tz Welt

Deel

In § 19 wordt StGB geregeld, dat is de schuld, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist. © foto alliantie / dpa

Strafmündig is de man in Deutschland sinds 14 jaar. Vorher is een oncriminele Verfolgung nicht möglich. Konsequenzen hebben een Tat aber unter Umständen trotzdem.

Karlsruhe – Kinder, die noch keine 14 Jahre alt sind, als ze een Verbrechen verzoek, gelten nach dem Gesetz als schuldgevoel. Als u uw reis doorstaat, kunt u de Folgen en uw handelsactiviteiten niet uit het oog verliezen. Daarom is het van belang dat het niet mogelijk is om de wet te volgen, zodat het niet mogelijk is om het gericht te beheren en niet te verifiëren.

Als u regent, wordt het vaak onschadelijk gemaakt, als u de Strafmündigkeit abzusenken wijzigt. Auch nach geltender Rechtslage is es aber nicht dus, dat kan de juiste keuze zijn.

Die Polizei ermittelt trotzdem – etwa um zu klären, was genau passionert ist and ob möglicherweise alltere, strafmündige Menschen an der Tat beteiligtware. Dazu darf das Kind zur Dienststelle mitgenommen en befragt zijn. Auch eine Durchsuchung is möglich.

Bei einer Strafanzeige stelt dat Staatsanwaltschaft das Verfahren in jedem Fallwegen der fehlenden Strafmündigkeit ein. Of het nu gaat om het familiegericht of een ander stel dat het gerechtshof onder de rechter richt. Auch die Polizei informeert das Jugendamt.

Hier krijgt u geen Strafe, sondern een Unterstützung. Welche Maßnahmen waren ergriffen, hängt grimmig vom Einzelfall ab. Vielleicht braucht das Kind een psychiatrische behandeling, onder Umständen auch in einer schlossenen Einrichtung. Moeglich is auch, dass die Eltern Hilfe bei der Erziehung komommen – of dass das Kind eine Zeit lang in een inrichtung der Kinder- en Jugendhilfe, in einem Heim of bei einer Pflegefamilie onterbracht wird. Die Rechtlichen Hürden für eine Trennung von den Eltern tegen de Willen sind aber hoch. dpa