Warum Selena Gomez trotz Herzschmerz immer noch Hoffnung auf Liebe hat

Das Herz will, was es will – und das ist etwas Selena Gomez wird immer umarmen.

„Ich habe das Gefühl, dass es die beste Art ist, mich einer Sache hinzugeben, die ich lieben kann“, erklärte die 30-Jährige während eines Auftritts am 7. November bei Jay Shetty’s Absichtlich Podcast. „Aber ich wollte den Schmerz, den ich ertragen musste, nie dazu bringen, mich selbst zu schützen – eine Rüstung, wenn Sie so wollen – und ich habe das nie zugelassen, weil ich immer noch daran glaube und immer noch hoffe.“

Das Nur Morde im Gebäude Die Schauspielerin sagte weiter, dass sie auf Liebe, Heilung und Veränderung hoffe. „Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich so weit weg fühle“, gestand Selena. „Aber ich würde lieber weiterhin mein Herz brechen, als mich überhaupt nicht zu fühlen.“

Die Rare Beauty-Gründerin wurde während ihrer Apple TV+-Dokumentation offen, Selena Gomez: Mein Geist und ich, über vergangenen Herzschmerz mit ihrem Ex Justin Bieber.