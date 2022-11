Warum spielt Tariq Lamptey international für Ghana und nicht für England? Brighton-Star bei der Katar-Weltmeisterschaft

Ghana ist eine der 32 Nationen, die sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert haben, und wurde Anfang dieses Jahres durch die Entscheidung von Tariq Lamptey, sie auf der internationalen Bühne zu vertreten, gestärkt.

Das Brighton-Ass Lamptey wurde in London geboren und vertrat England von der U18 bis zur U21, hat sich aber für einen Wechsel entschieden.

Getty Lamptey wird bei der Weltmeisterschaft für die Black Stars dabei sein

Und er wurde gegen Portugal eingewechselt und wird voraussichtlich in der Gruppenphase eine weitere Rolle spielen.

Warum spielt Tariq Lamptey für Ghana?

Der Außenverteidiger von Brighton wurde in London geboren und absolvierte schon in jungen Jahren die Chelsea-Akademie.

Er erregte die Aufmerksamkeit Englands zum ersten Mal, als er noch bei den Blues war, und der FA bewegte sich schnell, um ihn in die internationale Aufstellung zu bringen.

Der 22-Jährige absolvierte 20 Spiele für die verschiedenen englischen Jugendmannschaften, und nach seinem Wechsel zu Brighton sah es so aus, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er von den Senioren berufen würde.

In der Saison 2020/21 stürmte Lamptey mit seinem schnellen Tempo und einem scharfen Auge für Flanken auf die Bühne.

England hat viele Spieler auf seiner Position, aber Lamptey war ein besonderes Talent auf dem Weg nach oben.

Leider beschränkte eine Oberschenkelverletzung in dieser Saison den Verteidiger auf nur 11 Spiele in der Premier League.

Getty Images – Getty Lamptey war für einen kurzen Moment einer der besten offensiven Außenverteidiger der Liga

Diese Verletzung hielt Lamptey zurück und ließ ihn sogar den Start der letzten Saison verpassen, bevor er dann hauptsächlich von Graham Potter von der Bank eingesetzt wurde.

England war jedoch immer noch sehr daran interessiert, seine internationale Zukunft zu sichern, aber der Spieler qualifizierte sich über seinen Vater Ahmed für Ghana.

Der ghanaische Fußballverband holte auch den ehemaligen Trainer von Brighton, Chris Hughton, ins Boot, um Lamptey von einem Wechsel zu überzeugen.

Die Spekulationen um den 22-Jährigen häuften sich, als er die U21 bat, ihn nicht für die EM-Qualifikation im Juni zu berufen.

Der Mann aus Brighton wollte sich auf die Entscheidung über seine internationale Zukunft konzentrieren und flog im Mai nach Ghana, wo er angeblich mit Trainern und Funktionären zusammentraf.

Er behauptete jedoch, er mache einfach Urlaub und besuche Freunde und Familie: „Ich bin gerade für einen Urlaub zurückgekommen.

„Ich bin gekommen, um mich auszuruhen, etwas Sonne zu tanken – ich bin gekommen, um Familie und Freunde zu sehen, die ich eine Weile nicht gesehen habe.“

Getty Lamptey sah aus, als stünde ihm bei England eine lange internationale Karriere bevor

Aber nur zwei Monate später wurde der Wechsel bekannt gegeben, und Lamptey hatte beschlossen, Ghana auf der internationalen Bühne zu vertreten, nicht England.

Es dürfte viele Gründe geben, warum er sich gegen die Three Lions entschieden hat, aber einer davon muss das Versprechen des Fußballs der ersten Mannschaft sein.

Obwohl Lamptey darum kämpft, wieder zu seiner Bestform zurückzukehren, ist er immer noch jung und sollte eine lange internationale Karriere haben.

Im September wurde er erstmals berufen und debütierte gegen Brasilien bei einer 0:3-Niederlage.

Aber er spielte 80 Minuten beim 2:0-Sieg gegen die Schweiz und scheint eine Schlüsselrolle bei den Black Stars zu übernehmen.

England fehlt es nicht an Rechtsverteidigern, aber sie könnten es bereuen, Lamptey in den kommenden Jahren an Ghana verloren zu haben.