Europol, die EU-Agentur für Strafverfolgung, schätzt, dass 90 % derjenigen, die die Außengrenzen der EU illegal überqueren, dies entweder auf der gesamten Reise oder auf einem Teil davon mit Hilfe von Schleusern tun. „Es ist schwierig, genaue Zahlen zu den irregulären Strömen zu ermitteln, da diese verborgener Natur sind“, erklärte das Europäische Parlament in einem Bericht aus dem Jahr 2021.

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass Menschenschmuggler, auch Migrantenschmuggler genannt, florierende Unternehmen betreiben, der Bericht fügte jedoch hinzu, dass es auch erwähnenswert ist, dass die Mehrheit der Nicht-EU-Einwanderer über legale Kanäle in die EU einwandert.

Aber wie agieren diese Menschen- bzw. Migrantenschmuggler über das Mittelmeer? Und wer sind die Menschen, die sich bei der Reise, von der sie hoffen, dass sie ihr Tor zu einem besseren Leben ist, auf sie verlassen?

Was ist Menschenschmuggel?

„Schmuggel erfordert die Bewegung über eine internationale Grenze, und die Menschen müssen für die Reise bezahlt haben“, sagt Lucia Bird, leitende Analystin bei der Global Initiative Against Transnational Organised Crime, einer unabhängigen zivilgesellschaftlichen Gruppe in der Schweiz, gegenüber der DW. „Menschenhandel geschieht gegen den Willen der Person und kann auch innerhalb eines Landes (oder einer Region) stattfinden.“

Bei Geschäftsflaute oder schlechtem Wetter können Schlepper Rabatte gewähren Bild: Joan Mateu Parra/AP/dpa

Sie sagte, dass Migranten „auf der Migrationsreise oft erheblichem Missbrauch und Ausbeutung durch ihre Schleuser ausgesetzt sind“ und fügte hinzu, dass „Vereinbarungen, die als freiwillige Transaktion zwischen einem Migranten und dem Schleuser beginnen, im Menschenhandel enden können.“ Sie sagte jedoch, dass die meisten Menschen, die die Dienste eines Schmugglers in Anspruch nehmen, um illegal eine Grenze zu überqueren, dies in den meisten Fällen erfolgreich tun.

Laut dem alle zwei Jahre aktualisierten Weltmigrationsbericht galten im Jahr 2021 rund 281 Millionen Menschen als internationale Migranten – etwa 3,6 % der Weltbevölkerung.

Wie gehen Schmuggler vor?

Menschenschmuggler sind grundsätzlich lokale Dienstleister für Menschenbewegungen. Zu diesem Zweck unterhalten Schmuggler Netzwerke, zu denen Einheimische gehören, die die Botschaft in abgelegenen Dörfern verbreiten, andere, die angehenden Migranten helfen, zu den nächstgelegenen Abfahrtsorten zu gelangen, und diejenigen, die sich auf das Fälschen von Papieren spezialisiert haben, sowie die Boote und die notwendige Besatzung.

„Migrantenschmuggler bieten Lösungen für natürliche oder politische Hindernisse, die allein nur schwer oder gar nicht zu überwinden sind, etwa die Überquerung des Mittelmeers oder die Erlangung von Visa mit gefälschten Dokumenten“, sagte Bird.

„Der Grund für den Erfolg dieser Netzwerke, insbesondere in Tunesien und Libyen, liegt darin, dass sie in einem Umfeld operieren, das oft Verständnis für die Gründe der Migration hat“, sagte Sami Hamdi, Direktor des in London ansässigen globalen Risiko- und Geheimdienstunternehmens International Interest.

Er fügte hinzu, dass örtliche Beamte zwar sicherlich dazu bestochen würden, ein Auge zuzudrücken, sie aber auch weit verbreitetes Mitgefühl für die Notlage derjenigen hegten, die einer ihrer Meinung nach „elenden“ Existenz entfliehen wollten, da sie oft derselben armen sozioökonomischen Klasse entstammen .

Wer wandert mit Hilfe von Schmugglern aus?

„Menschen aus allen Gesellschaftsschichten migrieren mit Schmugglern“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrats, der die Arbeit humanitärer Organisationen in über 30 von Konflikten und Katastrophen betroffenen Ländern überwacht.

Unter den Migranten, die von Nordafrika aus das Mittelmeer überqueren, sind vor allem viele Familien, „die sich quasi ins Mittelmeer stürzen in der Hoffnung, ans andere Ufer zu gelangen, weil sie keine andere Hoffnung haben, als ihre Kinder besser zu sehen als das Leben, das sie haben.“ „Ich hatte selbst und natürlich auch viele junge Männer“, sagte er der DW.

