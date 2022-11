Was ändert sich, wenn Chicago Bears QB Justin Fields am Sonntag nicht spielen kann? So ziemlich alles – Shaw Local

LAKE FOREST – Die Quarterbacks im Matchup am Sonntag zwischen den Bears und den Jets könnten ganz anders aussehen als noch vor wenigen Tagen erwartet.

Bears-Quarterback Justin Fields bleibt laut Cheftrainer Matt Eberflus „von Tag zu Tag“, aber er kehrte am Mittwoch zum Training zurück. Fields sagte, er habe eine abgetrennte Schulter mit teilweise gerissenen Bändern. Er nannte es „im Grunde eine Verletzung des AC-Gelenks“.

In der Zwischenzeit beschäftigen sich die Jets mit eigenen Quarterback-Fragen. Am Mittwoch gab Trainer Robert Saleh bekannt, dass Quarterback Mike White anstelle von Zach Wilson starten wird. Wilson war 2021 die Nummer 2 unter den Draft Picks.

Fields verletzte sich bei der 27:24-Niederlage am Sonntag gegen die Atlanta Falcons an der Schulter. Eberflus sagte, der Status von Fields für das Spiel dieser Woche werde davon abhängen, wie sich der QB im Verlauf der Trainingswoche fühlt. Das Training am Mittwoch war ein Walkthrough, also war es nicht mit voller Geschwindigkeit oder in Pads, aber die Tatsache, dass Fields zum Training freigegeben wurde, ist ein positives Zeichen.

„Das ist so eine Sache, man arbeitet die Woche durch und wir werden sehen, wo es ist, und hoffentlich werden wir jeden Tag besser und besser“, sagte Eberflus.

Auf die Frage, ob die Gefahr bestehe, dass Fields in die verletzte Reserve wechselt, was eine Abwesenheit von vier Spielen erfordern würde, verneinte Eberflus.

Fields verletzte sich im letzten Drive des Spiels am Sonntag an der Schulter. Ein Verteidiger stellte ihm ein Bein, als er zur Seitenlinie rannte. Der 23-jährige Quarterback landete unglücklich auf seiner linken Schulter, seiner nicht werfenden Schulter.

Er blieb im Spiel, hatte aber offensichtliche Schmerzen, nachdem er im folgenden Spiel einen weiteren Treffer erzielt hatte. Fields benötigte nach dem Spiel Röntgenaufnahmen und weitere Auswertungen. Er sagte am Sonntag, dass seine Schulter starke Schmerzen habe.

Fields hat in dieser Saison alle 11 Spiele für die Bears gestartet. Nach einem langsamen Saisonstart hat sich die Offensive der Bears in den letzten anderthalb Monaten überschlagen. Fields hat in den letzten sechs Spielen 106,7 Yards pro Spiel zurückgelegt und ist auf dem besten Weg, Lamar Jacksons QB-Rushing-Rekord von 2019 herauszufordern.

Fields sagte, wenn das Spiel Mittwoch gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht gespielt.

„Aber gut, dass wir heute nicht spielen“, sagte Fields. „Wir spielen in vier Tagen. Also werden wir sehen, wie es sich in vier Tagen anfühlt.“

Die Entscheidung wird eine gemeinsame Anstrengung zwischen Eberflus, Fields, dem Trainerstab und General Manager Ryan Poles sein. Ein Wechsel beim Quarterback würde wahrscheinlich eine große Verschiebung für diese Offensive bedeuten, die vor allem dank der Mobilität von Fields erfolgreich war. Backup-Quarterback Trevor Siemian hat nicht die gleichen Fähigkeiten.

Eine von Siemian angeführte Offensive der Bären würde wahrscheinlich mehr darauf angewiesen sein, David Montgomery zurückzulaufen. Siemian ist nicht der Typ von QB, der krabbeln und First Downs holen kann – etwas, was Fields im letzten Monat unzählige Male getan hat. In sechs Spielen mit New Orleans im vergangenen Jahr eilte Siemian für insgesamt 20 Yards.

Die ganze Ungewissheit, die Fields umgibt, könnte Spielkunst sein, um die Jets im Unklaren zu lassen, welcher Quarterback am Sonntag spielen wird. Eberflus lehnte es ab zu sagen, ob Siemian diese Woche zusätzliche Wiederholungen im Training sehen würde.

Auf die Frage, warum sie nicht einfach auf Nummer sicher gehen und Fields eine Woche lang ausruhen würden, sagte Eberflus, dass die Bären – die sich in einer Pechsträhne von vier Spielen befinden – gewinnen wollen.

„Ich würde einfach sagen, wenn er bereit ist zu spielen, wird er spielen“, sagte Eberflus. „Er fühlt sich so, wir fühlen uns so. Wenn er bereit ist zu gehen, sich gut dabei fühlt, wird er das Spiel spielen. Wirklich, der Grund ist, dass wir versuchen zu gewinnen. Wir wollen das Spiel gewinnen.“

Die Jets entschieden sich dafür, ihren QB-Wechsel am Mittwoch öffentlich zu machen. Die Bären wissen jetzt, dass sie es mit White und nicht mit Wilson zu tun haben werden. Eberflus sagte, dass dies seiner Verteidigung hilft, wenn man weiß, welcher QB-Stil gespielt wird. Er sagte, Wilson sei viel mobiler und White eher ein Pocket Passer.

Auf die Frage, wie spielerisch es ist, seine eigene QB-Situation ruhig zu halten, sagte Eberflus: „Das muss man immer tun, besonders wenn man zwei verschiedene Arten von Quarterbacks hat.“

Die Offensive der Bears könnte mit Siemian als Quarterback anstelle von Fields sicherlich anders aussehen.

„Das ist eine Frage, die jeder wissen möchte“, sagte Empfänger Darnell Mooney. „Elefant im Raum: Trevor ist nicht so sportlich wie Justin.“

Verletzungs-Updates: Safety Jaquan Brisker, Cornerback Kyler Gordon und Linebacker Sterling Weatherford haben alle am Mittwoch im Gehirnerschütterungsprotokoll trainiert.

Fields wurde als eingeschränkter Teilnehmer aufgeführt. Safety Dane Cruikshank (Oberschenkel) und Right Guard Teven Jenkins (Hüfte) waren vollwertige Teilnehmer.

Eberflus sagte, dass Center Lucas Patrick an seinem verletzten Zeh operiert wurde und für den Rest der Saison fehlen wird.