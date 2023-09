Demonstranten während einer Übungsdemonstration der United Auto Workers (UAW) vor dem Montagewerk Stellantis Mack in Detroit, Michigan, USA, am Mittwoch, 23. August 2023.

Die Gewerkschaft United Auto Workers startete am frühen Freitagmorgen gezielte Streiks gegen die drei Detroiter Autohersteller. Die Stillstände betreffen drei Werke, die beliebte Modelle wie den Ford Bronco, den Chevrolet Colorado und den Jeep Wrangler herstellen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die UAW alle drei Detroiter Autohersteller gleichzeitig angreift. Obwohl die Streiks zur gleichen Zeit begannen, könnten sie sich in den kommenden Tagen ganz anders entwickeln – mit Stellantis möglicherweise vor einem schwierigeren Weg zu einem Deal als seine Crosstown-Rivalen Ford-Motor Und General Motors .

Stellantis hat ein Problem, das seine lokalen Konkurrenten nicht haben. Das Anfang 2021 aus einer Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und dem französischen Autohersteller Peugeot entstandene Unternehmen verfügt weltweit über mehr Produktionskapazitäten als es benötigt. Stellantis hat signalisiert, dass es beabsichtigt, 18 seiner US-Einrichtungen, darunter Fabriken und Ersatzteillager, zu schließen oder zu verkaufen. Das Unternehmen verfügt derzeit über insgesamt etwa 35 Fabriken und Teilevertriebszentren in den USA.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Gewerkschaft diesen Plan freiwillig akzeptieren wird.

Es ist möglich, dass Stellantis sich aus diesem Grund auf einen längeren Streik vorbereitet hat: Das Unternehmen hatte Anfang September mehr Fahrzeuge in den Lagerbeständen seiner US-Händler als jeder seiner Rivalen in der Innenstadt.

Die Automobilindustrie misst den Lagerbestand anhand der „Tagesversorgung“, basierend auf der Verkaufsrate jedes Modells in den letzten 30 Tagen. Nach Angaben von Cox Automotive befanden sich Anfang September bei allen vier US-Marken von Stellantis Fahrzeuge im Wert von mehr als 100 Tagen auf Händlergrundstücken oder im Transit zu Händlern. Die GM-Marken Cadillac und Chevrolet verfügten lediglich über Fahrzeuge im Wert von 46 bzw. 51 Tagen; Die Marke Ford hatte einen Wert von 77 Tagen.

Der branchenweite Durchschnitt lag zu Monatsbeginn bei 58 Tagen. In der Vergangenheit hatten die Autohersteller in Detroit tendenziell etwas größere Vorräte, da ihre Full-Size-Pickups in vielen verschiedenen Konfigurationen angeboten wurden.

Im Gegensatz zum Streik gegen Stellantis könnte der Streik der UAW gegen Ford relativ kurz sein. Aus den Äußerungen von UAW-Präsident Shawn Fain und Ford-Führungskräften in den letzten Tagen ging hervor, dass Ford von den drei Autoherstellern einer Einigung mit der Gewerkschaft am nächsten kam. Die UAW hat dies möglicherweise erkannt, als sie beschloss, nur einen Teil des Ford-Montagewerks in Michigan zu streiken, nämlich die Bereiche, in denen Fahrzeuge lackiert werden und in denen die Endmontage stattfindet. Alle von der UAW vertretenen Arbeiter im GM-Montagewerk in Wentzville, Missouri, und im Jeep Wrangler-Werk von Stellantis in Toledo, Ohio, sind letzte Nacht ausgetreten.