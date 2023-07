Ziethen. Der vorderste Badeplatz am Garrensee ist auf beiden Seiten durch einen Zaun begrenzt. Aber es erreicht das Wasser nicht – nicht mehr. „Als wir vor einigen Jahren die Pfähle hier errichteten, standen sie noch im Wasser“, sagt Bodo Koch vom Naturschutzamt des Kreises bei einem Besuch vor Ort. Mit der Hand zeigt er auf Kniehöhe, so hoch war früher der Wasserstand. Badegäste können nun trockenen Fußes am Pfosten vorbeigehen.

Bodo Koch verrät später, warum es problematisch ist, dass viele Seebesucher das Gleiche tun. Zunächst zeigt sich aber deutlich, dass der Garrensee Wasser verliert. „Wir können davon ausgehen, dass dies auf die veränderten klimatischen Bedingungen zurückzuführen ist“, sagt er. Die Sommer sind in den letzten fünf Jahren heißer und trockener geworden. Dies führt zu mehr Verdunstung. Auch besonders regenreiche Phasen im Winter konnten die daraus resultierenden Defizite nicht mehr ausgleichen.

Der Garrensee verliert ständig Wasser

Der Garrensee hat keinen Zufluss. Es ernährt sich ausschließlich von Regenwasser und Grundwasser. Allerdings ist das Einzugsgebiet, aus dem das Grundwasser unterirdisch in den See fließt, mit rund 93 Hektar recht klein. In der jüngeren Vergangenheit ist mehr Wasser aus dem See verdunstet als neues hinzugekommen ist.

Die Grafik zeigt, dass der Wasserspiegel des Garrensees seit dem Dürrejahr 2018 besonders stetig gesunken ist – um fast einen Meter. Zu Beginn des Jahres 2018 lag der Pegel noch bei knapp 40,8 m über NN. Ende Mai 2023 lag sie hingegen bei 39,9 m ü. © Quelle: Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein

So werden Wasserstände gemessen Der Wasserstand wird in der Einheit mNHN, also in Metern über dem mittleren Meeresspiegel, angegeben. Die Normalhöhe Null ist die Bezugsfläche zur Angabe von Höhen über NN in Deutschland. Der Wasserstand orientiert sich nicht an der maximalen Tiefe des Gewässers, sondern am Meeresspiegel. Das Landesamt für Umwelt veröffentlicht die Wasserstände aller Gewässer in Schleswig-Holstein online unter opendata.schleswig-holstein.de/dataset/?tags=Wasserstand Darüber hinaus gibt es Informationen zu ausgewählten Wasserständen in der App „My Level“ für Android und iOS.

Die Konzentration der Nährstoffe steigt

Dies bedeutet nicht nur, dass der Wasserspiegel weiter sinkt, sondern auch, dass die Wassermenge insgesamt abnimmt. Allerdings bleibt die Anzahl der Nährstoffe im See gleich – ihre Konzentration steigt also.

Dies ist ein erhebliches Problem in einem See wie dem Garrensee. „Die Garrense ist eines der ältesten Naturschutzgebiete und einer der letzten Klarwasserseen in Schleswig-Holstein“, erklärt Bodo Koch. Das bedeutet, dass es von Natur aus sehr nährstoffarm ist, unter anderem aufgrund seines sandigen Bodens.

Seltene Pflanzen bedroht

Die im See lebenden Pflanzen und Tiere sind an diesen Nährstoffmangel angepasst. Steigt die Konzentration, ändern sich die Lebensbedingungen der Organismen deutlich. Es besteht die Gefahr, dass einige Arten ganz verschwinden – etwa die Pflanzen, die zur sogenannten Strandlingsgemeinschaft gehören.

Dies ist der Strandling selbst und das Brassenkraut. Letzteres kommt in Schleswig-Holstein nur am Garrensee und Ihlsee (Kreis Segeberg) vor. Die dritte Pflanze, die eigentlich dazu gehört, ist die Wasserlobelie. „Aber es gibt sie hier gar nicht mehr“, bedauert Bodo Koch.

„Unterwasserrasen“ ist sehr empfindlich

Die Strandlingsgemeinschaft wächst an flachen Ufern, teilweise unter Wasser und an Land. Die Pflanzen sehen aus wie kurzes, dunkelgrünes Gras. „Deshalb werden sie auch Unterwassergras genannt“, sagt Bodo Koch. Weil durch den sinkenden Wasserstand immer mehr Strand freigelegt wird, breiten sich andere Pflanzen wie Binsen oder Schilf dort aus, wo sich die Strandlinge einst wohl gefühlt haben. Du wirst verdrängt.

Ein weiteres Problem sind die Badegäste. „Wenn man auf eine solche Pflanze tritt, stirbt sie sofort ab“, erklärt Bodo Koch. Auch Sedimente, die beim Gehen durch das Wasser aufgewirbelt werden, können den Strandlingen schaden. Die Folge: Wo immer Menschen ins Wasser gehen, weichen sie zurück.

