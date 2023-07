In dieser Woche jährt sich der Putsch, der die derzeitige Regierung Ägyptens an die Macht brachte, zum zehnten Mal. Am 3. Juli 2013 entließ das ägyptische Militär den ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes und setzte eine Übergangsregierung ein.

Damals, als Ägyptens Politik und Wirtschaft in Aufruhr waren, erzählte ein hochrangiger General des allmächtigen ägyptischen Militärs, Abdel-Fattah el-Sissi, seinen Mitbürgern, dass das Militär den islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi gestürzt habe, weil es ihm nicht gelungen sei, „einen Nationalstaat“ zu schaffen Konsens.“ Aber, so versicherte al-Sissi, das Militär habe kein Interesse daran, die politische Macht zu behalten und würde eine Rückkehr zur demokratischen Zivilherrschaft ermöglichen.

Ein Jahrzehnt später ist al-Sissi immer noch an der Macht. Und in vielerlei Hinsicht ist die Situation für die einfachen Ägypter schlimmer als je zuvor. Die Wirtschaft befindet sich in einer Krise, belastet von Auslandsschulden, einer steigenden Inflation und einer Währung, die um fast die Hälfte abgewertet hat. Schätzungsweise ein Drittel der 105 Millionen Einwohner Ägyptens leben in Armut, und das bevölkerungsreichste arabische Land verkauft oder verpachtet derzeit staatliche Vermögenswerte wie Telecom Egypt, öffentliche Verkehrsmittel oder Häfen, um seine Auslandsschulden zu finanzieren.

Die Regierung von al-Sissi hat nationale „Megaprojekte“ gefördert, die Kritiker für unnötig halten, etwa eine völlig neue Hauptstadt außerhalb von Kairo Bild: Friedrich Stark/IMAGO

Gleichzeitig hat al-Sissi seine Machtposition gefestigt. Unabhängige Journalisten und regierungsfeindliche Aktivisten wurden schikaniert oder verhaftet. Ein ehemals inhaftierter ägyptischer Aktivist erzählte der Website für investigativen Journalismus, Coda Story dass sie gesehen hatten, wie Militäroffiziere Menschen auf der Straße anhielten, ihre Telefone überprüften und sie dann festnahmen, nachdem sie herausgefunden hatten, dass sie in den sozialen Medien Beiträge über die ägyptische Regierung oder das Militär gepostet, geliked oder darüber gescherzt hatten.

Freedom House, der in den USA ansässige Demokratiebeobachter, stuft Ägypten als „nicht frei“ ein und die ohnehin dürftige Freiheitsbewertung des Landes bei der Aufsichtsbehörde ist in den letzten fünf Jahren langsam zurückgegangen und von 26 von 100 im Jahr 2018 auf 18 von 100 in diesem Jahr gestiegen.

Zum Vergleich: Marokko erreicht 37 von 100 Punkten, während Deutschland 94 erreicht.

Ägypten hat sich zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Todesstrafe entwickelt, und neue Gesetze, darunter eines, das Nichtregierungsorganisationen dazu zwingt, sich beim Staat zu registrieren, haben dazu geführt, dass der Raum für Zivilgesellschaft oder Aktivismus noch weiter geschrumpft ist.

Ein ausgewogener Ansatz ist erforderlich

Beobachter sagen, dass Ägyptens regionale Nachbarn und westliche Verbündete diese Probleme unausgewogen angehen. Die wirtschaftlichen Probleme Ägyptens würden regelmäßig erwähnt, während die sich rapide verschlechternde Menschenrechtslage des Landes weitaus weniger Beachtung erhalte, meinen sie.

Anfang 2022 verfassten über 170 Abgeordnete verschiedener europäischer Parlamente einen offenen Brief an ihre eigenen Spitzendiplomaten und Botschafter im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und fordern die Einrichtung eines Sondergremiums zur Überwachung der sich verschlechternden Menschenrechtslage in Ägypten. Der Brief kam kurz vor der Jahresversammlung des Rates.

