Warum spielt Manchester United in der Premier League zweimal in fünf Tagen gegen Leeds? Die Red Devils trennen sich in Old Trafford mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Rivalen aus West Yorkshire, bevor es in der Elland Road zum Rückspiel kommt

Manchester United vs. Leeds wurde einst als „die intensivste und unerklärlichste“ Rivalität des englischen Fußballs beschrieben.

Und die Neutralen werden sich zurücklehnen und jede Faser der Fehde aufnehmen, da die beiden Vereine diese Woche in nur wenigen Tagen zweimal in der Premier League gegeneinander antreten.

Getty Sancho hatte seit dem Sieg in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol am 15. September nicht mehr getroffen

United sollte seine Rivalen aus West Yorkshire am 18. September in Old Trafford begrüßen.

Das Spiel war jedoch eines von drei Showdowns in der Premier League, die aufgrund fehlender polizeilicher Ressourcen vor der Beerdigung von Königin Elizabeth II. verschoben werden mussten.

Das Spiel wurde dann stattdessen am Mittwoch gespielt, nachdem beide Seiten vermieden hatten, Wiederholungen in der vierten Runde des FA Cup anzusetzen.

Und es war eine spannende Angelegenheit, als United mit zwei Toren Rückstand ein 2: 2-Unentschieden gegen Leeds rettete.

Getty Leeds konnte seine 2:0-Führung im Old Trafford nicht halten

Das Rückspiel zwischen United und Leeds in der Elland Road war immer für Sonntag, den 12. Februar, nur vier Tage später, angesetzt.

Und jetzt finden sich beide Fangruppen in einem einzigartigen Szenario wieder, in dem sie in einen Doppelkopfball des Roses-Derbys verwickelt sind.

In einer Erklärung im vergangenen Monat sagte die Premier League, sie wolle den Fans vor den Spielen in der vierten Runde des FA Cup „so viel Zeit wie möglich mitteilen, indem sie diesen potenziellen Spieltermin ankündigte“.

Die Erklärung fuhr fort: „Die Liga erkennt auch die einzigartigen Umstände an, dass die Teams zweimal in derselben Woche gegeneinander spielen, wobei Leeds United gegen Manchester United für Sonntag, den 12. Februar, angesetzt ist.

„Dies dient dazu, eine mögliche Überlastung der Spielgeräte später in der Saison zu vermeiden.“