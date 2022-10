Warum Sie Ihre Altersvorsorge aufteilen sollten

Ich teile meine 401(k)-Beiträge 50/50 zwischen einem Standard und einem Roth. Der Denkprozess ist, dass ich bei großen Ausgaben steuerfrei Geld abheben kannOhren im Ruhestand and das Gegenteil in normalen Jahren. Ist das der richtige Denkprozess und eine gute Idee?

Bei der Planung Ihres Ruhestands müssen Sie abwägen, was Sie jetzt bereit sind, beiseite zu legen, und was Sie später im Ruhestand an Steuern zahlen werden.

Aus diesen und einigen anderen Gründen ist es eine gute Planung, Ihre Altersvorsorge zwischen einem traditionellen 401 (k) und einem Roth 401 (k) – oder IRA – aufzuteilen.

In einem traditionellen 401(k) leisten Sie Beiträge vor Steuern und zahlen im Ruhestand Steuern, wenn Sie sich zurückziehen. Die Beiträge zu einem Roth 401(k) sind bereits versteuert, das abgehobene Geld ist also steuerfrei, solange Sie das Roth-Konto seit mindestens fünf Jahren haben.

Obwohl nicht jeder arbeitgebergesponserte Roth-Angebote oder sogar einen 401 (k) hat, kann die Möglichkeit, Ihre Altersvorsorge auf ähnliche Weise aufzuteilen, selbst mit einem traditionellen IRA und einem Roth IRA erfolgen.

„Es kommt auf die Steuern an“, sagt Catherine Golladay, Senior Vice President von Schwab Retirement Plan Services in Richfield, Ohio.

Das Problem, insbesondere als junger Mensch, ist, dass niemand weiß, was mit den Steuersätzen oder Ihrem Einkommen bis zu Ihrer Rente passieren wird, und diese Dinge können auf der ganzen Linie einen großen Unterschied machen.

Traditionell vs. Roth – oder beides?

„Viele junge Menschen haben im Laufe ihrer Karriere die Erwartung, dass sie besser verdienen und einer höheren Steuerklasse unterliegen“, sagt Golladay.

Dann kann es von Vorteil sein, wenn Sie jünger sind und Ihre Steuerklasse niedriger ist, in eine Roth zu investieren.

„Jüngere Arbeitnehmer haben einen längeren Zeithorizont, um diese Beiträge steuerfrei zu vermehren“, sagt Golladay.

Diejenigen in ihren 40er, 50er oder 60er Jahren haben nicht so viel Zeit, um ihr Geld zu vermehren. Wenn Sie jedoch an einen Roth denken und mehr als fünf Jahre von der Rente entfernt sind, schlägt Golladay vor, auch nur ein wenig beizutragen.

Sie können sich bereits ab 59½ aus einem Roth zurückziehen. Einzige Bedingung: Seit der ersten Einzahlung müssen fünf Jahre vergehen, bevor Sie das Einkommen steuerfrei beziehen können.

„Ich habe Leute gesehen, die nur 1 % [of their retirement savings] in die Roth, nur um die Fünfjahresuhr zu starten“, sagt sie. Die jährliche Grenze für alle 401(k)-Beiträge im Jahr 2018 beträgt 18.500 $.

Aber wenn Sie knausern, um Pensionsgelder beiseite zu legen, und die Steuerlast, nur in Roth zu gehen, jetzt zu groß ist, kann es eine gute Wahl sein, Ihre Beiträge zwischen einem traditionellen und einem Roth aufzuteilen.

Vorteile der Steuerdiversifikation

Neben der steuerlichen Verlagerung der Last bei der Einzahlung in Ihre Altersvorsorge und der Flexibilität bei der Auszahlung bietet ein traditioneller/Roth 401(k)-Split weitere Vorteile.

„Wenn Sie diese Optionen haben, kommen raffiniertere Steuerstrategien ins Spiel“, sagt Golladay.

Wenn Sie in den Ruhestand gehen und das obligatorische Austrittsalter von 70½ Jahren erreichen, haben Sie einen gewissen Spielraum. Sicher, Sie müssen die erforderlichen Mindestausschüttungen von beiden Arten von Konten vornehmen, nachdem Sie 70½ Jahre alt geworden sind, aber Ihre Auszahlungen nach Roth 401(k) sind steuerfrei.

Kurz vor dem Ruhestand möchten Sie möglicherweise beide auf Roth IRAs übertragen, um die erforderlichen Mindestausschüttungen zu vermeiden. Sie müssen die erforderlichen Mindestausschüttungen auf einem Roth IRA erst nach dem Tod seines Besitzers vornehmen. Oder Sie könnten den traditionellen 401(k) in einen traditionellen IRA und den Roth 401(k) in einen Roth IRA umwandeln, um eine gewisse Steuerdiversifizierung zu erhalten.

„In Jahren, in denen eine Person große Ausgaben hat, ist es ein großer Vorteil, den zusätzlichen Geldbetrag aus der steuerfreien Quelle – aus der Roth – zu ziehen“, sagt Golladay.

Die andere Sache, die sie sieht, ist die Verwendung der beiden Fonds zur Verwaltung ihrer Grenzeinkommensteuerklasse, sagt sie. Sie können etwas Geld aus dem steuerbegünstigten Fonds ziehen, und alles, was über einen bestimmten Betrag hinaus benötigt wird, ziehen sie aus ihrem Roth, um nicht in die nächste Einkommensklasse aufzusteigen.

„Mit einem 50/50 maximieren Sie die Steuerdiversifizierungsstrategie“, sagt Golladay. „Auch wenn Sie nicht wissen, in welcher Steuerklasse Sie im Ruhestand landen werden, haben Sie das Beste aus beiden Welten.“