„Wir sind äußerst besorgt über das anhaltende Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, sinnvolle Maßnahmen zur Bewältigung der Menschenrechtskrise in Ägypten zu ergreifen“, schrieben die Politiker. „Dieses Scheitern, zusammen mit der anhaltenden Unterstützung der ägyptischen Regierung und der Zurückhaltung, sich überhaupt gegen allgegenwärtige Missbräuche auszusprechen, hat das Gefühl der Straflosigkeit bei den ägyptischen Behörden nur noch verstärkt.“

Doch ein Jahr später, kurz vor der nächsten Jahrestagung des Rates, veröffentlichten sieben Menschenrechts-NGOs einen weiteren offenen Brief In dem Brief wurde festgestellt, dass es „keine konsequenten Folgemaßnahmen gegeben habe … trotz der Tatsache, dass sich die Menschenrechtslage in Ägypten weiter verschlechtert hat“, heißt es in dem Brief, der von sieben Organisationen unterzeichnet wurde, darunter Amnesty International, Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen. genannt.

Sanaa Seif hat sich unermüdlich für die Freilassung ihres Bruders eingesetzt – er ist nur einer von Hunderttausenden Bild: Kin Cheung/AP/picture Alliance

Bei einem Besuch in Deutschland im vergangenen Sommer äußerte Sanaa Seif ähnliche Beschwerden. Seif, die Schwester des ägyptischen Dissidenten Abdel-Fattah, einem der bekanntesten politischen Gefangenen in der arabischen Welt, traf sich in Berlin mit Politikern, während sie sich für seine Freilassung einsetzte. Wen sie getroffen hat, durfte sie jedoch nicht verraten. „Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich sehe, dass deutsche Politiker davor zurückschrecken, über Menschenrechte zu sprechen“, sagte Seif damals der DW. „Es ist, als wollten sie das Boot nicht ins Wanken bringen.“

Wie kommt Ägypten damit durch?

Es gibt eine Reihe von Faktoren, sagt Timothy Kaldas, stellvertretender Direktor des Tahrir-Instituts für Nahostpolitik.

Ägypten liegt an der Schnittstelle zwischen Afrika, Asien und Europa und ist daher von großer strategischer Bedeutung. Aufgrund seiner großen Bevölkerung und seines großen Militärs gilt es seit langem als wichtige Regionalmacht. Daher hat Ägypten auch eine lange Tradition darin, verschiedene internationale Verbündete gegeneinander auszuspielen.

„Wenn Ägypten also von den Golfstaaten unter Druck gesetzt wird, könnte es sich an die USA wenden, und wenn von dort Druck kommt, könnte es sich an Frankreich wenden“, bemerkte Kaldas. „Das kommt bei Treffen oft zur Sprache. Wenn man zu Treffen in Außenministerien oder bei internationalen Finanzinstitutionen geht und über Konditionalität (zu Menschenrechten) spricht, wird jemand sagen: ‚Was wäre, wenn sie stattdessen einfach an einen anderen Ort gehen und wir verlieren?‘ Zugang?'“

Eine ägyptische Fregatte made in Germany: Waffenverkäufe nach Ägypten ließen die deutschen Waffenexporte im Jahr 2021 auf Rekordniveau steigen Bild: Joerg Waterstraat/Picture Alliance

Ägypten sei auch beim Aufbau bilateraler Beziehungen durch riesige Waffengeschäfte erfolgreich gewesen, erklärt Kaldas. Ein jährlicher französischer Bericht Die Ende 2022 veröffentlichte Studie zu Waffenverkäufen zeigt, dass Ägypten seit 2012 der größte Waffenimporteur aus Frankreich ist. Ägypten ist auch einer der größten Waffenkäufer Deutschlands. Das Volumen der Waffenexporte nach Ägypten hat unter al-Sissi zugenommen und das Land zum drittgrößten Waffenimporteur der Welt gemacht.

