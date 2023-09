Lange Zeit schien die ukrainische Gegenoffensive im Schlamm zu stecken, die Frontlinien bewegten sich kaum. Doch nun ist der Ukraine an der entscheidenden Südfront bei Saporischschja ein Durchbruch gelungen. Wie die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar berichtete, konnten die ukrainischen Streitkräfte die erste Verteidigungslinie der russischen Streitkräfte durchbrechen und setzen nun die Gegenoffensive in der Nähe von Melitopol fort.

„Unsere Streitkräfte haben in der Nähe von Novodanylivka und Novoprokopivka Erfolge erzielt“, sagte Malyar. Beide sind Dörfer in der Oblast Saporischschja. Darüber hinaus soll Kiew die drei Quadratkilometer nahe der ostukrainischen Stadt Bachmut zurückerobert haben, in der es zu schweren Kämpfen kam.

Die Gegenoffensive der Ukraine begann im Juni 2023. Ziel Kiews ist die Befreiung seiner Gebiete in den Regionen Saporischschja, Dontesk, Luhansk und Cherson, die teilweise von russischen Streitkräften besetzt sind. Die Ukraine strebt außerdem die Rückeroberung der zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer gelegenen Halbinsel Krim an, die Moskau 2014 illegal annektierte.

Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi, Kommandeur in der Region Saporischschja, sagte der britischen Sonntagszeitung Der Beobachter dass sich Truppen derzeit zwischen der ersten und zweiten Linie der russischen Verteidigung im Süden der Ukraine befanden. In den vergangenen Tagen hatte es Berichte über Vorstöße ukrainischer Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Robotyne gegeben. Derzeit versuchen russische Truppen mit einer Reihe von Gegenoffensiven verlorene Gebiete zurückzugewinnen.

Die Ukraine kündigt die vollständige Rückeroberung von Robotyne an Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Warum war der Durchbruch so schwierig?

Zunächst war mit einem Durchbruch viel früher gerechnet worden. Doch die ukrainische Gegenoffensive wurde lange Zeit durch ein riesiges Minenfeld behindert, das es den Truppen erschwerte, vorzurücken oder die Verwundeten zu evakuieren, wie Tarnavskyi erklärte.

Berichten zufolge erlitten Hilfskräfte beim Überqueren des Minenfelds ebenfalls schweres Feuer. Der australische Militäranalyst Allan Orr glaubt, dass die NATO die ukrainischen Streitkräfte nicht ausreichend ausgerüstet und ausgebildet habe, wie er dem US-amerikanischen Wochenmagazin sagte Newsweek.

Warum gelang der Durchbruch trotz Schwierigkeiten?

Dies könnte teilweise auf den Zustand der russischen Streitkräfte zurückzuführen sein. Der russische Bataillonskommandeur Alexander Chodakowski sagte, dass seine Truppen bei der Verteidigung südöstlicher Gebiete „extremer physischer und psychischer Belastung“ ausgesetzt seien. Unter Bezugnahme auf Chodakowskis Aussage, Bericht vom Sonntag Der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) kommt daher zu dem Schluss, dass sich die Lage für Russland verschlechtert hat.

In dem ISW-Bericht heißt es weiter, dass russische Soldaten ständig unter ukrainischem Artilleriefeuer stünden und dass Chodakowski nicht sicher sei, „ob die verzweifelten und erschöpften russischen Streitkräfte in der Lage sein werden, sich gegen eine zukünftige ukrainische Offensive in diesem Frontabschnitt zu verteidigen“.

Was ist vom Durchbruch zu halten?

Experten glauben, dass der Durchbruch tatsächlich ein positiver Schritt für die ukrainischen Streitkräfte ist. Laut Tarnavskyi haben die russischen Streitkräfte etwa 60 % ihrer Zeit und Ressourcen für die erste Verteidigungslinie aufgewendet.

Ein Freiwilliger inspiziert ein Minenräumgerät in der ukrainischen Region Saporischschja. Minen spielten eine besondere Rolle bei der Verlangsamung der Gegenoffensive der Ukraine. Bild: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Umgekehrt sind nur etwa 20 % der verfügbaren Ressourcen für die zweite und dritte Verteidigungslinie vorgesehen. Aus diesem Grund schätzt das ISW auch, dass die ukrainischen Streitkräfte Fortschritte machen, während sich die Lage der russischen Truppen zunehmend verschlechtert.

Das sagte Militärexperte Marcus Keupp der deutschen Tagesschau ZDFheute dass es bei den aktuellen Bewegungen nicht um einen spektakulären militärischen Durchbruch wie in den Filmen geht, sondern darum, eine Lücke in der russischen Verteidigung zu finden.

Diese Lücke müsste „ungefähr fünf bis zehn Kilometer breit sein, um (für ukrainische Truppen) schweres Gerät bzw. Reserven durchschieben zu können.“ Keupp glaubt, dass die ukrainischen Streitkräfte gerade dabei sind, diese Lücke zu finden. „Das ist also ein sehr gefährlicher Moment für die russischen Streitkräfte.“

Was kommt als nächstes?

Tarnavskyi sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte in Richtung der von Russland besetzten Städte Tokmak und Melitopol nahe dem Asowschen Meer vordrangen. Es gibt noch keine Berichte darüber, wie groß das zurückeroberte Gebiet dort ist. Ziel der Ukraine ist es, bis zum 90 Kilometer weiter südlich gelegenen Asowschen Meer vorzudringen, um die russischen Truppen zu trennen.

Keupp erzählte ZDFheute Die Stadt Tokmak war von entscheidender Bedeutung, da mehrere wichtige Autobahnen und eine wichtige Eisenbahnstrecke durch das Gebiet verliefen. Damit könne die russische Logistik „sehr effizient“ von diesem Standort abgeschnitten werden, sagte Keupp. Dadurch wurde Tokmak zu einer „Art Wachposten“ für das Gebiet bis zum Schwarzen Meer.

Sollte die Ukraine die Küste des Schwarzen Meeres erreichen und auf die Krim schießen können, glaubt Keupp, dass der Krieg für Russland strategisch verloren wäre.

In einem Podcast der deutschen Wochenzeitung Stern, Sicherheitsexperte Christian Mölling sagte, dass der Ukraine noch etwa zwei Monate blieben, bevor schlechtes Wetter größere Bewegungen unmöglich mache. Aber es wäre viel gewonnen, sagte er, wenn es der Ukraine gelingen würde, einen Keil weiter südlich zu platzieren, „so dass die gesamte Landmasse, die sich bis zum Asowschen Meer erstreckt, unter Artilleriefeuer gehalten werden kann.“ Dies würde die Versorgung der russischen Truppen verlangsamen.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung verschiedener Nachrichtenagenturen auf Deutsch verfasst.