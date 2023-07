In einem Bereich von Douvrin Billy-Berclau im nördlichsten Departement Frankreichs, Hauts-de-France, tummeln sich Menschen. Sie arbeiten an der Fertigstellung des ersten von drei riesigen Hangars, die genutzt werden sollen, wenn hier die erste sogenannte Batterie-Gigafabrik des Landes fertiggestellt wird.

Das 3-Milliarden-Euro-Projekt mit dem Namen ACC (Automotive Cells Company) ist eines von vielen Beispielen für jüngste ausländische Direktinvestitionen in Frankreich: Im vergangenen Jahr wurden 1.300 solcher Pläne angekündigt. Obwohl sie der Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden, sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen bislang begrenzt.

„Im Moment beziehen wir alle unsere Batterien aus Asien – aus China, Südkorea und Japan. Aber wir wollen unsere eigene Industrie schaffen, um Batterien zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen, die zu 100 % in Frankreich hergestellt werden“, sagt Matthieu Hubert, ACC Generalsekretär sagte der DW, als er an einem Mittwochmorgen über die Baustelle spazierte.

Die Fabrik, die einem Konsortium aus dem niederländischen Autohersteller Stellantis, dem deutschen Autobauer Mercedes und dem französischen Energieriesen TotalEnergies gehört, wird eines Tages Batteriezellen für bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren und rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Frankreich sollte eine eigene Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge haben, sagt ACC-Generalsekretär Matthieu Hubert Bild: Lisa Louis/DW

Niedrige Energiekosten aus dem nuklearen Lockgeschäft

Das Joint Venture plant auch den Bau ähnlicher Giga-Fabriken in Deutschland und Italien. Doch das Konsortium hat gute Gründe, sein erstes Megaprojekt in Frankreich anzusiedeln.

„Frankreich verfügt über hochqualifizierte Ingenieure und Techniker und eine echte Industriekultur“, erklärte Hubert. „Und das Land hat gegenüber Nachbarn wie Deutschland einen enormen Vorteil: günstigen Atomstrom.“

Frankreichs Kernreaktoren produzieren etwa 70 % des Stroms des Landes. Und die Regierung plant den Bau von mindestens sechs weiteren Atomkraftwerken.

Neil Bernard, Direktor für öffentliche Angelegenheiten, Marktzugang und Kommunikation beim italienischen Pharmaunternehmen Chiesi, führt ein weiteres Argument für Frankreich an.

„Die französischen Behörden haben uns bei unseren Projekten stets proaktiv unterstützt – wir fühlen uns hier wirklich willkommen“, sagte er der DW und bezeichnete das Land als „strategisches Gebiet“ für das Unternehmen.

Außerhalb Italiens ist Frankreich das einzige europäische Land, in dem der in Parma ansässige multinationale Konzern Tochtergesellschaften hat – ein Forschungs- und Entwicklungsbüro in Bois-Colombes bei Paris und einen Produktionsstandort in La Chaussée-Saint-Victore in Zentralfrankreich.

Letzteres will Chiesi nun ausbauen. Bis 2026 investiert das Unternehmen 60 Millionen Euro und erhöht dort die Mitarbeiterzahl von 170 auf 300.

Außerhalb Italiens befindet sich der einzige weitere europäische Standort des in Parma ansässigen Pharmaunternehmens Chiesi in Frankreich Bild: Stéphane Picot

Die französische Regierung ist bestrebt, die Wirtschaft wiederzubeleben

Die staatliche Unterstützung, die Bernard erwähnt, ist auch ein entscheidender Faktor für das deutsche Unternehmen Vorwerk, das vor 50 Jahren in Frankreich Fuß gefasst hat.

Das Wuppertaler Unternehmen, bekannt für seine Küchenmaschine Thermomix, baut derzeit eine zweite französische Produktion in Donmar in der nördlichen Region Centre-Val-de-Loire auf. Die ursprüngliche Anlage mit dem Namen Vorwerk Semco befindet sich in Cloyes-les-trois-Rivieres, 150 Kilometer (93 Meilen) südlich von Paris.

„Wir wissen, dass die Regierung wirtschaftsfreundlich ist und eine Reindustrialisierung Frankreichs anstrebt, was wir zu schätzen wissen“, sagte Sebastian Weber, Geschäftsführer von Vorwerk Semco, gegenüber der DW.

„Darüber hinaus verfügt das Land über eine sehr gute Infrastruktur und hochqualifizierte Arbeitskräfte“, fügte er hinzu.

Vorwerk wird weitere 74 solcher Arbeitskräfte für den neuen Standort einstellen, der bis Ende 2024 in Betrieb gehen soll.

Experten bezweifeln die tatsächliche Wirkung von Investitionen

Präsident Emmanuel Macron hat tatsächlich eine Reihe wirtschaftsfreundlicher Reformen durchgeführt, betonte Olivier Becht, Ministerdelegierter für Außenhandel, Attraktivität und französische Staatsangehörige im Ausland.

„Wir haben die Unternehmenssteuern von 33 auf 25 Prozent gesenkt, unser Arbeitsrecht flexibler gestaltet, Bürokratie abgebaut und Investoren zusätzliche Grundstücksplätze zur Verfügung gestellt“, erklärte er der DW.

Ausländische Direktinvestitionen seien ein Segen für die Wirtschaft, betonte Becht.

„Solche Projekte haben im Jahr 2022 58.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 2,6 % gewachsen und wird auch in diesem Jahr weiter wachsen, während Länder wie Deutschland in eine Rezession geraten sind“, sagte er.

Aber während ausländische Direktinvestitionen eine gute Nachricht für das Land sind, sind sie kaum der Grund für scheinbar positive Veränderungen in den Wirtschaftsergebnissen Frankreichs, sagt Anne-Sophie Alsif, Chefökonomin von BDO Consultancy.

„Die Arbeitslosigkeit ist innerhalb weniger Jahre von 10 % auf etwa 7 % gesunken, weil unsere Bevölkerung altert und immer weniger Menschen für Arbeit zur Verfügung stehen“, sagte sie der DW.

Unternehmen hätten auch Subventionen erhalten, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie und des Krieges in der Ukraine abzumildern, fügte sie hinzu.

„Deshalb konnten sie das Geld investieren, was zu Wachstum führte“, sagte sie

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Anne-Sophie Alsif sagt, dass die höhere Beschäftigung in Frankreich auf demografische Veränderungen und nicht auf ausländische Investitionen zurückzuführen sei Bild: Lisa Louis/DW

ACC will Frankreichs „Batterietal“ entwickeln

Dennoch dürfte die Giga-Fabrik in der Region Hauts-de-France mit Jubel begrüßt werden.

Die traditionelle Automobilindustrie beschäftigt hier mehr als 50.000 Menschen. Doch weil die EU ab 2035 den Verkauf von Benzin- und Dieselautos verbietet, müssen viele von ihnen neue Jobs finden.

Hubert von ACC hofft, dass einige dieser Arbeitnehmer seinem Unternehmen beitreten.

„Wir wollen schnell voll betriebsbereit sein. Unsere Fabrik wird Teil eines ganzen Batterie-Ökosystems in diesem Tal sein“, sagte er.

Dieses Ökosystem wird auch mindestens drei weitere Batterie-Gigafabriken umfassen.

Die Unternehmen könnten zusammen mit ihrer Lieferkette bis zu 10.000 Arbeitsplätze in dem Gebiet schaffen, das Frankreich bereits als sein Batterietal bezeichnet.

