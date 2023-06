Die Friedensmissionen der Vereinten Nationen in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), Südsudan, Mali und der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) kämpfen um den Erfolg.

Die nach strengen Richtlinien agierenden Kräfte sind nicht in der Lage, die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten, prekäre Situationen zu stabilisieren oder gar Zivilisten zu schützen.

Einige Analysten sagen, dass ein solches Szenario alles andere als erfolgreich sei.

Blauhelme „von Gewalt überwältigt“

„Sie haben es konsequent versäumt, den Kreislauf der Gewalt in diesen Ländern zu bewältigen und den eigentlichen Grund, aus dem sie überhaupt hierher gebracht wurden“, sagt Adib Saani, Geschäftsführer des Jatikay Center for Human Security and Peace Building, gegenüber der DW.

Laut Saani scheinen einige Missionen von der zunehmenden Gewalt überwältigt zu sein.

„Ein klares Beispiel dafür ist Mali (die Sicherheitslage) wurde nicht gelöst, weil sich die Gewalt von Tag zu Tag zu verschlimmern scheint und es fast so aussieht, als sei die Mission hilflos“, fügte Saani hinzu.

Andere Experten führen den mangelnden Erfolg auf die operativen Mandate der Missionen in Afrika zurück, die die Aktivitäten der Streitkräfte einschränken.

Beispielsweise gelten UN-Friedenssicherungseinsätze nicht als Durchsetzungsinstrumente: Die „Blauhelme“ dürfen keine tödliche Gewalt anwenden, außer zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung des Mandats.

„Ich würde nicht sagen, dass die UN-Missionen in Afrika alle scheitern, aber es ist vielmehr die Art ihres Mandats, die ihre Wirksamkeit oder Wirksamkeit in den Bereichen einschränkt, in denen sie eingesetzt werden sollen“, sagte Fidel Amakye Owusu, ein Konfliktanalyst Forschungskonsortium für Afrika, sagte der DW.

UN-Friedenstruppen sahen sich in jüngster Zeit mit Feindseligkeit seitens der Gastländer konfrontiert, da ihnen vorgeworfen wird, die Spannungen eher anzuheizen Bild: Sam Mednick/AP Photo/Picture Alliance

Komplexe politische und kulturelle Dynamiken

Konfliktsituationen in Afrika sind sehr fließend und sehr unvorhersehbar, und laut Owusu ist es daher sehr schwierig, UN-Mandate in instabilen Situationen auszuführen.

„Meistens sieht es also so aus, als würden sie nicht ihr Bestes geben“, sagte er. „Es hängt jedoch eher von den Grenzen ihres Mandats ab als davon, wie effektiv die beteiligten Kräfte oder die Mission selbst sind.“

Politische Instabilität mache die Sache noch komplizierter, so Saani, der erklärte, dass nichts Neues erreicht werden könne, solange es an wirksamen demokratischen Systemen fehle.

„Einer der Gründe ist die politische Instabilität: Nur wenn es ein solides politisches Engagement gibt, kann man Erfolg haben. Wenn es kein solches Engagement gibt, wird es für sie sehr schwierig“, fügte Saani hinzu.

Das Problem statt der Lösung?

In Mali haben sich die Bürger gegen die UN-Friedensmission gewandt und werfen den Streitkräften eine Eskalation der Spannungen vor.

Die Beziehungen haben sich so sehr verschlechtert, dass Malis Außenminister letzte Woche offiziell die UN zum sofortigen Abzug ihrer Streitkräfte aufforderte.

Deutschland will Truppen aus Mali abziehen

Malis Außenminister Abdoulaye Diop sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass die Mission MINUSMA vielmehr „ein Teil des Problems werde, indem sie interkommunale Spannungen schüre“.

Owusu sagte, dass auch Regierungen wie die in Mali dafür verantwortlich seien, den Betrieb von Missionen gefährdet zu haben.

„Im Fall Mali würde man erkennen, dass die UN-Mission in jüngster Zeit aufgrund des Amtsantritts von Wagner insgesamt nur begrenzte Möglichkeiten hatte“, sagte er.

Die Wagner-Gruppe, eine private Militärgruppe, die oft als russische Söldner bezeichnet wird, wird von Malis Militärherrschern bevorzugt, um ihnen bei der Bewältigung der dschihadistischen Bedrohungen dort zu helfen.

Misstrauen gegenüber der Arbeit der Missionen

Die UN-Mission in Mali soll am 29. Juni enden. Eine UN-Abstimmung über Frankreichs vorgeschlagenen Resolutionsentwurf zur Beendigung seiner Friedensmission in Mali ist nun für Freitag geplant.

