Tia Mowry verabredet sich in ihrer Freizeit.

Der Schwester Schwester Alaun äußerte sich kürzlich offen über ihre Suche nach der Liebe, nachdem sie ihre 14-jährige Ehe mit ihr beendet hatte Cory Hardrict letztes Jahr.

„Fun Fact: Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in der Dating-Szene“, schrieb sie in einem Instagram-Post vom 2. August. „Wenn ich Ihnen also sage, dass ich nervös bin und Angst vor dieser ganzen Dating-Sache habe, dann meine ich das auch so. Auch wenn ich in meinen 40ern bin, fühle ich mich so unerfahren!“

Der 42-Jährige gab zu: „Obwohl es einfach wäre, einfach das Handtuch zu werfen und die Gefahr von Unbeholfenheit und Verletzung zu vermeiden, weiß ich, dass Gott mich hat!“

Sie fügte in einer Nachricht an Fans, die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befinden, hinzu: „Wenn Sie Angst vor neuen Erfahrungen haben, wissen Sie einfach, dass Sie das verstanden haben und dass wir gemeinsam in dieser Situation stecken!“

In ihrem Beitrag machte sich Tia auch über ihre Unerfahrenheit lustig, indem sie ein Video von sich selbst teilte, wie sie im Spiegel für ein scheinbares Date probte. Während sie Make-up aufträgt, synchronisiert sie ihre Lippen zu einer Audiospur und sagt: „Also, was machst du beruflich? Gefällt es dir? Gefällt es dir?“