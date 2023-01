Warum Macron seinen Kampf um die Rentenreform gewinnen muss – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Paul Taylor ist Redakteurin bei POLITICO.

PARIS – Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine zweite Amtszeit – und seinen Ruf als Wirtschaftsreformer – darauf gesetzt, die Franzosen länger für ihre Renten arbeiten zu lassen.

Seine Regierung schlägt vor, das offizielle Rentenalter von 62, dem niedrigsten aller großen Länder in der Europäischen Union, bis 2030 auf 64 anzuheben und die Menschen dazu zu bringen, länger Beiträge zu leisten, um eine volle Rente zu erhalten – 43 statt 41,5 Jahre bis 2027 statt 2034.

Nach monatelangen Gesprächen mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und politischen Parteien, die dazu führten, dass Macron sein ursprüngliches Wahlversprechen, im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand zu gehen, fallen ließ, hat der Präsident der Mitte diese unpopuläre, aber politisch notwendige Haltung zur Rentenreform eingenommen, um die französische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen .

Premierministerin Élisabeth Borne hat mit der Mitte-Rechts-Partei Les Républicains eine vorläufige Einigung ausgehandelt, um eine parlamentarische Mehrheit für den Gesetzentwurf zu sichern, und hat Süßungsmittel angeboten – etwa eine Mindestrente von 1.200 Euro im Monat für Rentner mit voller Beitragsbilanz und früher Ruhestand für diejenigen, die körperlich tragende Jobs haben oder vor dem 20. Lebensjahr mit der Arbeit begonnen haben.

Die größte Herausforderung liegt jedoch nicht im Parlament, sondern auf der Straße.

Meinungsumfragen zeigen, dass zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Wähler die Reform missbilligen, die laut Borne unerlässlich ist, um das System zu retten, in dem die heutigen Arbeitnehmer für die Renten der derzeitigen Rentner bezahlen. Ohne jede Änderung wird das System selbst im optimistischsten Szenario bis 2030 ein Defizit von 5 Milliarden Euro pro Jahr aufweisen.

Als Reaktion darauf haben die Gewerkschaften ab heute, dem 19. Januar, zu landesweiten Protesten, Streiks und Bummelstreiks aufgerufen und wollen eine Million Menschen auf die Straße bringen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Frankreichs schlecht gewerkschaftlich organisierte Belegschaft – die mit Inflation, steigenden Energierechnungen und den Folgen von COVID-19 zu kämpfen hat – den Kurs für eine anhaltende Kampagne der Störung beibehalten wird.

In den letzten zehn Jahren haben die Wähler in den meisten EU-Ländern weitgehend ohne Protest ein höheres Rentenalter als unvermeidliche wirtschaftliche und demografische Folge einer längeren Lebenserwartung und niedrigerer Geburtenraten akzeptiert, die zu weniger Arbeitnehmern und mehr Rentnern führen.

Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass wir alle länger leben, die Menschen länger für ihre eigene Rente arbeiten und nicht erwarten, dass jüngere Kohorten eine wachsende Last tragen. Angesichts der Entwicklung der Immobilienpreise und der zunehmend prekären Natur der Arbeitsverträge besitzen Boomer bereits mehr Vermögen, als die Jungen auch nur hoffen können zu erwerben.

Nur die Franzosen wehren sich weiterhin gegen diese Realität. Sie betrachten die unkapitalisierte umlagefinanzierte staatliche Rentenversicherung als Grundpfeiler ihres Gesellschaftsmodells. Versuche, private Rentenfonds oder persönliche Rentenkonten à la Großbritannien einzuführen, haben sich in dieser Nation, die sowohl von ihrem Temperament her revolutionär als auch zutiefst risikoavers ist, wenn es um die Verwaltung persönlicher Finanzen geht, nie durchgesetzt.

Rente mit 60 für alle war das große soziale Versprechen des ehemaligen Präsidenten François Mitterrand, als er 1981 an die Macht kam und eine Gewerkschaft von Sozialisten, Kommunisten und Linksradikalen anführte. Die Linke hat sich historisch für kürzere Arbeitszeiten, einen längeren bezahlten Urlaub und einen früheren Ruhestand als Aufbruch in eine neue Freizeitgesellschaft ausgesprochen, und Mitterrand ernannte sogar einen ehemaligen Gewerkschafter zum „Freizeitminister“.

Demonstranten nehmen am 17. Januar 2023 an einem von der Arbeitergewerkschaft CGT ausgerufenen Fackelmarsch teil, um gegen den Rentenreformplan der französischen Regierung auf der Canebiere in Marseille im Südosten Frankreichs zu protestieren | Nicolas Tucat/AFP über Getty Images

Bis heute sind viele in der französischen Linken diesem „Arbeitsfehler“ verfallen, der davon ausgeht, dass es eine feste Menge an Arbeit gibt, die gerechter aufgeteilt werden kann, wenn die Menschen 35 statt 40 Stunden pro Woche arbeiten, und diese Rente bei 60 schafft automatisch mehr Jobs für die Jugend.

