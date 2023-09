Berlin Für Miele ist die IFA eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres: Bis Dienstag präsentiert der Haushaltsgerätehersteller die Produkte für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Digitale Technik ist am Stand allgegenwärtig. Beispielsweise gibt es eine App, die Kunden mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) bei der Fehlerdiagnose unterstützen soll.

Für den geschäftsführenden Gesellschafter Markus Miele, der sich auf Technologiethemen konzentriert, sind solche Funktionen keine Spielerei. Jüngere Kunden hätten „einen anderen Zugang zu Haushaltsgeräten“, sagt er im Interview mit dem Handelsblatt. Zumal in der Küche oft Hilfe nötig sei: „Das Wissen über das Kochen nimmt tatsächlich von Generation zu Generation ab.“

Bei allem Hochglanz am IFA-Stand: Die Zeiten sind für Miele nicht einfach. Nach dem Sonderboom durch die Corona-Krise laufen die Geschäfte schlechter – und in Deutschland beeinträchtigen die hohen Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit. „Wenn ein Standort in allem teurer ist, wird es schwierig“, warnt Miele.

Lesen Sie hier das gesamte Familienunternehmer-Interview mit Miele:

Herr Miele, Ihr neuer Backofen wählt automatisch die richtige Garzeit für Ihre Speisen. Haben Ihre Kunden das Kochen verlernt?

Tatsächlich nimmt das Wissen über das Kochen von Generation zu Generation ab. Früher waren die Kinder stärker in den Haushalt integriert und nahmen mehr mit. Diese Lücke wollen wir schließen, damit die Ergebnisse genauso gut sind wie früher bei Mutter oder Großmutter. Obwohl es immer mehr Kochshows gibt, sind sie in erster Linie Unterhaltung und die Zuschauer lernen wenig daraus.

Die Vernetzung von Kühlschränken und Herden wirkt oft wie eine Spielerei.

Wir machen das, was echten Mehrwert liefert. Ich kann mir auf unseren Geräten die Restlaufzeiten anzeigen lassen, Verbrauchsmaterialien wie Spülmittel nachbestellen, aber auch über die App sehen, wie weit der Auflauf im Backofen ist. Neu ist, dass das Gargut mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch erkannt und zubereitet wird. Dies ist eine praktische Hilfe im Alltag, beispielsweise wenn es schnell gehen muss.

Das Einladen der Wäsche und das Entleeren der Spülmaschine müssen Sie weiterhin selbst durchführen.

Natürlich, aber viele andere Dinge werden durch die Vernetzung einfacher. Die entscheidende Frage lautet: Was wollen die Kunden von morgen? Meine Kinder haben ihr Smartphone deutlich häufiger in der Hand als meine Generation – auch der Zugang zu Haushaltsgeräten ist unterschiedlich. Sie fragen, ob es nicht eine einfachere Möglichkeit gäbe, dies zu tun. Deshalb brauchen wir immer mehr digitale Komponenten.

Der Kühlschrank, der Lebensmittel selbst bestellt, ist nie Realität geworden. Wie erkennt man tatsächlich relevante Trends?

Es ist wichtig, die Funktionen in der Praxis auszuprobieren. 200 Testhaushalte gibt es, auch wir in der Geschäftsführung gehören dazu. Darüber hinaus betreiben wir Forschung und Entwicklung. Es ist jetzt datengesteuerter. Viele Kunden geben uns zudem ihr Einverständnis, dass wir die Daten der vernetzten Geräte pseudonymisiert verarbeiten dürfen.

Haben Sie ein Beispiel?

Für unsere Smart Food ID-Anwendung nutzen wir Millionen Fotos von Öfen, um die Bilderkennung zu trainieren. Alle Parameter für die Zubereitung von Pizza, Croissants und anderen Gerichten werden in unserer Cloud gespeichert. Gleichzeitig erfahren wir, welche Rezepte am beliebtesten sind.

Einige Autohersteller verlangen für zusätzliche Funktionen Gebühren. Funktionieren solche neuen Geschäftsmodelle für Haushaltsgeräte?

In England testen wir die Akzeptanz von Smart Food ID als Zahlungsmodell. Wir werden sehen, ob das gelingt. Was bereits gut läuft, ist der Verkauf von Zubehör über die App, etwa Filter für Dunstabzugshauben oder Spülmittel für die Spülmaschine. Ähnliche digitale Geschäftsmodelle funktionieren auch im professionellen Bereich. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Geschäfts.

Wie groß ist Ihr B2B-Geschäft?

