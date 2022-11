Warum spielen die Brüder Inaki und Nico Williams für verschiedene Länder? Athletic Bilbao spielt beide in Katar für die Weltmeisterschaft

Die Brüder Inaki und Nico Williams werden beide bei der Weltmeisterschaft 2022 antreten, obwohl sie nicht für dasselbe Land spielen werden.

Die Stars von Athletic Bilbao haben in den letzten beiden Spielzeiten zusammen in La Liga gespielt, werden aber in Katar auf unterschiedlichen Seiten stehen.

Getty Die Brüder Inaki und Nico Williams werden bei der Weltmeisterschaft 2022 beide für verschiedene Länder antreten

Inaki wurde in den Kader von Ghana berufen, während Nico bei der Weltmeisterschaft mit Spanien antreten wird.

Warum spielen Inaki und Nico Williams für verschiedene Länder?

Die Williams-Brüder wurden in Spanien als Sohn ghanaischer Eltern geboren, die auf der Suche nach einem besseren Leben eine heimtückische Reise nach Europa unternahmen.

Sie ließen sich im Baskenland nieder und Inaki wurde kurz nach ihrer Ankunft im Jahr 1994 geboren, während Nico acht Jahre später im Jahr 2002 geboren wurde.

Beide Spieler würden der Akademie von Athletic Bilbao beitreten und sie sind Teamkollegen, seit Nico letztes Jahr in die erste Mannschaft aufgestiegen ist.

Auf der internationalen Bühne werden sie jedoch Rivalen sein.

Getty Nico wird sein drittes Länderspiel nur bestreiten, wenn er in Katar antritt

Weg Ronaldo verlässt ManUnited: Portugal-Ikone sendet Nachricht an Fans, Vereinserklärung

ARABISCHER ALBTRAUM Argentinien – Saudi-Arabien 1:2: Messi und Co. fassungslos nach großem WM-Schock

ABSTURZ Der saudische Torhüter schlägt seinen eigenen Teamkollegen versehentlich mit einem fliegenden Knie in einer Horrorkollision

Kassenschlager Souness und Keane liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch, als die Legenden um den Elfmeter gegen Argentinien aneinander geraten

BESTRITTEN Der frühere Star der walisischen Frauen musste zuletzt lachen, nachdem ihm die Einreise wegen „verbotener“ Mütze verweigert wurde

ALLES KLAR Harry Maguire: Der Verteidiger von Man United ist trotz des Rückzugs aus dem Iran fit für die USA







Inaki spielte in der Jugend für Spanien, bevor er trotz seiner Form in La Liga um eine Berufung in die A-Nationalmannschaft kämpfte, und Anfang dieses Jahres beschloss er, seine Loyalität zu wechseln.

Der Stürmer nahm ein Angebot an, die Nationalität zu wechseln, um den Geburtsort seiner Eltern, Ghana, zu repräsentieren.

Im Gespräch mit der BBC sagte der 28-Jährige: „Es war keine leichte Entscheidung.

„Ich musste mich mit meiner Familie und meinen Lieben beraten, denn die Entscheidung würde sich auf die nächsten Jahre meiner Karriere auswirken – nicht nur in sportlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene.

„Ich habe es meinem Großvater erzählt, der mir sagte, es wäre ein Traum für ihn, mich im Trikot der Nationalmannschaft zu sehen. Er ist 90. Er sagte, er habe nicht mehr lange zu leben, aber er würde mich gerne bei einer Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft spielen sehen.

„Als er mir diese Worte sagte, musste ich nicht mehr nachdenken.“

Getty – Mitwirkender Inakis Entscheidung wurde von seinen Familienmitgliedern beeinflusst

Im Gegensatz zu Inaki wurde Nico im September zum ersten Mal als Senior berufen, nachdem er in der Jugend für Spanien gespielt hatte.

Der 20-Jährige hat jetzt zwei Länderspiele absolviert, nachdem er in der Nations League aufgetreten ist.

Luis Enrique berief ihn dann etwas schockierend in den WM-Kader, aber der Youngster wird wahrscheinlich auf die große Bühne treten.

Die Brüder sind in Katar nicht in derselben Gruppe, aber es ist möglich, dass sie im Viertelfinale aufeinander treffen, wenn sowohl Spanien als auch Ghana es schaffen.

Zu einem möglichen Treffen sagte Inaki: „Hoffentlich wird es passieren … und dass Ghana gewinnt!“

„Das werden wir sehen“, antwortete Nico. „Aber sicher werden wir nach dem Spiel die Trikots tauschen.“