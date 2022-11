warum T&E bei Vorschlägen für Euro 7 falsch liegt – POLITICO

Bei der Euro-7-Strategie dreht sich alles um neue Autos, und viele denken, dass diese Verordnung der Schlüssel zur Verringerung der Auswirkungen des Verkehrs auf die Luftqualität ist. Die Luftqualität in Städten betrifft jedoch die gesamte Flotte von Autos, Lastwagen, Bussen, Gebäudeheizungen, industriellem Hintergrund und grenzüberschreitender Luftverschmutzung. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen wir herausfinden, wie Euro 7 dazu beitragen und in diesem Zusammenhang die besten Verbesserungen erzielen kann.

Um die Luft in Europas Städten zu verbessern – es ist offensichtlich, dass das Hinzufügen eines Elektrofahrzeugs (EV) oder eines neuen Euro-7-ICE-Autos dies nicht tun wird. Zur Besserung müssen wir ein älteres Euro 2/3/4/5 oder frühes Euro 6 Fahrzeug wegnehmen. Diese älteren Fahrzeuge können Emissionswerte aufweisen, die zwischen dem 10-fachen und 1000-fachen der heutigen Euro-6d-Fahrzeuge liegen.

Eine Strategie für einen früheren ICE-Ausstieg

Der Vorschlag von Transport & Environment (T&E) (September 2021) scheint darin zu bestehen, einen nahezu unmöglichen und wahrscheinlich sehr teuren Euro-7-Standard festzulegen, der den Preis für Neuwagen sicherlich erhöht und auch die Autohersteller davon abgehalten hätte, sie überhaupt herzustellen und zu verkaufen. Dies hätte den unerwünschten Effekt gehabt, den Flottenumsatz zu verlangsamen und die Lebensdauer einiger älterer Fahrzeuge zu verlängern – genau die Fahrzeuge, die wir entfernen und durch effektive und erschwingliche Autos ersetzen sollten. Sehen wir der Realität ins Auge, der Vorschlag von T&Es und sein Beitrag zur AGVES-Gruppe (September 2021) war wahrscheinlich eine Strategie, um ein früheres ICE-Verbot zu erreichen, indem die kostengünstigeren Euro-7-Hybridfahrzeuge für die Bürger unerreichbar gemacht wurden. Ein solches Ziel wäre unaufrichtig und könnte Fortschritte bei der Luftqualität verlangsamen.

Die sinnvollste Strategie für schnellere Fortschritte bei der Luftqualität.

Der kürzlich von der Kommission veröffentlichte Euro-7-Vorschlag wird unserer Ansicht nach erschwingliche (ICE-Hybrid-)Fahrzeuge erhalten, die wiederum das heutige Niveau des Flottenumsatzes für Neuwagen mit der neuesten Abgasnorm beibehalten werden. Dies ist die sinnvollste Strategie für einen schnelleren Fortschritt bei der Luftqualität.

Im Jahr 2018 führte Concawe zusammen mit Ricardo eine Studie durch, um die tatsächlichen und erwarteten Real Driving Emissions (RDE) für Fahrzeuge (Euro 6b-, Euro 6c-, Euro 6dtemp- und Euro 6d-Fahrzeuge) zu ermitteln. Diese wurden als Input in einer Studie verwendet, die Concawe mit Aeris durchgeführt hat, um zu modellieren, wie sich der Flottenwechsel auf entweder Euro-6d-Autos oder Elektrofahrzeuge auf die Luftqualität in der gesamten EU27 + Großbritannien auswirkt, mit besonderem Schwerpunkt auf 10 europäischen Städten.

Die Schlussfolgerung war, dass „bis 2030 Euro 6d-Fahrzeuge genauso effektiv wie Elektrofahrzeuge sind, wenn es darum geht, Städten dabei zu helfen, die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte zu verbessern“.

Die Beschleunigung der Verbesserung der Luftqualität in Städten hängt von der Geschwindigkeit des Flottenumsatzes ab

Die Strategie sollte also vorrangig darauf abzielen, wie schnell wir diesen Zustand erreichen, und erst dann, wie wir jedes einzelne neue Fahrzeug optimieren können. Der wissenschaftliche Bericht (Concawe Report 8/18) ist hier verfügbar und die unterstützende RDE-Studie von Ricardo hier, beide von der Website von Concawe.

Um den Fortschritt zu beschleunigen, sind auch Maßnahmen erforderlich, die die Entfernung dieser älteren Fahrzeuge unterstützen:

Verschrottung der ältesten Euro-Ebene; Unterstützung der Eigentümer beim Kauf erschwinglicher neuerer Euro 6d- oder zukünftiger Euro 7-Fahrzeuge oder Elektrofahrzeuge. Identifizierung und Entfernung von Fahrzeugen, die (illegal oder sogar legal) manipuliert oder schlecht gewartet wurden, was zu einem drastischen Anstieg der Emissionen führt.

Wir empfehlen den politischen Entscheidungsträgern auf EU- und Mitgliedsländerebene, die Umsetzung von Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um dies zu erreichen. Für uns ist es einfach seltsam, dass NGOs zu diesen Themen weitgehend schweigen und hier nicht zu einer effektiven Politikentwicklung beitragen.

Sozialverträgliche und wirtschaftlich effiziente Maßnahmen zur Unterstützung der Altfahrzeugentsorgung.

Da wir uns auf das Ziel konzentrieren, die Luftqualität in unseren Städten zu verbessern, sind wir der Ansicht, dass sich verantwortungsbewusste Interessengruppen, einschließlich T&E, öffentlich von Schlagzeilen wie „Fast 100 Millionen hochgradig umweltschädliche Autos könnten auftauchen“ distanzieren sollten. [The Guardian 21/10/2022] da es für diese Behauptung keine Grundlage gibt. T&E sollte auch seinen aktuellen Vorschlag für Euro 7 zurückziehen und stattdessen Maßnahmen in Betracht ziehen, die dazu beitragen können, ältere Fahrzeuge, die tatsächlich und nachweislich höher die Umweltverschmutzung verursachen, auf sozial verantwortliche und wirtschaftlich effiziente Weise zu beseitigen.

Wir fordern das Europäische Parlament und den Rat auf, das von der Kommission vorgeschlagene Ziel einer erschwinglichen Euro-7-Norm im Interesse der Bürgerinnen und Bürger beizubehalten, die sich neue effiziente Fahrzeuge auf ICE-Basis leisten können, um eine schnellere Verbesserung zu erreichen Luftqualität in unseren Städten erreicht werden kann.