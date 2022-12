Warum Sally Field von „Big Bang Theory“-Star Jim Parsons beeindruckt war

Sally Field hatte eine „wunderbare“ Zeit bei der Zusammenarbeit mit „The Big Bang Theory“-Star Jim Parsons und war schwer beeindruckt von seinen Improvisationsfähigkeiten.

Die beiden sind Co-Stars in dem neuen Film „Spoiler Alert“, der auf Michael Ausiellos Bestseller-Memoiren „Spoiler Alert: The Hero Dies“ basiert. Die Geschichte erzählt von Ausiellos Reise, um Liebe zu finden, und von den Nöten, mit der Krebsdiagnose seines Partners fertig zu werden.

Parsons spielt Ausiello neben Ben Aldridge, der sein Liebesinteresse Kit Cowan spielt. Field und Bill Irwin spielen Cowans Eltern.

„Für mich waren viele Dinge ein Geschenk“, sagte Field gegenüber Fox News Digital. „Damit muss ich arbeiten [director] Wieder Michael Showalter, das war ein riesiges Geschenk, und wieder mit meinem Freund David Marshall Grant, der der Showrunner von ‚Brothers and Sisters‘ war, einer Show, die ich fünf Jahre lang gemacht habe“, erklärte sie. „Es gab viele wunderbare Dinge das habe ich immer wieder gerne gemacht, aber dann war es Jim Parsons und Ben Aldridge zu treffen und zu sehen, wie dieser Star geboren wurde – es hatte überall eine Menge Gaben.“

Field lobte sowohl Parsons als auch Aldridges Fähigkeit, am Set zu improvisieren, und bemerkte, dass „einige Schauspieler davon umgeworfen werden“ und „gerne einfach auf der Seite bleiben“.

Die Schauspielerin sagte, dass es zwar manchmal notwendig sei, sich ausschließlich an das zu halten, was im Drehbuch geschrieben steht, „manchmal muss es aber auf eine andere Weise lebendig werden, die man nicht an diesen Punkt bringen kann, es sei denn, man darf einfach mitfliegen es“, und lobte den Regisseur des Films, Showalter, dafür, dass er ihnen erlaubt hatte, am Set zu experimentieren.

„Bei so etwas, das ist Familie, und vielen Szenen, in denen wir alle gleichzeitig am Leben sein sollen, also reden Sie übereinander, Sie müssen viel Improvisation hineinbringen es“, sagte Field. „Und Ben, wer hätte gedacht, dass das die Welt ist, in der er auch leben könnte? Dann gibt es noch Jim Parsons und du weißt, dass er das tut. Du weißt, dass er gut damit umgehen kann, und deshalb gab es nie einen Schluckauf.“

Irwin war auch von der Besetzung beeindruckt. Er nannte Aldridge „einen wunderbaren Geschichtenerzähler“ und fügte hinzu, dass es „etwa zwei Sekunden dauerte, um eine Vater-Sohn-Beziehung zu ihm zu festigen“.

In Bezug auf Parsons sagte Irwin, dass er „ein subtiler und feinfühliger Handwerker als Schauspieler“ sei und dass es unglaublich sei, ihm bei der Arbeit zuzusehen.

„Wir kennen ihn aus dem Fernsehen, wir wissen, wie klar er eine bestimmte komische Prämisse projizieren kann, und um ihn dann zu sehen, bin ich mit ihm auf dem Bildschirm und ich weiß nicht, wohin er geht. Ich kenne das Drehbuch, ich weiß was er als nächstes sagt, aber ich weiß nicht aus seinen tatsächlichen Augen, wohin er als Charakter geht“, sagte Irwin.

Es sei auch einfach für Irwin gewesen, Fields Ehemann in dem Film zu spielen, sagte er. Die beiden arbeiteten 2002 an einem Broadway-Stück zusammen, und wie Field betonte, „acht Aufführungen pro Woche für Monat für Monat für Monat, es hat die Tendenz, Sie zu verbinden“. Der ehemalige „Gidget“-Star sagte gegenüber Fox News Digital, es habe nicht lange gedauert, bis sie sich daran gewöhnt hätten, ein verheiratetes Paar zu spielen, und sagte, sie seien „voll am Start“ und „waren sofort diese beiden Menschen“.

Autor und ausführender Produzent Ausiello kann immer noch nicht glauben, dass er Field in seinem Film hat, und gibt zu, dass „dieser Teil immer noch nicht real erscheint. Ich bin ihr heute begegnet und habe immer noch diesen Moment, obwohl ich jeden Tag am Set war und.“ sah sie, wie: ‚Heilige s–t, das ist Sally Field!‘ Es ist jedes Mal still.“

Ausiello war auch erfreut, dass Parsons ihn in dem Film porträtierte, und sagte: „Einer der Gründe, warum ich zugestimmt habe, dies zu tun und diese Reise mit ihm zu unternehmen“, war, dass ich ihm aus dem einen oder anderen Grund vertraut habe.“ Er erklärte, die beiden seien „seit dem ersten Tag ziemlich auf derselben Seite gewesen“.

„Jim ist jemand, den ich so lange bewundert habe, und jemand, den ich als Unterhaltungsjournalist während der gesamten Serie über ‚The Big Bang Theory‘ berichtet habe, und ich habe Jim viele Male interviewt und war ein großer Bewunderer seiner Arbeit, seines Talents. An einem Ort zu sein, an dem ich mit ihm arbeite und er mich spielt und wir eine Art kreative Partner sind, ist unglaublich“, sagte Ausiello.

Abgesehen von der Hauptrolle in dem Film spielte Parsons eine große Rolle dabei, dass der Film überhaupt zustande kam. Ausiello enthüllte, wie seine berufliche Beziehung zu Parsons dazu führte, dass sie zusammenkamen, um seine Memoiren in einen Film zu verwandeln.

„Ich habe mich in der Woche, in der mein Buch herauskam, an Jim gewandt, um ein Q&A bei Barnes and Noble zu moderieren, weil wir wiederum eine berufliche Beziehung hatten und ich von ihm wusste, und ich dachte, er wäre eine gute Person, um mir Fragen zu stellen“, Ausiello erklärt. „Das führte dazu, dass er das Buch las und sein Mann das Buch las und beide ein Gespräch darüber führten, ob ich es möglicherweise als Option anbieten könnte, und das brachte den Stein wirklich ins Rollen.“

Während er zugibt, mit Aldridges früherer Arbeit nicht vertraut zu sein, sagte Ausiello, der Schauspieler sei am Set „nur ein Traum“ gewesen und er sei „jetzt einer seiner größten Fans“.

Ausiello fügte hinzu, dass es surreal sei, seine Geschichte auf dem Bildschirm sehen zu können. „Es ist so schwer, einen Film zu machen. Es ist so schwer, grünes Licht für einen Film zu bekommen. Dort im Kino zu sitzen und ihn anzusehen, fühlt sich wie ein Wunder an“, gab er zu. „Außerdem bin ich einfach nur von immenser Dankbarkeit erfüllt, mit diesem Talentkaliber zusammenzuarbeiten. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich an diesem Ort sein würde.“

„Spoiler Alert“ soll am Freitag in die Kinos kommen.