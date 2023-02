Warum wollte die südafrikanische Regierung angeblich 58 Millionen Dollar für das Sponsoring eines britischen Fußballvereins ausgeben?

CNN

—



Als Pläne für das Tourismusamt der südafrikanischen Regierung, den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur zu sponsern, durchsickerten und letzte Woche bestätigt wurden, lösten sie in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Ärger aus.

Der umstrittene Sponsoring-Deal, der unter Auflagen genehmigt, aber noch nicht abgeschlossen wurde, soll sich auf rund 58 Millionen US-Dollar (1 Milliarde Rand) belaufen.

Aber Südafrika befindet sich derzeit in einer nationalen Krise, sein Alltag wird durch eine Reihe von täglichen Stromausfällen gelähmt, die alles betreffen, von der Zubereitung von Babynahrung und der Polizei bis hin zum Antrieb von Sauerstoffmaschinen und der Konservierung von Leichen.

Diese Stromausfälle, die vor Ort als Lastabwurf bekannt sind, werden vom staatlichen Energieversorger Eskom durchgeführt, um den vollständigen Zusammenbruch des Stromnetzes zu vermeiden, und sind so störend geworden, dass Präsident Cyril Ramaphosa erwägt, eine Naturkatastrophe auszurufen.

In diesem Klima und nach der Gegenreaktion, die mit der öffentlichen Ankündigung der Pläne einherging, berichteten lokale Medien am Sonntag, dass Tourismusministerin Lindiwe Sisulu den Deal „abbrechen“ wird.

CNN hat das Ministerium für Tourismus um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten, und South African Tourism (SAT), die eine Stellungnahme ablehnten.

Warum also hat die Tourismusbehörde eines Landes, das sich mitten in einer nationalen Krise befindet, unter Auflagen einem Deal zugestimmt, der Regierungsgelder an einen der größten und reichsten Fußballvereine Englands leiten würde?

Angeblich würde das Sponsoring von Tottenham dazu beitragen, „Fans und Zuschauer in Touristen umzuwandeln“, sagte South African Tourism (SAT) in einer Erklärung vom 2. Februar und dabei helfen, das von der Regierung vorgegebene Ziel von 21 Millionen internationalen Touristenankünften bis 2030 als Tourismus des Landes zu erreichen Branche erholt sich von der Covid-19-Pandemie.

„Wir können nicht wie gewohnt weitermachen, weil es nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Aus diesem Grund erwägen wir eine Partnerschaft dieser Größenordnung mit Tottenham Hotspurs FC, um uns wirklich dabei zu helfen, die Skala unserer Touristenankünfte zu verändern“, sagte der amtierende Chief Executive Officer von SAT, Themba Khumalo, in der Erklärung.

Tottenham wollte sich zu dem Deal nicht äußern.

Die südafrikanische Tourismusbranche brach während der Pandemie zusammen, und ihr Beitrag zum BIP des Landes hat sich 2020 mehr als halbiert, und obwohl sich der Inlandsmarkt erholt hat, hat es sich als schwieriger erwiesen, internationale Touristen zurückzugewinnen.

Der Einsatz von Fußballsponsoring zur Förderung des internationalen Tourismus ist keine neue Idee. Ruanda begann 2018 kontrovers, Arsenal zu sponsern, was SAT als Grund für einen Anstieg der Tourismuszahlen dieses Landes um 8 % anführt.

In der Zwischenzeit unterzeichnete das Ministerium für Tourismus, Kultur und Wildtiere von Malawi im vergangenen Monat eine Vereinbarung mit dem Club Deportivo Leganes aus der spanischen Segunda Division, um einer seiner rotierenden Hauptsponsoren zu werden.

Durch die Entscheidung, Spurs zu sponsern, hofft SAT, den britischen Markt – die drittgrößte Quelle internationaler Besucher in Südafrika – zu erschließen und die eine Milliarde Haushalte auf der ganzen Welt zu erreichen, die die Premier League sehen.