Mit unserem Geschäftsbereich Professional erwirtschaften wir derzeit knapp 15 Prozent unseres Gesamtumsatzes. Dort bündeln wir Wäschereitechnik, Gewerbespülmaschinen und Geräte für Arztpraxen, Kliniken und Labore.

KI ist derzeit in aller Munde. Wie wichtig ist die Technik für Miele?

Bei Miele stehen wir noch am Anfang einer äußerst spannenden Entwicklung. Fakt ist: KI wird in viele Bereiche unseres Unternehmens eindringen, in Produkte, im Wissensmanagement, im Service und natürlich in der Produktion.

Seit wann beschäftigt sich Miele mit künstlicher Intelligenz?

Vor sieben Jahren haben wir unser erstes Kochfeld mit einem neuronalen Netzwerk auf den Markt gebracht. Der Algorithmus stellt sicher, dass die eingestellten Temperaturen unabhängig vom Kochgeschirr konstant bleiben. Das bedeutet, dass Lebensmittel kaum anbrennen.

Wie hat sich Miele solche Fähigkeiten angeeignet?

Dies geschieht größtenteils intern. So entwickeln und produzieren wir beispielsweise die Elektronik für unsere Geräte seit Jahrzehnten selbst. Unsere Experten kennen das Zusammenspiel zwischen den Geräten und der Software sehr gut. Anders ist es, wenn Unternehmen diese Komponenten auf dem Weltmarkt kaufen. Auf dieser Basis haben wir 2016 den Bereich Smart Home/Elektronik mit mehr als 1.200 Mitarbeitern gegründet. Darin bündeln wir auch jede Menge KI-Know-how.

Wie viele Menschen arbeiten bei Miele mit KI?

Mittlerweile sind es in allen Bereichen mehrere Hundert. Dies reicht von den Abteilungen für Forschung und Entwicklung über IT, Smart Home bis hin zu unserem Digital Hub „Miele X“ in Amsterdam.

Werfen Sie uns einen Blick ins Labor: Wie funktioniert die von Ihnen angekündigte KI-gestützte Fehlerdiagnose?

Mit unserer neuen Funktion AI Diagnostics helfen wir Kunden bei Störungen, die immer wieder auftreten können. Ein typisches Beispiel ist ein verstopfter Wasserzulauf, der im Display oder in der App als Fehler F10 erscheint. Dafür kann es mehrere Ursachen geben, die oft leicht zu beheben sind. Über eine Push-Nachricht in der App zeigen wir Ihnen die wahrscheinlichsten Lösungen an und geben Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu deren Lösung.

Für ein solches Szenario ist jedoch keine KI erforderlich. Was bemerkt der Algorithmus früher als der Mensch?

Ein Beispiel ist die vorausschauende Wartung. Menschen neigen dazu, Waschmittel zu überdosieren. Je nach Gerätetyp, Alter der Maschine und Waschverhalten können wir durch die KI-basierte Auswertung von Sensordaten vorhersagen, dass der Ablaufschlauch durch übermäßige Schaumbildung zu verstopfen droht. Eine Empfehlung auf dem Smartphone kann dann beispielsweise sein, die Dosierung zu ändern oder ein Waschprogramm mit höherer Temperatur zu starten. Dies ist dann die nächste Ausbaustufe von AI Diagnostics.

Und in der Produktion?

In der Produktion automatisieren wir beispielsweise die Inspektion von Oberflächen – nichts ist langweiliger, als weiße Vorderwände mit bloßem Auge zu beurteilen. Stattdessen nehmen 32 Kameras das Material aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unter wechselnden Lichtverhältnissen auf. Wir mussten viel experimentieren, aber jetzt ist die Technologie serienreif. Das Gute ist, dass die Lösung skalierbar ist und wir sie auch für Ofenfronten oder Staubsaugergehäuse einsetzen werden.

Beim Thema Digitalisierung konkurriert Miele mit globalen Technologiekonzernen wie Bosch und Samsung. Wie wollen Sie mithalten?

Die Investitionen in künstliche Intelligenz steigen, Teams wachsen. Wir haben vielleicht nicht ganz so viel Budget wie einige unserer Mitbewerber, können unser Geld aber sehr gezielt und flexibel einsetzen. Es geht nicht darum, immer der Erste zu sein, sondern darum, in Qualität und Leistung der Beste zu sein.

Auch die Vernetzung ist für die Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung: Über die App können Verbraucher den Stromverbrauch mit dem anderer Haushalte vergleichen. Warum dieser Wettbewerb?

