Kim Kardashian hat das Internet erneut kaputt gemacht, und dieses Mal liegt es an den Brustwarzen. Der SKIMS-Gründer hat eine BH-Kollektion mit diskreten nippelähnlichen Details an den Körbchen auf den Markt gebracht, die geschickt so gestaltet sind, dass sie den Eindruck erwecken, als würden sie ohne BH auskommen und einen subtil provokanten Stil bevorzugen. Die Einführung des SKIMS Ultimate Nipple Bra wurde erstmals durch ein kitschiges Werbevideo voller urkomischer PSAs wie „Die Temperaturen auf der Erde werden immer heißer. Der Meeresspiegel steigt. Die Eisschilde schrumpfen. Und ich bin kein Wissenschaftler, aber ich.“ Ich bin davon überzeugt, dass jeder seine Fähigkeiten nutzen kann, um seinen Teil beizutragen“, sagte Kardashian. „Deshalb stelle ich einen brandneuen BH mit integrierter Brustwarze vor. So siehst du immer kalt aus, egal wie heiß es ist.“

Obwohl der Brustwarzen-BH einen Schockfaktor hat, birgt er auch ein erhebliches Potenzial für Personen, die sich einer Mastektomie oder einer Brustkrebsbehandlung unterzogen haben. Ein Instagram-Nutzer schrieb: „Ich habe gerade gegen Brustkrebs gekämpft und meine rechte Brust verloren, also ist das für mich genial! Ich kann es kaum erwarten, eine zu bekommen.“ Über seine modischen Merkmale hinaus könnte das innovative Design eine Quelle von immensem Wert sein. Es bietet nicht nur ein neues Gefühl von Selbstvertrauen und Trost, sondern dient Brustkrebspatientinnen auch als lebenswichtiges Unterstützungssystem, sowohl körperlich als auch emotional, während des schwierigen Heilungsprozesses. Durch die realistische und stärkende Ästhetik kann dieser BH Überlebenden dabei helfen, ihr Selbstwertgefühl und ihr Körperbild zurückzugewinnen und letztendlich zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden und ihrer Lebensqualität angesichts von Widrigkeiten beizutragen.

Der SKIMS Ultimate Nippel-BH ist heute, am 31. Oktober, offiziell erhältlich. Schnappen Sie sich also unbedingt einen für sich selbst (oder Ihre Lieben), bevor er schnell ausverkauft ist.