Es droht eine massenhafte, irreguläre Migration

Es gibt auch andere Gründe, fügt Kaldas hinzu. Trotz des autoritären Verhaltens al-Sisis ist Ägypten ein vergleichsweise stabiles Land im Nahen Osten, insbesondere im Vergleich zu Ländern wie Syrien oder Jemen – und seine Nachbarn mögen es so. „Das macht es einfacher, Geldspritzen in den ägyptischen Staat zu rechtfertigen, in der Hoffnung, dass er diese Stabilität aufrechterhält“, erklärt er. „Außerdem ist der andere große Faktor dieser: Ägypten ist ein 100-Millionen-Volk am Mittelmeer.“

Für Europa, das unablässig vom Schreckgespenst der irregulären Migration und der möglichen populistischen politischen Reaktion darauf heimgesucht wird, „ist das eine sehr große Sache“, sagte Kaldas.

Aber keiner dieser Gründe sei tatsächlich eine gute Ausrede, um nichts über die Menschenrechte in Ägypten zu sagen, argumentieren Kaldas und andere. Was in diesen Debatten oft fehlt, ist der existenzielle Zusammenhang zwischen Menschenrechten, politischer Stabilität und wirtschaftlichen Verhältnissen.

Zur gleichen Zeit, als sich die Aktivistin Sanaa Seif im Jahr 2022 hinter verschlossenen Türen mit deutschen Politikern traf, wurde in Berlin der ägyptische Präsident gefeiert Bild: Michael Kuenne/ZUMA/picture Alliance

„Das Problem ist, dass westliche Staaten die Kurzsichtigkeit ihres Vorgehens im Grunde oft nicht erkennen“, stellt Kaldas fest. „Es geht nicht so sehr darum, dass sie Stabilität dafür bekommen, dass sie bei Menschenrechtsverletzungen wegschauen. Die Menschenrechtsverletzungen tragen tatsächlich direkt zur wirtschaftlichen Instabilität Ägyptens bei. Ägyptens Wirtschaftskrise ist auf (el-Sissis) Strategie der letzten Jahre zurückzuführen.“ Jahrzehnt bestand darin, den ägyptischen Staat rücksichtslos auszunutzen, um seine Machtkonsolidierung und sein Patronagenetzwerk zu finanzieren.“

„Die verfügbaren Mittel fließen nicht in produktive Zukunftsinvestitionen, sondern versickern in wirtschaftlich fragwürdigen Infrastrukturprojekten und dienen zumindest indirekt der Finanzierung polizeistaatlicher Repression“, sagt Stephan Roll, Forschungsleiter für Afrika und den Nahen Osten am Deutschen Institut für Politikwissenschaft Institute for International and Security Affairs, schrieb in einem Artikel vom Dezember 2022 mit dem Titel „Darlehen für den Präsidenten“.

Das ägyptische Militär hat am meisten von diesem Geld profitiert, größtenteils durch ausländische Kredite, und ist unter al-Sissi tatsächlich größer und reicher geworden. „Das war ein entscheidender Faktor für die Machtfestigung von Präsident Sissi“, stellt Roll fest. „Für ihn war die Loyalität der Streitkräfte die wichtigste Voraussetzung für die Durchsetzung weitreichender polizeistaatlicher Repression … Zehntausende politische Gefangene und eine selbst für ägyptische Verhältnisse dramatische Zahl von Todesurteilen und Hinrichtungen sind Ausdruck davon.“ Entwicklung.“

Sowohl Roll als auch Kaldas schlagen eine ähnliche Lösung vor: Erkennen Sie die Zusammenhänge zwischen den Geldern, die nach Ägypten fließen, und den Menschenrechtsverletzungen des Staates. „Es ist nicht die Aufgabe einer externen Macht, Ägypten zur Demokratie zu zwingen“, schließt Kaldas. „Aber die Aufgabe besteht darin, einfach aufzuhören, die Autokratie zu subventionieren und es Ägypten leichter zu machen, eine Diktatur zu werden.“