Vielen Menschen sind die Einstellungen auf ihren Geräten egal. Natürlich gibt es Fälle, in denen man höhere Temperaturen braucht – wenn jemand zu Hause krank ist, sollte man bei 60 Grad waschen. Aber oft reichen schon 30 Grad. Wir wollen den Kunden helfen, die Vorteile umweltfreundlichen Verhaltens besser zu erkennen und zu nutzen.

Nach dem Boom durch die Corona-Pandemie ist das Geschäft deutlich schwieriger geworden. (Foto: Stefan Boness/Ipon)

Miele-Stand auf der IFA

Wo liegt das Einsparpotenzial?

Derzeit nutzen nur fünf Prozent unserer Kunden regelmäßig das Eco-Programm ihrer Waschmaschine. Wenn wir den Anteil verdoppeln würden, wäre viel gewonnen: Wir könnten so viel CO2 einsparen, wie bei der Herstellung der Geräte entsteht. Das ist aber etwas gewöhnungsbedürftig.

Dadurch kann schnell der Eindruck entstehen, dass Sie die Kunden bevormunden möchten.

Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das Interesse am Energiesparen ist groß. Über 90 Prozent der Nutzer unserer vernetzten Wasch- und Spülmaschinen schauen auf das Consumption Dashboard, den digitalen Verbrauchsmonitor in unserer App.

Nachhaltigkeit ist derzeit fast das einzige Argument, das Kunden anspricht: Die Haushaltsgeräteindustrie schrumpft. Welche Entwicklungen erwarten Sie für die nächsten Monate?

Das Umfeld ist derzeit schwierig. Nach drei Jahren extrem starken Wachstums werden wir voraussichtlich auch nicht an die Vorjahresumsätze anknüpfen können. Dies hängt zum einen mit dem Ende des Corona-Booms und zum anderen mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld infolge des Krieges in der Ukraine zusammen. Wenn Baukosten und Zinsen steigen, bauen die Menschen weniger, kaufen weniger Küchen – und damit auch weniger Haushaltsgeräte.

In Deutschland stellen die Energiepreise eine zusätzliche Belastung dar.

Ja, und das betrifft Verbraucher und Unternehmen. Deutschland war schon immer ein Hochlohnland – und mittlerweile gehören auch die Energiekosten zu den höchsten.

„Einfach Öko nutzen“: Der Haushaltsgerätehersteller wirbt mit dem Energiesparprogramm. (Foto: obs)

Miele-Stand

Kann ein Industriestrompreis helfen?

Ich halte einen Industriestrompreis für sinnvoll, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Noch besser wäre es natürlich, wenn der Strompreis für alle deutlich sinken würde. Dafür müsste der Staat die hohen Steuern senken. Wenn ein Standort in allem teurer ist, wird es schwierig.

Stellen Sie angesichts der hohen Kosten Investitionen in Deutschland in Frage?

Nein. Traditionell fließt ein Großteil unserer Investitionen in die Entwicklung neuer Gerätegenerationen sowie den Umbau, die Modernisierung und die Erweiterung der Produktion in unseren 15 Werken, davon acht in Deutschland. Wahr ist auch: In Deutschland sind tatsächlich eine besonders hohe Effizienz und ein hoher Automatisierungsgrad notwendig, damit die Fabriken im Vergleich zu Standorten in anderen Ländern wettbewerbsfähig bleiben. Hohe Energiepreise und Inflation haben dies nicht einfacher gemacht.

Wo sehen Sie weitere Investitionsschwerpunkte in Deutschland?

Derzeit investieren wir beispielsweise viel in Geothermie und Photovoltaik an unserem Standort in Gütersloh und darüber hinaus. Übrigens haben wir vor der Gasknappheit die Entscheidung getroffen, weniger fossile Energie zu verbrauchen und stattdessen mehr regenerative Energie selbst zu erzeugen und zu nutzen.

Die Bundesregierung will die Wirtschaft um sieben Milliarden Euro entlasten und Bürokratie abbauen. Wie viel bringt dir das?

Wir haben die Ankündigung noch nicht im Detail geprüft. Allerdings ist die Bürokratie ein großes Problem, und mir fallen zunächst viele Punkte ein. Ein solches Beispiel ist die Photovoltaik: Wenn wir eine Anlage auf dem Fabrikdach errichten wollen, dauert die Genehmigung länger als die Beschaffung und Installation. Es gibt viele Vorschriften, die die Geschäftsabwicklung erschweren und teilweise sogar widersprüchlich sind. Dies schränkt unsere Innovationskraft zunehmend ein.

Herr Miele, vielen Dank für das Interview.

