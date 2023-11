„Ist das ein Akt der Körperpflege“, fragt Richard Lawson in Vanity Fair. „Priscilla redaktionell dazu nicht wirklich, sondern zeigt stattdessen ruhig die wahren Begebenheiten so, wie sie sich ereignet haben (oder in einer Version davon, wie sie sich ereignet haben) und lässt das Publikum Einschätzungen vornehmen.“ Tara McNamara von Common Sense Media hingegen hat keine Zweifel. „Obwohl es vielleicht nicht die umwerfende Wirkung weiblicher Selbstbestimmung ist, auf die einige Frauen (zumindest diese) gehofft haben, ist Priscilla eine ungeschminkte Vorstellung davon, wie Körperpflege aussieht.“

Keine der beiden Einschätzungen deutet darauf hin, dass der Film die „schockierend rachsüchtige und verächtliche“ Karikatur enthält, vor der Lisa-Marie Angst hatte. Als ich es zum ersten Mal sah, hatte ich persönlich das Gefühl, dass es für Elvis zu weich sei; Ein anderer Kritiker, mit dem ich gesprochen habe – ein lebenslanger Elvis-Fan – hatte das Gefühl, dass es zu hart für ihn sei. Die Ungleichheit in unseren Reaktionen könnte, ähnlich wie die Reaktionen von Priscilla und Lisa-Marie auf das Drehbuch, als Beweis dafür gewertet werden, dass Coppola genau die richtige Balance gefunden hat.

„Ich hoffe, dass du dich anders fühlst, wenn du den letzten Film siehst“, schrieb sie in einer E-Mail an Lisa-Marie, „und verstehe, dass ich großen Wert darauf lege, deine Mutter zu ehren und gleichzeitig deinen Vater mit Sensibilität und Komplexität darzustellen.“ “ Die Tragödie ist, dass Lisa-Marie den letzten Film schließlich nie sehen konnte.

