Warum Jennifer Lawrence ihr „Gefühl der Kontrolle“ verlor

Jennifer Lawrence kann die überlebt haben Hungerspieleaber sie hätte beinahe eine andere Art von Herausforderung verloren.

Nach dem Erfolg der Franchise im Jahr 2012 und ihrem Oscar-Gewinn 2013 als beste Hauptdarstellerin in Silver Linings PlaybookLawrence sagte, sie habe eine Veränderung in ihrer Selbstautonomie erlebt, als ihr Ruhm in die Höhe schoss.

„Ich glaube, ich habe das Gefühl der Kontrolle verloren“, erinnerte sich der 32-Jährige in der Screen Talk-Reihe des London Film Festivals per Vielfalt. „Zwischen Die Hunger Spiele Als ich herauskam und den Oscar gewann, wurde ich zu einer solchen Ware, dass ich das Gefühl hatte, jede Entscheidung sei eine große, große Gruppenentscheidung.“

Obwohl diese Zeit einen Anstieg ihres Ruhms markierte, die X-Men Die Schauspielerin hat Schwierigkeiten, auf diesen Teil ihres Lebens zurückzublicken.

„Wenn ich jetzt darüber nachdenke“, sagte sie, „kann ich nicht an die folgenden Jahre denken, [because there was] nur ein Kontrollverlust.“

Lawrence unternimmt nun Schritte, um die Unabhängigkeit wiederzuerlangen, die sie verloren zu haben glaubte. Dazu gehört auch die Übernahme von Projekten mit tieferer Bedeutung, wie zum Beispiel ihr bevorstehendes psychologisches Drama Dammder im September beim Toronto International Film Festival seine Premiere feierte.