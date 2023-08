Miley Cyrus beschreibt einige ihrer schönsten Erinnerungen.

Die „Flowers“-Sängerin dachte über die Bedeutung ihres ehemaligen Zuhauses in Malibu nach, das sie mit ihrem Ex teilte Liam Hemsworth bevor es vor fast fünf Jahren aufgrund der Waldbrände in Kalifornien abbrannte, und wies darauf hin, dass es als Startstein für ihre berufliche Entwicklung diente.

„Der Treffen Sie Miley Cyrus Bei „Record“ habe ich wirklich angefangen, als Solokünstler meine eigenen Songs zu schreiben“, sagte Miley in einem TikTok vom 29. August. „Und so arbeitete ich mit einem Produzenten in Malibu zusammen, der in einem Haus im Ramirez Canyon wohnte, was ich auch getan hätte.“ Ich wusste nie, dass ich 15 Jahre später in diesem Haus leben würde, das irgendwann abbrennen würde.

Der 30-Jährige bemerkte: „Dieses Haus hatte so viel Magie. Es hat mein Leben wirklich verändert.“

Im November 2018 ging das 2,5 Millionen US-Dollar teure Vier-Zimmer-Haus des ehemaligen Paares durch Waldbrände verloren, die über die Gegend hinwegfegten. Damals war Miley – die mit dem verheiratet war Letztes Lied Der Schauspieler vom folgenden Monat bis zu ihrer Trennung im August 2019 drehte ein Projekt außerhalb des Landes.