Das dunkelgrüne Gras unter der Wasseroberfläche besteht aus Strauch und Brassenkraut, die beide sehr ähnlich sind und zusammenwachsen. Vom Ufer aus wachsen Binsen ins Wasser, die sich immer weiter ausbreiten und die anderen Pflanzen verdrängen. © Quelle: Rabea Osol

„Im Ökosystem ist alles miteinander verbunden“

Und was würde passieren, wenn es die Strandling Society nicht mehr gäbe? Bodo Koch sagt: „Im Ökosystem ist alles miteinander verbunden und koordiniert.“ Wenn Sie nur einen Organismus entfernen, wirkt sich das letztendlich auf alle anderen aus. „Hier geht es um international geschützte Arten. Wir wollen es behalten.“ Was weg ist, kommt möglicherweise nie wieder zurück.

Der Bezirk kontrolliert die Badegebiete

„Deshalb ist es so wichtig, dass Badegäste nur die ausgewiesenen Badestellen nutzen“, stellt Bodo Koch klar. Um dies zu überprüfen und die Menschen aufzuklären, führt der Bezirk weitere Kontrollen durch. Wer gegen die Regeln verstößt, muss schnell mit einem Bußgeld im dreistelligen Bereich rechnen. „Das zeigt schon Wirkung.“

Große Schilder informieren Badegäste über die Regeln am Garrensee und erklären auch die seltenen Pflanzen, die dort wachsen. © Quelle: Rabea Osol

Wasserbehörde: Bedenken hinsichtlich aller Seen

Die negativen Folgen der sinkenden Wasserstände für die Natur werden am Garrensee besonders deutlich. Dies ist aber auch bei den meisten anderen Seen im Herzogtum Lauenburg ein Problem. Dies bestätigt die Wasserbehörde des Kreises, die laufend alle relevanten Daten überwacht. „Wir machen uns Sorgen um alle Seen“, sagt Björn Ruge.

Ist der Wasserverlust auf Feldsprinkleranlagen zurückzuführen?

Die Behörde kümmert sich auch um sämtliche Entnahmen aus dem Grundwasser in der Region, beispielsweise durch Feldbewässerungsanlagen in der Landwirtschaft. Diese schöpfen Grundwasser aus Brunnen und verteilen es auf den Feldern.

Immer wieder kritisieren Bürger den Einsatz von Feldsprinklern. Anwohner vermuten, dass diese Anlagen etwas mit dem sinkenden Wasserspiegel von Seen zu tun haben könnten, die aus Grundwasser gespeist werden, etwa dem Garrensee. Die nächstgelegenen Feldregner befinden sich in und um Schmilau, etwa sechs Kilometer von Garrensee entfernt. Ist an diesen Behauptungen etwas Wahres dran?

Feldregner zu weit vom Garrensee entfernt

„Der Geologische Dienst des Landes Schleswig-Holstein hat Untersuchungen durchgeführt und nachgewiesen, dass kein Zusammenhang zwischen den Feldsprinklern und den sinkenden Wasserständen besteht“, stellt Björn Ruge klar und erklärt auch, warum.

Eine Sprinkleranlage fördert in vielen Metern Tiefe Grundwasser aus einer Pumpe. Dadurch entsteht ein sogenannter Senktrichter mit einem Radius zwischen zehn und 50 Metern. Dort sinkt der Grundwasserspiegel vorübergehend, erholt sich aber auch wieder. Allerdings liegt der Garrensee weit außerhalb eines solchen Senkenkegels. In seinem Einzugsgebiet gibt es keine Feldsprinkler.

Strenge Vorschriften für Landwirte

Auch Björn Ruge betont ausdrücklich, dass die Grundwasserentnahme strengen Auflagen unterliegt. Landwirte beispielsweise dürfen Feldsprenger nur fünf Monate im Jahr nutzen. Zudem müssten sie alle Grundwasserstände und -entnahmen der Behörde melden und dafür Steuern zahlen.

Feldsprinkler wie dieser werden mit Grundwasser gespeist. Zu diesem Zweck wird ein Brunnen gebaut, der das Wasser aus vielen Metern Tiefe nach oben pumpt. Landwirte müssen solche Anlagen bei der Bezirkswasserbehörde anmelden. © Quelle: dpa

Weitere Untersuchungen geplant

Da der Zustand der Seen immer noch besorgniserregend ist, befassen sich sowohl die Wasserbehörde als auch die Naturschutzbehörde intensiv mit dem Wasserverlust. In Zusammenarbeit mit den Hydrologen des Landes und verschiedenen Forschungseinrichtungen will die Wasserbehörde weitere Untersuchungen durchführen. Die Daten sollen Aufschluss darüber geben, welche konkreten Faktoren den Wasserverlust in welchem ​​Ausmaß beeinflussen.

LN