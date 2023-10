Sie hat sich als unerschütterliche Progressive in innenpolitischen Fragen einen Namen gemacht, aber die jüngsten Kommentare zum eskalierenden internationalen Konflikt und zur Rolle des Iran, der Hamas- und Hisbollah-Kämpfer unterstützt, bieten einen einzigartigen Einblick in ihre Prioritäten im Ausland, während sie für ein höheres Amt kandidiert.

„Es gibt verlorene Leben in Gaza und es gibt verlorene Leben in Israel“, sagte sie am Sonntag auf einem Forum zusammen mit Lee und Schiff. „Und das liegt daran, dass die Vereinigten Staaten das Aufblühen des Terrorismus zugelassen haben und sich geweigert haben, eine starke Haltung gegenüber dem Iran einzunehmen, der die Hamas und die Hisbollah unterstützt.“

Es ist ein Gesprächsthema, das häufiger unter Zentristen und Republikanern (einschließlich des ehemaligen Präsidenten Donald Trump) zu sehen ist, aber Porter hat gute Gründe, es anzunehmen. Orange County hat nach Los Angeles County die zweitgrößte Konzentration iranischer Amerikaner im Land. Seit Jahren drängt Porter darauf, dass die Bundesregierung stärker gegen das Regime vorgeht, insbesondere gegen die Behandlung von Frauen.

Es war nicht klar, ob Porters Kommentare sich direkt an die Biden-Regierung richteten, aber sie machte in der Vergangenheit keinen Hehl aus ihren Bedenken. Als die Präsidentin im vergangenen Herbst zu einem seltenen Wahlkampfbesuch in Orange County vorbeikam, nutzte Porter die Gelegenheit, um das Thema deutlich zu machen, und sagte nach der Reise, sie habe direkt mit Biden gesprochen und sein Eintreten für die Menschenrechte im Iran betont.

Der Präsident griff das Thema am selben Tag in seinen Ansprachen vor den Anhängern der UC Irvine auf.

„Der Iran muss die Gewalt gegen seine eigenen Bürger beenden, die lediglich ihre Grundrechte ausüben“, sagte er laut Orange County Register.

Unter den führenden Demokraten verfügt Porter über die geringste Erfahrung in der Außenpolitik – einem entscheidenden Bestandteil seiner Tätigkeit im Oberhaus.

Als sie am Sonntag nach ihrem relativen Mangel an internationaler Erfahrung gefragt wurde, verwies Porter auf ihre Wurzeln als Lehrerin und sagte, sie nehme ihre Hausaufgaben „ziemlich ernst“.

„Ich glaube nicht, dass wir einen Senator wollen sollten, der glaubt, alles zu wissen“, sagte sie. „Wir sollten wollen, dass Senatoren, die immer gewinnen, lernen.“

Melanie Mason hat zu diesem Bericht beigetragen.