Sie neigen auch dazu, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn sie mit zahlreichen empirischen Beweisen für das Gegenteil konfrontiert werden – die Arbeitslosigkeit, und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, liegt in Frankreich hartnäckig über dem Durchschnitt der Eurozone, trotz der 35-Stunden-Woche des Landes und des früheren Renteneintritts.

Versuche von Mitte-Rechts-Nachfolgern, Mitterrands Rentenerbe aufzuheben, sind auf massiven Widerstand gestoßen. Der gaullistische Präsident Jacques Chirac war 1995 nach wochenlangen lähmenden Streiks im öffentlichen Sektor gezwungen, eine geplante Rentenreform aufzugeben. Seinem Nachfolger Nicolas Sarkozy gelang es zwar, eine Anhebung des Mindestrentenalters von 60 auf 62 im Jahr 2010 durchzusetzen, aber erst nachdem monatelange Proteste seine Autorität untergraben und ihn wahrscheinlich die Wiederwahl im Jahr 2012 gekostet hatten.

Der Sozialist François Hollande, der ihn besiegte, verfolgte einen anderen Ansatz und versuchte stattdessen, das System heimlich zu reformieren, indem er das allgemeine Rentenalter unverändert ließ, aber die Anzahl der Beitragsjahre, die erforderlich sind, um eine volle Rente zu erhalten, schrittweise erhöhte. Das bedeutete, dass Personen mit einer höheren Ausbildung oder mit Unterbrechungen im Erwerbsleben bereits bis zum Alter von 64 bis 67 Jahren arbeiten müssten, um die maximale Altersrente zu erhalten.

Macrons Regierung hat unterdessen monatelange Konsultationen mit der Gewerkschaft geführt, konnte sich aber immer noch nicht die entscheidende Unterstützung des reformistischen französischen demokratischen Gewerkschaftsbundes sichern, um die Einheitsfront der Ablehnung zu brechen.

Im Parlament setzen sich sowohl das linke NUPES-Bündnis unter Führung des Populisten Jean-Luc Mélenchon als auch die Nationalversammlung der Rechtspopulistin Marine Le Pen für eine Ablehnung des Gesetzentwurfs ein. Sie fordern, dass die Rente mit 60 für alle oder einige Arbeitnehmer wiederhergestellt wird, obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung von 74 im Jahr 1981 auf heute 83 gestiegen ist.

Renten verschlingen bereits 15,9 Prozent des französischen BIP, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 13,6 Prozent – ​​und nur 12,6 Prozent in Deutschland. Auf die Frage, wie sie einen früheren Ruhestand finanzieren würden, bestehen Mélenchon und die Gewerkschaften darauf, dass die Chefs durch höhere Lohnsteuern mehr zahlen müssen. Le Pen ihrerseits weicht der Frage einfach aus.

Aber das ist magisches Denken, das punktiert werden muss.

Die einzigen wirklichen Alternativen zum späteren Renteneintritt sind entweder Rentenkürzungen – was niemand will – Beitragserhöhungen oder Steuererhöhungen, was in einem Land mit den zweithöchsten Steuereinnahmen in Europa nach Dänemark kaum realistisch ist.

Doch wie so oft streiten sich die Franzosen lieber um Symbole als um Fakten und Zahlen. Die Realität ist, dass viele Menschen bereits nach 62 in den Ruhestand gehen, entweder um sich die maximale Rentenleistung zu sichern oder weil sie sich fit und gesund fühlen und aktiv bleiben und ihren Lebensstandard halten wollen.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass französische Arbeitgeber ältere Arbeitnehmer nicht auf ihrer Gehaltsliste halten wollen, da sie mehr kosten und vermutlich weniger anpassungsfähig an neue Technologien und Arbeitsmethoden sind. Derzeit sind nur noch 35 Prozent der 60- bis 64-Jährigen in Vollzeit erwerbstätig. Doch der Arbeitgeberverband MEDEF wehrt sich gegen einen Regierungsvorschlag, wonach große Unternehmen Daten über ältere Arbeitnehmer in einem „Seniorenindex“ veröffentlichen müssen, aus Angst, Quoten für Oldies einhalten zu müssen.

Auch französische Chefs müssen real werden. Wenn die Öffentlichkeit den späteren Ruhestand begrüßen soll, müssen Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, indem sie Senioren besser nutzen. Es ist in ihrem Interesse.

In diesem Kampf geht es um das Image Frankreichs als dynamische Wirtschaft, die sich an die Zeit anpassen und Investitionen anziehen kann – aber es ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Trotz Darstellungsfehlern und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber benachteiligten Arbeitern oder Arbeitslosen, Dieser Deshalb muss Macron gewinnen.