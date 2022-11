Warum wir dankbar sind für die köstliche Liebesgeschichte von Jeffrey und Ina Garten

Als die Verkäuferin anrief und ihr „sehr niedriges“ Angebot überraschend annahm, „erinnere ich mich, dass ich ‚Oh, s–t‘ gesagt habe“, sagte Ina lachend weiter PBS Newshour im Jahr 2017. „Was habe ich getan?!“

Obwohl sie einen kaufmännischen Hintergrund hatte, war es ihr erster Karriereschritt, der etwas mit Essen zu tun hatte, da sie zuvor nur Erfahrung als Hausköchin hatte. Aber, erinnerte sich Ina weiter Sitzen am Sonntag, gab Jeffrey ihr „den besten Rat, den man jemals bekommen konnte: ‚Wenn du es liebst, wirst du wirklich gut darin sein.‘ Ich habe es geliebt, also habe ich es getan.“

Im Nachhinein bemerkte sie: „Es war unglaublich mutig von ihm, alles zu tun, was wir hatten. Hat gut geklappt.“

Ina verkaufte den Laden 1996 (bis dahin war sie an einen größeren Standort in East Hampton gezogen) und schrieb seinen Erfolg der festlichen Atmosphäre zu, die sie vom ersten Tag an mit fröhlicher Musik, kostenlosem Kaffee und vielen Leckereien für ihre Kunden geschaffen hatte Probe. Bewaffnet mit einer gut betuchten Klientel, viel guter Stimmung und einer versierten Publizistin, ihrem Veröffentlichungsdebüt von 1999, Das Barfuß-Contessa-Kochbuchwar ein Hit.