Zustimmung fortzusetzen. Doch Kremlsprecher Dmitri Peskow riet sofort mit wenigen subtilen Worten davon ab, das Meer zu befahren: „Es handelt sich um eine Zone, die direkt an das Kampfgebiet grenzt und in der bestimmte Risiken ohne entsprechende Sicherheitsgarantien bestehen.“ Dann folgte schnell die nächste Drohgebärde. Russland will nun Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Ab Mitternacht des Donnerstags würden sie als „potenzielle Träger militärischer Fracht“ eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Selenskyj versucht, Afrika auf seine Seite zu ziehen. Er sagte, er habe mit afrikanischen Medien „über die Getreideexportsituation und die russische Aggression gegen die globale Ernährungsstabilität“ gesprochen. Abgesehen von Appellen hat der Westen praktisch keine Einflussmöglichkeiten auf den Kreml. Für Schiffe aus NATO-Staaten ist es praktisch unmöglich, ukrainische Getreidetransporte abzusichern. An diesem Donnerstag treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Der wichtigste Punkt dürfte der geplatzte Getreidedeal sein.

Wie schnell wird sich die neue Marktsituation auf die Weltgetreidepreise auswirken?

Robin Wagener sagt: „Putins Seeblockaden könnten massive Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise und die Ernährungssicherheit haben.“ Statt Diplomatie setzt der Kreml Hunger und Gewalt ein, um seine Ziele zu verfolgen. „Die internationale Gemeinschaft ist aufgerufen, diesem Erpressungsversuch gemeinsam entgegenzutreten. Die afrikanischen Länder und insbesondere die Afrikanische Union müssen Putin klar machen, dass sie mit einer Fortsetzung des Getreideabkommens rechnen.“ Der Analyst der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft mbH (AMI) in Bonn, Wienke von Schenck, sagte dem RND: „Marktteilnehmer hatten bereits darauf spekuliert, dass das Getreideabkommen nicht verlängert wird, so dass es derzeit keinen klaren Preiseffekt gibt.“ Der Einfluss der Ernteergebnisse ist derzeit aufgrund der Dürre deutlich größer.

Laut Özdemir sollte die EU nach alternativen Exportrouten für Getreide suchen Eines der zentralen Themen der Konferenz „Politik gegen den Hunger“ ist das zwischen den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Getreideabkommen. © Quelle: Reuters

Inwieweit ist Deutschland betroffen?

Aus der Ukraine kommen laut Schenk nur Mais und Raps nach Deutschland. Von den knapp 432.000 Tonnen Mais, die seit Beginn des Schutzkorridors im August 2022 aus der Ukraine nach Deutschland verschifft wurden, kamen 262.000 Tonnen über das Schwarze Meer. Bei Raps waren es immerhin 160.000 Tonnen der 229.000 Tonnen. Deutlich stärkere Auswirkungen wird das vorübergehende Ende des Korridors dem Analysten zufolge etwa auf Spanien haben, das mit sechs Millionen Tonnen große Mengen Tierfutter aus der Ukraine erhielt und derzeit mit einer Dürreernte konfrontiert ist.

Kann es aufgrund von Überkapazitäten und dem damit verbundenen Preisverfall zu Problemen wie 2022 kommen?

„Das wird auch davon abhängen, wie groß die diesjährige Getreideernte dort ausfallen wird, bisher wurde davon ausgegangen, dass es aufgrund der Hitze zu Mindererträgen kommen wird“, sagt von Schenk. In Ungarn gab es im Jahr 2022 die kleinste Ernte seit 20 Jahren, daher war der Angebotsfluss aus der Ukraine für die Käufer sehr willkommen – auch bei Mischfutter. Die polnische Regierung zahlt ihren Bauern vorerst einen garantierten Mindestpreis für Getreide. Diese Regelung gilt bis zum 15. September.