Warum republikanische Angriffsanzeigen auf Verbrechen für Demokraten so verheerend waren

Weniger als zwei Wochen vor den Midterm-Wahlen bleiben die Republikaner im Rennen um das Repräsentantenhaus und den Senat in Schwung. Und das ist zum großen Teil auf eine große Wette der Partei zurückzuführen, dass Kriminalität in diesem Herbst ein zentrales Thema für die Öffentlichkeit sein würde.

In den ersten drei Oktoberwochen gaben GOP-Kandidaten und -Ausschüsse 64,5 Millionen US-Dollar für Anzeigen aus, die sich auf Kriminalität konzentrierten – fast ein Viertel des Geldes, das sie in diesem Zeitraum für Anzeigen ausgegeben haben, so eine CNN-Analyse von AdImpact-Daten. Viele dieser Anzeigen beschuldigten die Demokraten, das Ende der Kaution oder die Bemühungen, die Polizei zu enttäuschen, zu unterstützen. Die Demokraten haben die Verwundbarkeit erkannt und auch eine beträchtliche Menge an kriminalitätsbezogener Werbung ausgestrahlt, wodurch im selben Zeitraum 58 Millionen US-Dollar verloren wurden, was 15 % ihrer gesamten Werbeausgaben ausmacht.

Neue Umfragedaten von Gallup machen deutlich, warum republikanische Anzeigen über Kriminalität so effektiv waren, um Wähler zu bewegen.

Mehr als die Hälfte der Amerikaner (56 %) gab an, dass es in ihrer Gegend mehr Kriminalität gebe als noch vor einem Jahr. Das sind satte 11 Punkte mehr als 2021 und 18 Punkte mehr als 2020 und die höchste Marke je gemessen von Gallup – in fünf Jahrzehnten Umfragen zur Frage.

Die Sorge über die steigende lokale Kriminalität ist unter den Republikanern besonders stark. Etwa drei von vier Republikanern (73 %) gaben an, dass die Kriminalität um sie herum zunimmt – ein massiver Anstieg gegenüber den 38 %, die dies im Jahr 2020 sagten.

Aber nicht nur die Republikaner sind besorgt über die lokale Kriminalität. Jetzt gab eine Mehrheit (51 %) der Unabhängigen an, dass es in ihrer Gegend mehr Kriminalität gebe, ein Anstieg gegenüber 38 %, die dasselbe im Jahr 2020 sagten. Und unter den Demokraten gaben 42 % an, dass die lokale Kriminalität gestiegen sei, verglichen mit 37 % in 2020.

Die Amerikaner machen sich heute mehr Sorgen darüber, ermordet, sexuell angegriffen und in ihrem Auto oder zu Hause angegriffen zu werden, als sie es im Jahr 2021 waren. Der größte Anstieg der Besorgnis? Ein Kind in der Schule „körperlich geschädigt“ zu haben, wobei 47 % sich Sorgen über dieses bestimmte Verbrechen machen, gegenüber 34 % im Jahr 2021.

Wie lässt sich die Angst der Menschen vor Kriminalität mit den harten Daten darüber vergleichen?

Der Kriminalbericht 2021 des FBI stellte fest, dass Gewaltverbrechen seit 2020 landesweit um 1 % zurückgegangen sind. Es gab einen Anstieg der Tötungsdelikte um 4,3 % und einen Rückgang der Raubrate um 8,9 %.

Kriminalität ist jedoch etwas, bei dem die Wahrnehmung oft wichtiger ist als die Realität. Wenn die Lokalnachrichten vollgestopft sind mit Berichten über Gewaltverbrechen, ist es den Menschen egal, was die nationalen Statistiken sagen. Sie fühlen sich bedroht – und Angst ist eine sehr starker Motivator für die Abstimmung.

Die Angst vor Kriminalität ist ganz klar ein wichtiger Motivator für die republikanische Basis – zusammen mit Sorgen über die Inflation und die anhaltende Unbeliebtheit von Präsident Joe Biden. Aber es ist auch in den Köpfen unabhängiger Wähler, die normalerweise die Wechselstimmen bei jeder nationalen Wahl bilden.

Die Demokraten arbeiten daran, sich zu verteidigen – sie rennen im ganzen Land mit ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, die ihre Zeugnisse für Verbrechen anpreisen und darauf bestehen, dass sie die Polizei niemals enttäuschen würden.

Es kann jedoch ein Fall von zu wenig, zu spät sein. Die Wähler haben Angst – und das scheint den Republikanern am 8. November politisch zugute kommen.