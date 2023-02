Warum spielt Manchester United in aufeinanderfolgenden Spielen der Premier League gegen Leeds United?

Manchester United empfängt Leeds United am Mittwoch, den 8. Februar, im Old Trafford, bevor es nur vier Tage später in die Elland Road geht, um gegen den erbitterten Rivalen der Pennines anzutreten. Beide Spiele finden in der Premier League statt.

Aber warum spielen sie zwei aufeinanderfolgende Spiele – vor allem wenn man bedenkt, dass Manchester United in dieser Saison bereits zweimal gegen Arsenal, Manchester City und Crystal Palace angetreten ist, während Leeds bereits zweimal gegen Aston Villa und Brentford angetreten ist.

Das erste Match, das im Old Trafford ausgetragen werden sollte, wurde ursprünglich wegen des Todes der Queen im September verschoben.

Da Manchester United in dieser Saison noch an vier Wettbewerben teilnimmt – die einzige englische Mannschaft, die dies tat – versuchte die Premier League, das Spiel so schnell wie möglich zu spielen, ungeachtet der Tatsache, dass das Rückspiel nur wenige Tage danach stattfindet.

In der Tat wird Manchester United diesen Monat in der Europa League in zwei Wochenmitten gegen Barcelona antreten, wobei das Carabao Cup-Finale gegen Newcastle United anschließend auch dazu führt, dass das Heimspiel der Red Devils gegen Brentford verschoben wird.

Außerdem müssen sie am 1. März in der fünften Runde des FA Cup gegen West Ham antreten, was dem Verein nur begrenzte Möglichkeiten lässt, das Spiel in der bereits verkürzten Saison zu erfüllen.

Sollten sie in der Europa League weiterkommen, stehen noch weniger Wochenmitte für das zu spielende Spiel zur Verfügung, was den Grund dafür liefert, warum Manchester United hintereinander gegen Leeds United spielt.

Wenn jedoch eine Seite ihre Unentschieden in der vierten Runde des FA Cups gehabt hätte, hätten die Wiederholungen Vorrang gehabt und das Mittwochsspiel zwischen Manchester United und Leeds United erneut verschoben.

Glücklicherweise schafften es beide unbeschadet in die nächste Runde, sodass sie in der Liga innerhalb von vier Tagen zweimal gegeneinander spielen werden.

Manchester United belegt derzeit den dritten Platz und hat die letzten 13 Heimspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Sie haben acht Punkte Rückstand auf Arsenal auf dem dritten Platz, nachdem sie bereits ein Spiel mehr bestritten haben.

Leeds sitzt unterdessen prekär in der Tabelle, nur einen Platz über der Abstiegszone aufgrund der Tordifferenz. Sie haben die Liga seit ihrer Rückkehr von der Weltmeisterschaft nicht mehr gewonnen, und die Position von Jesse Marsch ist derzeit in Gefahr.