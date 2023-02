Abgesehen davon ist er seit der WM aber auch absolut außer Form en konnte noch keinen Scorer erzielen. “Marcus is selbstkritisch en volledig unzufrieden mit seinen Leistungen zaletzt”, erklärte Manager Virkus zaletzt. Daniel Farke hatte auf der PK zumindest Verständnis für seinen Schützling. “Marcus hat zum ersten Mal in seiner Karriere bei einer WM teilgenommen. acht Tage verletzt“, erklärte er.

Das Fehlen von Weigl in der eerste Elf lässt sich hanggen leichter erklären. Der Sechser is een van de beste spelers, als de Ballbesitz-hoed van zijn eigen team viel. Het is mogelijk dat u zich niet bewust bent van Passstärke en strategische Geschick, sondern mehr auf Laufstärke en Aggressivität ancommen. Demnach setzt Farke neben dem gesetzten Koné auf Kramer, der die genannten Eigenschaften einfach besser körpert.