Sollte die Abstimmung den Abzug bestätigen, müsste sich Mali mit der Ersetzung des großen Kontingents an Friedenstruppen befassen.

Den Friedenstruppen wurden auch sexuelle Ausbeutung und Missbrauch vorgeworfen. Erst diesen Monat gaben die Vereinten Nationen bekannt, dass sie eine Einheit von 60 tansanischen Streitkräften wegen Vorwürfen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs in der Zentralafrikanischen Republik nach Hause schicken würden.

Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo

Saani sagte, wenn solche Missbrauchsvorwürfe nicht untersucht und die Täter nicht schnell bestraft würden, erschwere dies die Arbeit der Missionen.

„Vieles davon hat mit mangelndem Vertrauen in den Prozess zu tun. Beispielsweise gab es in der Region Darfur einige Vorwürfe der Ausbeutung durch Friedenstruppen, was, wie ich sagen muss, die Friedensmission in diesem Gebiet wirklich in Verruf gebracht hat.“ ,“ er sagte.

„Das Vertrauen ist also, muss ich sagen, ein Problem. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Einige halten es für einen Trick der westlichen Mächte, um sozusagen ihre Autorität und Kontrolle über die Länder, in denen diese Friedenstruppen operieren, wiederherzustellen.“ , Zum Beispiel.“

Friedenseinsätze sind unumgänglich

Trotz dieser Komplikationen spielen die Missionen immer noch eine entscheidende Rolle, sagte Mohamed Amara von der Universität für Literatur und Humanwissenschaften in Bamako.

Gegenüber der DW sagte er beispielsweise, er sei besorgt, dass das Scheitern und Abbrechen von Missionen zu größeren Problemen in den Gastländern führen könnte.

Im Fall Malis befürchtet Amara, dass es der Regierung schwerfallen würde, die entstandene Lücke zu schließen.

„Es ist wichtig zu betonen, dass die MINUSMA irgendwo als Puffer zwischen den malischen Behörden und dem Rest des Territoriums fungiert. Wenn die MINUSMA abreist, müssen daher alle von der MINUSMA besetzten Sicherheitsposten ersetzt werden“, sagte er.

Owusu warnte auch davor, UN-Missionen unerwünscht zu machen und ihren Abzug zu fordern, da dies kontraproduktiv sein könnte.

Im Fall von Mali und der Sahelzone „stellen wir immer noch eine erhöhte Häufigkeit von Terrorismus fest“, sagte Owusu. „Wir stellen fest, dass ISIS-Ableger immer noch auf der Flucht sind und ziemlich ermutigt sind und jeden Tag, jede Woche Gebiete erobern.“

DR Kongo: Wut in Goma über unaufhörliche militante Angriffe

Reformen und Umstrukturierungen

In einer Stellungnahme sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric, es gebe immer noch eine beträchtliche Anzahl von UN-Streitkräften, „die Integrität zeigen, um Leben zu retten und zu verbessern, oft unter Lebensgefahr, unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen, um Zivilisten zu schützen und zur Sicherung eines dauerhaften Friedens beizutragen“.

Saani – der zustimmte – sagte, die Arbeit der Missionen sei in Afrika immer noch relevant. „Ich kann nicht leugnen, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann. Wir sind jedoch nicht eigenständig: Was meiner Meinung nach passieren sollte, ist eine Umstrukturierung der UN“, sagte er.

Eine stärkere Einbindung lokaler Akteure in die Einsätze der Missionen würde laut Saani ein gewisses Maß an Vertrauen und Erfolg zurückbringen.

Für Owusu können die UN-Missionen nur sehr wenig erreichen, wenn ihre Operationen nicht reformiert werden.

„Vielleicht müssen künftige UN-Missionen neu definiert werden, vielleicht um ihr Mandat zu erweitern oder ihre Unterstützung flexibler zu gestalten“, sagte Owusu. „Aber was die Glaubwürdigkeit betrifft, glaube ich nicht, dass die UN-Mission etwas an Glaubwürdigkeit verloren hat. Nein, es hat mit anderen Akteuren als der UN zu tun.“

Eric Topona hat zu diesem Artikel beigetragen

Herausgegeben von: Keith Walker

Während Sie hier sind: Jeden Wochentag veranstalten wir AfricaLink, einen Podcast voller Nachrichten, Politik, Kultur und mehr. Sie können AfricaLink überall dort anhören und verfolgen, wo Sie Ihre Podcasts erhalten.