Warum sich der Bürgerrechtsheld des Gerichts gegen Affirmative Action ausgesprochen haben könnte

„Was kann mit größerer Sicherheit Rassenhass erregen, was mit größerer Sicherheit ein Gefühl des Misstrauens zwischen den Rassen erzeugen und aufrechterhalten, als staatliche Maßnahmen, die tatsächlich mit der Begründung durchgeführt werden, dass farbige Bürger so minderwertig und erniedrigt sind, dass ihnen nicht gestattet werden darf, sich zu setzen in öffentlichen Bussen, die von weißen Bürgern besetzt sind“, schrieb er.

Es war sein ständiges Thema: Das Versäumnis, gleichen Schutz durchzusetzen, schürt die Flammen des rassischen Animus.

Harlans Gefühl für rechtliche Ungleichheit als Krebs, der das amerikanische System zerstören könnte, erstreckte sich über den Bereich der Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß hinaus. Obwohl er sich einer einstimmigen Mehrheit anschloss, um eine Anfechtung des chinesischen Ausschlussgesetzes abzulehnen, bei dem die einzige rechtliche Frage darin bestand, ob der Senat die Befugnis hatte, einen Vertrag aufzuheben (und was bis heute das Gesetz ist), widersprach er scharf, als ein kalifornischer Staatsanwalt scheiterte ein Bürgerrechtsgesetz durchzusetzen, um chinesische Arbeiter zu schützen, und als das Gericht einem amerikanischen Ureinwohner, der sein Stammesreservat verlassen hatte, das Geburtsrecht als Staatsbürger verweigerte.

Als die Vereinigten Staaten sich als imperiale Macht behaupteten, die Kontrolle über Puerto Rico, Hawaii, Kuba und die Philippinen übernahmen, während sie ihnen ausdrücklich die Gleichberechtigung verweigerten, sah Harlan, dass die Saat für zukünftige Kriege in seiner eigenen Zeit gelegt wurde. Während seine Kollegen behaupteten, die hispanische und asiatische Bevölkerung sei so rückständig, dass sie unter einer verfassungsmäßigen Struktur nicht funktionieren könnten, bestand Harlan darauf, dass allen Personen, die der Macht der Verfassung unterstehen, ihr Schutz gewährt werde, damit keine Ungleichheit herrsche.

„Dann wird es kommen, dass wir zwei Regierungen über die Menschen haben werden, die der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten unterliegen – eine, die unter einer geschriebenen Verfassung existiert … die andere, die außerhalb der geschriebenen Verfassung existiert, kraft eines ungeschriebenen Gesetzes von Zeit zu Zeit vom Kongress erklärt werden, der selbst nur eine Kreatur dieses Instruments ist“, schrieb er.

Harlan spürte, wie sich die tektonischen Platten der Gesellschaft erneut verschoben, und befürchtete eine Reaktivierung der Kräfte, die zum Bürgerkrieg führten. Seiner Meinung nach führte Ungleichheit vor dem Gesetz zwangsläufig zu Streit. Es veränderte auch die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen auf eine Weise, die schwer zu enträtseln war. Die einfache Lösung war die Durchsetzung der Gleichschutzklausel der Verfassung. Das bedeutete seiner Meinung nach, Menschen aller Rassen gleich zu behandeln.

„Gott segne unser liebes Land!“ erklärte er in einer Rede vor vielen führenden Persönlichkeiten der Nation, einschließlich Präsident Theodore Roosevelt, bei einem Abendessen zum Gedenken an seinen 25th Jahr am Obersten Gerichtshof. „Gott segne jede Anstrengung, sie in den Herzen der Menschen jeder Rasse zu erhalten und zu stärken, die ihrer Gerichtsbarkeit und Autorität unterliegen!“

Es entging Harlan nicht dass dieselben Lobgesänge auf Gleichheit, die zur Freiheit versklavter Völker führten, dazu benutzt werden könnten, ihnen den notwendigen staatlichen Schutz zu verweigern. In dem Bürgerrechtsfälle von 1883, Richter Joseph Philo Bradley, der für eine Gerichtsmehrheit schrieb, die den Schutz der Bürgerrechte ablehnte, schlug vor, dass die Zeit für Schwarze gekommen sei, nicht mehr „der besondere Favorit der Gesetze“ zu sein – dies nur 18 Jahre nach dem Bürgerkrieg und so weiter eine Zeit, als der Ku Klux Klan schwarze Männer zu Dutzenden ermordete. Harlan schoss zurück: „Ich behaupte, es ist kaum zu sagen, dass die farbige Rasse ein besonderer Liebling der Gesetze war.“

Harlan erlebte das Ende der Segregation nicht mehr oder wusste nicht, dass seine eigenen Worte eine Rolle dabei spielen würden, sie herbeizuführen. Aber ihm wäre nicht entgangen, dass rechtliche Maßnahmen zum Ausgleich der Auswirkungen der Segregation auf einer anderen Grundlage wirken als solche, die die Segregation erzwangen. Für eine Universität, die schwarzen Studenten verboten hatte, sich dann besonders um die Aufnahme schwarzer Studenten zu bemühen – insbesondere, wenn sie auch Bewerbern, deren Eltern teilnahmen, Vorzug gewährte –, war einfach fair und gerecht und förderte die Sache der Gleichstellung, anstatt sie zu behindern.

Aber Affirmative Action hat sich an einen anderen Ort verlagert, da die Pastiche der Vielfalt der Nation reicher und komplexer geworden ist. Viele Universitäten verknüpfen Rassenpräferenzen nicht mit früherer Diskriminierung in der rigorosen, Fakten findenden Weise, die von einigen Juristen ins Auge gefasst wird, die sich darauf konzentrieren, wie frühere Praktiken das Schicksal der heutigen Bewerber verändert haben. Vielmehr suchen sie Diversität als Selbstzweck und sehen alles andere als eine angemessene Repräsentation von Rassengruppen per se als Beweis für Diskriminierung an. Amerikas Verständnis historischer Formen von Ausgrenzung und Unterdrückung mag stärker sein, aber die Verbindung zwischen dieser Dynamik und den heutigen Nutznießern positiver Maßnahmen ist es möglicherweise nicht. Rassenunterschiede sind vielfältig und kompliziert; Affirmative Action ist, zumindest in einigen Formen, willkürlich. Nicht jeder Begünstigte hat gleichermaßen gelitten und nicht jede Person, der Leistungen verweigert werden, trägt ein ähnliches Privileg. Es gibt auch Mechanismen wie Präferenzen für Studenten aus benachteiligten Verhältnissen oder für diejenigen, die die ersten in ihren Familien sind, die aufs College gehen, die die Vielfalt des Campus ohne Rücksicht auf Rasse fördern können.

Was Harlan nicht akzeptieren konnte, war, dass Rassenunterschiede wenig kosten. Plessy v. Ferguson, mit seiner augenzwinkernden Behauptung, dass getrennte Eisenbahnwaggons gleich seien, schwächte seinen Appetit auf Alternativen zum grundlegenden Gebot der Gleichheit. Die Erfahrung lehrte ihn, dass Privilegien und Benachteiligungen unter dem Gesetz schädliche Kräfte sind. Wenn sie mit Rasse kombiniert werden, verstärken sie nicht nur Zwietracht, sondern erzeugen sie. Nach dem Bürgerkrieg sagte er als einziger Jurist die Verwüstung der Rassentrennung voraus und sah ihre Keime in der ungleichen Behandlung von Hispanoamerikanern und Asiaten.