Migranten suchen nach Antworten nach der Bootskatastrophe in Griechenland Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Tatsächlich zeigen verschiedene Statistiken, dass die Zahl der männlichen Migranten geringfügig größer ist als die der weiblichen. „Es ist eine furchtbar anstrengende Reise vom Jemen oder Somalia bis zum Mittelmeer“, sagte Egeland.

„Lokale Familien kommen oft zusammen, um gemeinsam Geld zu sammeln, um einen Schmuggler zu bezahlen, der einem jungen Familienmitglied die Reise erleichtert, das später vielleicht Geld zurückschickt oder sogar die Umsiedlung der Familie später legal erleichtert“, sagte Hamdi, der hinzufügte, dass er hat Familien in Nordafrika getroffen, die ihren Familienmitgliedern bei der gefährlichen Überfahrt geholfen hatten.

„Als ich auf das hohe Sterberisiko hinwies, antwortete die überwiegende Mehrheit, dass sie bereits tot seien, während sie lebten und atmeten“, sagte er.

Warum migrieren Menschen?

Während Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass „jeder das Recht hat, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen“, hat nicht jeder Migrant nach den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und Asyldefinitionen Anspruch auf Asyl. Dabei handelt es sich jedoch um einen Prozess, der beginnt, sobald der Migrant in der Europäischen Union angekommen ist, beispielsweise mit der Überquerung des Mittelmeers, und nicht vorher.

„Menschen, die keine oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, ein Leben in Würde und Sicherheit zu führen, halten es für sehr gefährlich und heimtückisch, durch Schmuggelringe zu entkommen, da es keine legalen und sicheren Wege gibt“, sagte Nadia Hardman, eine Flüchtlings- und Migrantenfrau Rechtsforscher bei Human Rights Watch. Sie hält freiwillige Bewegungen, etwa von Migranten, die sich an Schleuser wenden, „im Herzen nicht so freiwillig“.

„Im Allgemeinen möchte niemand sein Zuhause verlassen, aber wenn man verzweifelt ist, wird man jede Gelegenheit nutzen, um zu gehen“, sagte sie.

Die Zahl der ertrunkenen Migranten ist unbekannt, da es keine vollständigen Listen oder Statistiken gibt, Experten schätzen jedoch, dass allein im Jahr 2023 Tausende gestorben sind Bild: MINDS Global Spotlight/Italienische Marine/Picture Alliance

Diese Ansicht wird von Egeland geteilt. „Menschenschmuggler sind rücksichtslose Geschäftsleute, die die Verzweiflung anderer Menschen ausnutzen, und solange es keine legalen Wege für Menschen gibt, um nach Europa zu gelangen, oder für diejenigen, die sich in Mittelamerika aufhalten, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen, wird es einen geben.“ immer diejenigen, die daran Geld verdienen möchten, dies zu ermöglichen“, sagte er.

Wie viel kostet es, Menschenschmuggler einzusetzen?

Menschenschmuggel wird durch Angebot und Nachfrage sowie den Grad des Risikos bestimmt. „Es ist ein Dienstleistungsmarkt“, sagte Bird von der Global Initiative Against Transnational Organised Crime. „Der Preis steigt, wenn viele Strafverfolgungsbehörden unterwegs sind.“ Wenn das Geschäft jedoch flaue, sinken die Preise und Schmuggler neigen dazu, Anreize wie Gruppenrabatte anzubieten, fügte sie hinzu.

Für die Route zwischen Nordafrika und den nächstgelegenen Küsten Europas in Italien und Griechenland liegen die Preise zwischen 3.000 und 10.000 Euro (bis zu 10.000 US-Dollar) und manchmal auch mehr, sagte Hamdi. „Dazu gehören auch die Reise zur nordafrikanischen Küste und die Bootsüberfahrt“, fügte er hinzu.

Da Migranten jedoch häufig nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, würden sie im Zuge der Schuldentilgung häufig misshandelt, ausgebeutet und manchmal auch in die Sklaverei verschleppt, sagte er der DW. Einige sind gezwungen, ihre Schulden abzuarbeiten, während andere Gelegenheitsjobs in Grenzstädten verrichten, um ihre Schulden zurückzuzahlen und für die nächste Etappe ihrer Reise zu sparen.

Migranten, die an der Grenze zwischen den USA und Kanada festsitzen, haben Schwierigkeiten, Hilfe zu bekommen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von: Martin Kübler