Warum können Meinungsforscher Gen Z nicht erreichen?

Die Republikaner sagten eine „rote Welle“ voraus, die alle Hoffnungen auf eine demokratische Mehrheit in diesem Wahlzyklus zunichte machen würde. Aber als sich der Staub gelegt hat und die Stimmenzählung abgeschlossen ist, ist diese Vorhersage erschüttert.

Während die Republikaner in Staaten wie Florida und New York erfolgreich waren, schnitten die Demokraten in den Schlachtfeldstaaten besser ab, wo Umfragen ihre Unterstützung oft deutlich unterschätzten. Am Vorabend der Wahl, FünfunddreißigIm Umfragedurchschnitt lag Dr. Mehmet Oz nur einen halben Punkt vorn, nur um am Ende 4 Prozent einzubüßen. In Michigan brachte der gleiche Durchschnitt die amtierende Gouverneurin Gretchen Whitmer nur fünf Punkte vor ihre republikanische Herausforderin; aber am Wahltag gewann sie mit mehr als 10 Punkten Vorsprung.

Viele demokratische Strategen und Beamte des Weißen Hauses haben die Diskrepanz einer Rekordzahl junger Menschen zugeschrieben, die in diesem Jahr gewählt haben, einer Bevölkerungsgruppe, die überwiegend demokratisch geprägt ist. Laut einer ersten Schätzung des Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement an der Tufts University, auch bekannt als CIRCLE, gaben rund 27 Prozent der Amerikaner zwischen 18 und 29 Jahren bis zum Wahltag ihre Stimme ab.

Noch im Jahr 2014 und über Jahrzehnte hinweg lag die Wahlbeteiligung junger Menschen Jahr für Jahr bei etwa 20 Prozent. Aber das änderte sich 2018, als die Wahlbeteiligung der Jugend um 16 Prozent auf insgesamt 36 Prozent stieg.

Nicht alle sind überzeugt. David Shor, ein beliebter Datenguru der Demokraten, argumentierte, dass es „kein ‚Jugendbeben‘“ seit der Wahlbeteiligung gegeben habe unter jungen Menschen im Jahr 2022 zurückgegangen im Vergleich zu den Zahlen von 2018. Aber selbst wenn das der Fall ist, zeigen frühe Exit-Umfragen, dass junge Menschen zwar nicht überall massenhaft erschienen sind, aber wirklich dort erschienen sind, wo es für die Demokraten am wichtigsten war. In neun wettbewerbsorientierten Bundesstaaten, darunter Michigan und Pennsylvania, deuten die Ausgangsumfragen von CIRCLE darauf hin, dass die Gesamtwahlbeteiligung junger Menschen 31 Prozent erreicht hat, 1 Prozent höher als der nationale Durchschnitt von 2018.

Noch im Jahr 2014 konnten politische Strategen und Meinungsforscher leicht davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung der Jugend in den Halbzeitzyklen zurückgehen würde, was auf ein geschäftiges Privatleben, schwerfällige Arbeitspläne und mangelnde Dringlichkeit bei Nichtpräsidentschaftswahlen zurückzuführen wäre. Bis 2024 wird erwartet, dass die Gen Z und die Millennials die Babyboomer zahlenmäßig übertreffen werden. Aber die Meinungsforschungsinstitute müssen noch Wege finden, sie zu erreichen.

„Es ist eine Kombination aus Technologie und dann fehlt einfach die Geschichte darüber, was in diesem Land passiert“, sagte Max Lubin, CEO von Rise, einer von Studenten geführten gemeinnützigen Organisation, die sich für ein kostenloses College einsetzt Der Rand Am Mittwoch.

Robocalls und SMS haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Im Großen und Ganzen verlassen sich Meinungsforscher darauf, dass die Leute ihre Anrufe entgegennehmen oder durch die Links klicken, die sie per Textnachricht senden, um ihre Umfragen abzuschließen.

Laut RoboKiller, einer App, die Spam-Anrufe und -Texte blockiert, haben Amerikaner allein im Oktober mehr als 6 Milliarden Robocalls erhalten, darunter fast 25 Millionen politische Robocalls und 1,29 Milliarden politische Robotexts.

„Junge Menschen sind klüger und ignorieren diese Verbindungen mehr als andere Menschen“, sagte John Ray, Direktor für Umfragen bei YouGov Blue Der Rand in dieser Woche. „Ihre Disziplin mit ihren Geräten ist viel besser.“

Umfragen haben sich in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt, um mit der zunehmenden Beliebtheit von Social-Media-Plattformen bei jungen Menschen Schritt zu halten, aber Experten meinen, dass Unternehmen nicht weit genug gegangen sind. Die Ad-Targeting-Tools von Meta haben es Umfrageunternehmen ermöglicht, jüngere Wähler auf Plattformen wie Facebook und Instagram zu erreichen, aber die Targeting-Genauigkeit des Dienstes hat im Laufe der Zeit abgenommen, insbesondere für iPhone-Nutzer, nachdem Apple letztes Jahr Änderungen an seinen Datenschutz- und Datenberechtigungen von Drittanbietern vorgenommen hatte.

„Facebook befindet sich stark im Niedergang, aber es ist an einem so hohen Punkt und wird es wahrscheinlich bis zum Ende dieses bevorstehenden Zyklus sein“, sagte Ray.

Im Gegensatz zu Marketingfirmen von Unternehmen verfügen politische Meinungsforscher über viel knappere Budgets und eine noch größere Nachfrage nach genauen Datenrückgaben, was das Experimentieren, um ein jüngeres Publikum zu erreichen, weitaus schwieriger macht. Aber die Möglichkeit von Robocalling- und SMS-Verordnungen am Horizont sowie strengere Online-Datenschutzbestimmungen könnten Meinungsforschungsinstitute dazu zwingen, sich an nicht-traditionelle Plattformen wie YouTube anzupassen.

„In diesem Zyklus sage ich den Leuten, dass sie herausfinden müssen, wie ihre Strategie für Discord und für Twitter aussehen wird“, sagte Ray. „Wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, um Leute für die Teilnahme an Umfragen außerhalb der von ihnen angesehenen YouTube-Kanäle zu gewinnen.“

In den Tagen vor den Zwischenwahlen 2022 brachte Snap eine neue Snapchat-Linse heraus, die die Benutzer aufforderte, Umfragen zu beantworten, die Exit-Umfragen ähneln, die in ihren Stories erscheinen würden. Obwohl die Umfragen nicht so wissenschaftlich sind wie die von professionellen Unternehmen erstellten, könnten die gesammelten Daten Snap helfen, dessen Benutzer überwiegend jünger sind, die Lücke bei Jugendumfragen zu schließen.

„Meinungsforscher stecken in einer veralteten Denkweise fest, dass junge Leute nicht auftauchen werden“, sagte Lubin Der Rand. „Und obwohl junge Menschen zwischen 2018 und 2020 Wahlbeteiligungsrekorde gebrochen haben, und ich erwarte, dass wir dieses Jahr einige rekordverdächtige neue Wahlbeteiligungszahlen sehen werden, stecken Meinungsforscher in dieser konventionellen Weisheit fest.“

In Staaten wie Michigan standen Hunderte von Studenten am Wahltag stundenlang in Wahlreihen und umkreisten College-Campus. Die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer hatte ein enges Rennen gegen ihren von Trump unterstützten republikanischen Gegner Tudor Dixon. Die Umfragen hatten sie Kopf an Kopf. Am Ende sicherte sich Whitmer die Wiederwahl laut Angaben mit über 10 Punkten Das New York Times.