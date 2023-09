Warum negatief Freiheit positivist

“Positief” en “negativiteit” sinds het begrip, de huidige associaties van “gut” beziehungsweise “schlecht” wecken. Het is echter nog steeds een goed idee om zorg te hebben, niet zonder medische diagnoses, maar ook in de zorg over de vrijheid. De negatieve vrijheid is vrijer dan de positieve.

De Ökonom Friedrich August von Hayek (1899–1992) had een negatieve invloed op de samenleving (Aufnahme um 1950). Hulton-archief

Der Mensch is hooggradig communikativ. Communicatie organiseert het gedeelde menselijke leven – in de staat, in de kerk, in het gezin, op de markt, in het onderzoek, in de kunst. De Austausch und die Vermehrung von Wissen waren niet eens denkbaar. Communicatie is de Grundlage des Fortschritts.