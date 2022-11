Warum Kevin McHale nicht als Artie an einem Glee-Reboot teilnehmen würde

Kevin McHale strahlt nicht mit Freude über Arties Comeback.

Fans der langjährigen Fox-Serie könnten sich über die Möglichkeit einer Wiederbelebung freuen, aber erwarten Sie es nicht Freude Clubmitglied Artie Abrams, ursprünglich gespielt von McHale, soll dabei sein. Der Fanfavorit, der Artie in allen sechs Staffeln der Fox-Serie spielte, sprach mit Insider über den möglichen Neustart und erklärte, warum er den zukünftigen Filmregisseur nicht noch einmal spielen würde.

„Ich weiß nicht, ob Artie dabei sein könnte“, sagte McHale gegenüber Insider am 16. November. „Nachdem ich weiß, was wir jetzt wissen, denke ich nicht, dass ich eine Rolle spielen sollte, die im Rollstuhl sitzt. Also, wenn sie mich lassen aus meinem Bart wachsen und einen anderen Charakter spielen, ich werde es tun.“

Während der Serie erklärte Artie, dass er zuvor einen Autounfall erlebt hatte, der dazu führte, dass er im Rollstuhl saß. Aber wenn er Jahre später über die Rolle nachdenkt, sagt McHale, dass er und das Glee-Team es jetzt „besser wissen“.

„Was haben wir uns dabei gedacht?“ er dachte über die Rolle nach. „Ich kann diese Rolle nicht spielen.“