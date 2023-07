Sie gelten als Luxusgüter und Statussymbole: hochpreisige Designerhandtaschen. Marken wie Hermès, Chanel, Louis Vuitton oder Gucci schmücken die Arme der Reichen und Schönen. Doch inzwischen sind die edlen Handtaschen nicht mehr nur eine Ergänzung zum perfekten Outfit. Auch bei Sammlern sind sie beliebt – als Wertanlage und zieren seitdem nicht nur Waffen, sondern auch Vitrinen.

Laut Johanna Eggers haben Luxushäuser auch in diesem Jahr die Preise für die Taschen erneut erhöht. Auf dem Wiederverkaufsmarkt macht sich das bemerkbar: Der Wert der limitierten Taschen steigt. Eggers ist Marken- und Authentizitätsexperte bei Rebelle, einem Second-Hand-Marktplatz für Designertaschen.

Die Hersteller verfolgen eine klassische Strategie: „Aufgrund künstlicher Verknappung übersteigt die Nachfrage zunehmend das Angebot“, erklärt Eggers gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Einige Designertaschen erweisen sich beim Wiederverkauf als echte Gewinner.“ Darüber hinaus sind Modebegeisterte bereit, immer mehr für eine Designerhandtasche auszugeben.

Die Idee, Designertaschen als Kapitalanlage zu nutzen, sei nicht neu, aber mittlerweile viel bekannter, sagt Ioannis Schyma, Modemanager beim Stuttgarter Auktionshaus Eppli. Laut Schyma werden vor allem Taschen der Modemarke Hermès über dem Neupreis verkauft. Taschen zu einem Preis von 8.000 Euro konnten nach einigen Jahren für bis zu 25.000 Euro verkauft werden. „Es klingt surreal, ist aber Alltagsgeschäft“, sagt Schyma im Interview mit dem RND.

Der Vorteil gegenüber anderen Investitionen besteht darin, dass Sie die Tasche verwenden können. „Ich kann sie ein paar Jahre tragen, sie dann irgendwann verkaufen und bekomme immer noch den gleichen Preis dafür, manchmal sogar mehr“, erklärt Schyma. Leichte Gebrauchsspuren würden den Wert nicht zwangsläufig mindern. Allerdings kann man die begehrten Birkins nicht einfach so kaufen. Wer eine Birkin Bag kaufen möchte, muss laut Aussage des Experten mit einer Wartezeit von zwei bis fünf Jahren rechnen.

Einbrecher stehlen Hermès-Handtaschen von Sylvie Meis

Deshalb haben es Kriminelle auch auf Luxusgüter abgesehen. Sylvie Meis musste es kürzlich erfahren: Während die 45-jährige Moderatorin ihren Sommerurlaub auf Ibiza verbrachte, drangen Diebe in ihre Hamburger Wohnung ein und stahlen mehrere Handtaschen im Gesamtwert von 800.000 Euro. Zunächst berichtete das „Hamburger Abendblatt“ über den Diebstahl.

Offenbar gelangten die Einbrecher über ein Gerüst im Nachbarhaus in die Wohnung. Meis hatte keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für Luxusaccessoires gemacht. Auf Instagram postet sie regelmäßig Fotos von sich und teuren Handtaschen. Darunter Bilder mit Hermès-Taschen. An diesen waren die Diebe offenbar besonders interessiert.

Birkin Bag: Die Königin der Handtaschen

Das absolute Kultobjekt unter den Hermès-Handtaschen: die Birkin Bag. Benannt nach der kürzlich verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin. Der Legende nach wurde Birkins Handtasche 1981 auf einem Flug von Paris nach New York zerstückelt. Der gesamte Inhalt fiel heraus.

Ein hilfsbereiter Mann half ihr beim Einsammeln und fragte sie, warum sie eine so unpraktische Handtasche bei sich trage. Der Mann war kein geringerer als Jean-Louis Dumas, damals Chef des Luxusgüterkonzerns Hermès. Birkin antwortete, dass nicht alles in andere Taschen passt und zeichnete der Modechefin während des Fluges eine Skizze der ihrer Meinung nach perfekten Handtasche. Die legendäre Birkin Bag war geboren.

Seitdem ist die trapezförmige Tasche Kult. Laut Eggers ist die Birkin Bag die teuerste Tasche der Welt, sie sei „absolut wertbeständig und damit die unangefochtene Nummer eins für eine gute Geldanlage“, erklärt der Experte. Auch die Mythen und Idealisierungen rund um die Entstehung der Tasche spielten eine große Rolle. „Meist kann man damit direkt nach dem Kauf einen Gewinn erzielen, abhängig natürlich von Design, Alter, Zustand, Farbe und Leder der Tasche.“

Tasche erzielt bei Auktion über 450.000 US-Dollar

Im Jahr 2022 versteigerte das Auktionshaus Sotheby’s einen „Himalaya Birkin“ für über 450.000 US-Dollar (umgerechnet rund 402.000 Euro). Die weiß-graue Handtasche besteht aus Krokodilleder und ist mit Weißgold und weißen Diamanten besetzt. Nach Angaben des Auktionshauses handelte es sich um die teuerste Handtasche, die jemals versteigert wurde.

Sollte man eine so wertvolle Handtasche überhaupt tragen oder lieber in die Vitrine stellen? „Ich persönlich fände es schade, die Taschen einfach im Schrank oder Safe zu lassen“, sagt Eggers. Ein wenig Patina erhöht bei manchen Modellen sogar den Wert. „Man sollte vorsichtig sein und gut auf sie achten, aber keine Angst davor haben, sie zu tragen.“

Wer sie lieber in einer Vitrine aufbewahren möchte, sollte darauf achten, dass sie in einem Staubbeutel und nicht übereinander aufbewahrt werden, erklärt Eggers. Hilfreich ist es außerdem, die Tasche mit Füllmaterial auszustopfen und das Leder regelmäßig zu pflegen, damit es nicht porös wird. Einem großen Sieg sollte also nichts mehr im Wege stehen.