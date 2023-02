Warum Rajiv Surendra von Mean Girls Hollywood verlassen hat

„Ich habe wirklich sehr hart gearbeitet, um zu versuchen, diese Rolle zu bekommen“, erinnerte er sich. „Am Ende haben sie es jemand anderem gegeben.“

Nach der Enttäuschung beim Casting beschloss Rajiv, eine Pause von der Schauspielerei einzulegen und nach München zu ziehen, um als Au Pair zu arbeiten – eine Erfahrung, die sich als äußerst transformativ herausstellte.

„Das war eine gute Lektion für mich“, sagte er. „Du musst auf dich selbst hören und wenn dir etwas in dir sagt ‚Ich will das nicht oder ich kann das nicht‘, dann musst du herausfinden, was du eigentlich willst.“

Rajiv fuhr fort: „Manchmal macht es keinen Sinn, weil es manchmal bedeutet, dass Sie kein Geld haben oder beruflich zurückgehen. Entschuldigung, Sie haben dafür bezahlt, vier Jahre zu verbringen, um Ihren Abschluss zu machen, und jetzt sind Sie es jemandes Unterwäsche waschen? Was? Das macht auf dem Papier nicht wirklich Sinn, aber das war es, was ich brauchte.

Heutzutage steht Rajiv wieder vor der Kamera und macht DIY-Videos für HGTV auf YouTube. Und er ist dankbar, dass seine Reise ihn dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist.

„Alles in allem denke ich, dass die ultimative Frage, die sich die Leute stellen müssen, lautet: ‚Was will ich?‘ Und sie müssen diese Antwort selbst finden. Auf eine sehr tiefgründige Weise“, bemerkte er. „Wenn Sie das herausfinden, ist es eigentlich einfach, es zu erreichen, aber es bedeutet, dass Sie viele Dinge loslassen müssen.“