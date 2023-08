Nach den schier endlosen Brexit-Verhandlungen und der zweijährigen Übergangsphase endete am 1. Dezember 2021 endgültig die Freizügigkeit für Briten in der EU. Seitdem benötigen Briten eine Aufenthaltserlaubnis, um in Ländern der Europäischen Union wie Deutschland leben und arbeiten zu können – eben wie alle anderen Drittstaatsangehörigen.

Vor dem Brexit konnten Menschen mit einem britischen Pass natürlich einfach nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land ziehen, ohne vorher eine Aufenthaltserlaubnis beantragen zu müssen. Dies gab ihnen die Flexibilität, ohne Jobangebot umzuziehen oder während ihres Aufenthalts im Land den Weg zu ändern, indem sie beispielsweise als Student begannen und dann freiberuflich tätig wurden.

Der Podcast „Germany in Focus“ von The Local sprach kürzlich mit einem britischen Paar, das nach dem Ende der Freizügigkeit beschloss, den Mut zu ergreifen und nach Deutschland zu ziehen. Sie sprachen über die Hürden, die sie überwinden mussten, um ihre Aufenthaltserlaubnis zu erhalten – und die Schwierigkeit, dies als Nicht-EU-Bürger nach dem Brexit zu tun.

Die jüngsten von der EU-Datenagentur Eurostat veröffentlichten Daten zeigen jedoch, dass unter den Briten immer noch der Wunsch besteht, ihr Heimatland zu verlassen und sich in der Europäischen Union niederzulassen.

Wie aus den Daten von Eurostat hervorgeht, entschieden sich im vergangenen Jahr dennoch Zehntausende Briten für einen Umzug in EU-Länder, insgesamt erhielten 43.497 im Jahr 2022 eine erste Aufenthaltserlaubnis – oder 46.977 unter Einbeziehung der Schweiz.

Davon erhielten mehr als 6.000 eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.

Eurostat betrachtet eine erste Aufenthaltserlaubnis als eine Genehmigung zum Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines EU-Landes, die erstmals ausgestellt wurde und mindestens drei Monate gültig ist. Daher wird sie in den meisten Fällen an Neuankömmlinge oder Neuankömmlinge erteilt, die beabsichtigen, in dem Land zu leben. anstatt nur einen längeren Besuch abzustatten.

Die Daten zeigen, wie viele Menschen aus Gründen der Arbeit, des Studiums, der Familienzusammenführung oder aus „anderen Gründen“ (einschließlich Ruhestand oder Aufenthalt ohne Arbeitsrecht), internationalem Schutz (ausgenommen Ukrainer) oder anderen besonderen Aufenthaltsregelungen in diese Länder gezogen sind.

In den meisten Ländern sind die meisten Menschen, die in die Kategorie „Andere“ fallen, Rentner.

Was waren die Hauptgründe, warum Briten nach Deutschland zogen?

Obwohl die Entscheidung, ins Ausland zu ziehen, auf einer Vielzahl von Faktoren basieren kann – von denen viele immateriell sind – basieren die Daten von Eurostat ausschließlich auf Einwanderungsstatistiken.

Wenn Drittstaatsangehörige eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, müssen sie in der Regel einen Grund angeben, warum sie im Land sein müssen – sei es zum Arbeiten oder zum Nachziehen zu einem geliebten Menschen – und diese Antworten wurden im Eurostat-Bericht verwendet.

Das bedeutet, dass jemand, der wegen einer besseren Lebensqualität oder weil er die Kultur hier liebt, nach Deutschland gezogen ist, in dieser Statistik leider nicht vertreten ist.

Dennoch bieten sie einen guten Einblick in das, was die Briten hier machen und wie sie beim Umzug vorgegangen sind – und geben Hinweise auf die Hauptgründe, weshalb sie sich für Deutschland entschieden haben.

Eine britische und eine deutsche Doppelstaatsangehörige halten ihre Pässe hoch. Nach den vorgeschlagenen neuen Regeln können Briten die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, nachdem sie fünf Jahre in Deutschland gelebt haben, während sie die britische Staatsangehörigkeit behalten. Foto: picture Alliance/dpa | Holger Hollemann

Den Eurostat-Daten zufolge waren Beschäftigungsmöglichkeiten und „andere“ Gründe – was im Allgemeinen der Ruhestand bedeutet – die mit Abstand zwei Hauptgründe für einen Umzug der Briten nach Deutschland im Jahr 2022.

Tatsächlich scheint es, dass Deutschland mit 2.868 Aufenthaltsgenehmigungen, die in die Kategorie „Sonstige“ fallen, nach Spanien nur das zweitgrößte Zielland für Briten im späteren Leben nach dem Brexit ist.

Es überrascht nicht, dass für die größte Volkswirtschaft Europas der zweitbeliebteste Grund für Briten, nach Deutschland zu ziehen, die Arbeit war.

Im Jahr 2022 wurden in der Bundesrepublik 1.800 Arbeitserlaubnisse an britische Staatsbürger vergeben. Damit ist die Bundesrepublik nach Frankreich (3.182 Genehmigungen) und der Schweiz (2.073 Genehmigungen) das drittbeliebteste EU-Reiseziel für Briten, die nach dem Brexit ein Arbeitsangebot annehmen.

Da Deutschland versucht, seine immer größer werdende Fachkräftelücke zu schließen und qualifizierte Arbeitskräfte mit einfacheren Einwanderungsbestimmungen ins Land zu locken, ist es wahrscheinlich, dass diese Zahl in Zukunft noch zunehmen wird.

Wie sieht es mit Beschäftigung und Familienzusammenführung aus?

Angesichts der Tatsache, dass junge Briten Studiengebühren von bis zu 9.250 £ (10.790 €) pro Jahr zahlen müssen, könnte man sich vorstellen, dass die gebührenfreien Universitäten in Deutschland viele Studenten ins Land locken würden.

Erstaunlicherweise war die Zahl der Briten, die zum Studium nach Deutschland kamen, im Jahr 2022 allerdings verschwindend gering: Lediglich 506 Aufenthaltsgenehmigungen wurden zu diesem Zweck erteilt.

Dies könnte etwas mit der Abschaffung des Erasmus-Studentenaustauschprogramms in Großbritannien nach dem Brexit zu tun haben – könnte aber auch darauf hindeuten, dass junge Briten Deutschland einfach als einen weniger romantischen Studienort betrachten als andere EU-Länder.

Menschen laufen über das Universitätswappen in der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin. Foto: picture Alliance/dpa | Christoph Söder

Darüber hinaus werden viele Kurse in Deutschland zwar auf Englisch abgehalten, junge Briten könnten jedoch von der Vorstellung abgeschreckt werden, dass sie Deutschkenntnisse benötigen – obwohl sie viel eher Französisch oder Spanisch beherrschen.

Tatsächlich waren die beiden beliebtesten Studienziele für Briten nach dem Brexit Frankreich, das 1.901 Studentengenehmigungen ausstellte, und Spanien, das 1.811 ausstellte.

Bei der Familienzusammenführung waren die Zahlen ebenfalls relativ niedrig – möglicherweise aufgrund der bekanntermaßen strengen Familienzusammenführungsgesetze in Deutschland.

Im Jahr 2022 beantragten lediglich 831 Briten bei ihrem Umzug nach Deutschland ein solches Visum.