Der Finanzfußballexperte Kieran Maguire sagte gegenüber CNN Sports, dass eine Sponsoring-Vereinbarung zwischen Spurs und SAT „eine ziemlich seltsame Beziehung zu sein scheint“, auch wenn sie versucht, vom globalen Publikum der Premier League zu profitieren.

„Man sieht die Vorteile für den Fußballverein, weil er Geld bekommt“, fügt er hinzu. „Was den Nutzen für die Länder betrifft, weniger. Der Versuch, einzelne Marketingkampagnen messbar an einen Erfolg zu koppeln, ist immer schwierig.“

Bevor die Pläne jedoch fertiggestellt wurden, wurden sie der südafrikanischen Zeitung The Daily Maverick zugespielt, was den Zorn der Öffentlichkeit auf sich zog.

Als die Tourismusbehörde die Veröffentlichung der Pläne beklagte, kam Kritik von verschiedenen Seiten, auch aus der Regierung selbst.

Drei Mitglieder des Tourismusausschusses der südafrikanischen Regierung – Enver Duminy, Ravi Nadasen und Rosemary Anderson – traten zurück, nachdem die Pläne veröffentlicht worden waren.

Sogar Ramaphosa lehnt den Deal in seiner jetzigen Form ab, wobei sein Sprecher Vincent Magwenya sagte: „Wir glauben nicht, dass es gerechtfertigt ist, so viel Geld in der vorgeschlagenen Weise auszugeben“, so lokale Medien wie News24.

CNN hat das Büro des Präsidenten um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Kritiker der Regierung bieten jedoch eine andere Erklärung für das vorgeschlagene Abkommen an, indem sie es als teures Feigenblatt darstellen, während Lastabwurf jeden Aspekt des südafrikanischen täglichen Lebens betrifft und die lokale Tourismusbranche immer noch Schwierigkeiten hat, sich von der Pandemie zu erholen.

Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) kritisierte den Deal und sagte, dass das Geld mehr als 33 Millionen Liter Kraftstoff für den Betrieb von Eskom, über 10.000 weitere Stipendien für Studenten und fast 5.000 neue Polizisten finanzieren könnte, während der Kongress der südafrikanischen Gewerkschaften es als „fehlgeleitetes Eitelkeitsprojekt“ bezeichnete .“

In ähnlicher Weise bezeichnete Manny de Freitas, der damalige Schattenminister für Tourismus, den Vorschlag als „einen weiteren Glanz- und Glamour-Trick von Tourismusminister Sisulu, um vor der möglichen Versetzung in eine andere Abteilung in einer bald angekündigten Kabinettsumbildung ein Zeichen im Tourismus zu setzen .“

Er fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft diese Woche eine Delegation nach Spurs entsenden werde, um den Status des Deals festzustellen und ob Geld ausgetauscht worden sei.

OUTA, eine gemeinnützige Organisation, die Missstände in der Verwaltungstätigkeit, Steuermissbrauch und Korruption bekämpft, forderte die Regierung auf, „detaillierte Informationen und Transparenz“ bereitzustellen, und wies darauf hin, dass der vorgeschlagene Deal der erklärten Strategie von SAT zu widersprechen scheint, sich von einem Marketing-Fokus zu einem mehr zu verlagern robuste Unterstützung des Tourismussektors.

„Wir glauben, dass dies eine ernsthafte Geldverschwendung und ein Missbrauch von Steuergeldern sein könnte, insbesondere wenn diese Entscheidung etwa 38 % des Marketingbudgets von SA Tourism für die nächsten drei bis vier Jahre aufbrauchen würde“, sagte sein CEO Wayne Duvenage in der Erklärung.

„Darüber hinaus richten sich diese Ausgaben hauptsächlich an die britischen Besucher, die nur etwa 25 % des südafrikanischen Incoming-Tourismusmarktes ausmachen.“

Während sich die Südafrikaner mit den Fragen rund um die Genehmigung des Abkommens auseinandersetzen, wächst der politische Druck auf diejenigen wie Sisulu, die es letztendlich zum Abschluss bringen werden.