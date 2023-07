Auch in der kommenden Saison sind die Erwartungen an Borussia Dortmund als Verfolger des FC Bayern hoch. Damit der Coup mit der Meisterschaft dieses Mal gelingt, bedarf es zweier Dinge.

WNiklas Süle trabte, sprintete und überholte weit weg auf einem der letzten Plätze, und natürlich hielt ihn die Hitze dieses Sommertages nicht davon ab, ein Hemd mit langen Ärmeln zu tragen. Das ist eines seiner Markenzeichen, und so können am Freitagnachmittag beim ersten medienöffentlichen Training von Borussia Dortmund in der neuen Saison nicht einmal die Fotografen, die den Nationalspieler durch ihre Linsen heranzoomen, sagen, ob der Verteidiger vom Urlaub als Monteur an den Arbeitsplatz zurückgekehrt ist und mit weniger Körpergewicht als letztes Jahr.

Süles Körper war in der Sommerpause ein Thema, weil Bundestrainer Hansi Flick in der FAZ die Ansicht vertrat, dass die Dortmunder „noch viel liegen gelassen“ hätten, dieses ungenutzte Potenzial auf „etwa zehn Prozent“ bezifferte und erklärte: „Sie machen es wieder gut.“ Das ist es, was mir wichtig ist.“