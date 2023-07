Nach Berechnungen des Handelsblatts stecken derzeit mindestens 70 Millionen Euro aus P2P-Krediten in Russland fest. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

Moskauer internationales Geschäftszentrum „Moskwa-Stadt“

Frankfurt Eigentlich sei er ein „langweiliger Dividendeninvestor“, sagt Jan Meier, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist. Doch beim Stöbern in Anlegerforen auf Facebook stieß der 35-Jährige auf eine andere, weniger bekannte Anlageform: Peer-to-Peer-Kredite. Vermeintlich leichtes Geld lockte es mit mehr als zehn Prozent Zinsen im Jahr.

Privatanleger vergeben Kredite an Verbraucher oder Unternehmer, die bei herkömmlichen Banken keinen Zugang zu Krediten haben. Meier fand das Konzept spannend, zumal einige Finanzinfluencer ihre Erfolge in sozialen Netzwerken dokumentierten. Also zahlte er rund 2.500 Euro auf der lettischen Plattform Mintos ein.

