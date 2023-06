Die in diesem Artikel vorgestellten Marken sind Partner von NBCUniversal Checkout. E! erhebt eine Provision auf Ihren Einkauf. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!.

Sie kennen Paravel vielleicht noch nicht, aber Sie werden sie gleich lieben. Die Linie wurde mit dem Ziel gegründet, „die Schnittstelle zwischen Reisen und Nachhaltigkeit zu umarmen“. Die Auswahl an stilvollen Tragetaschen, Hartgepäckstücken und Kosmetikkoffern erleichtert das Packen für jede Reise am 4. Juli … nun ja, einen Tag am Strand.

Jedes Stück ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt. Denken Sie an leichte Materialien, durchsichtige Fenster und Kompressionsplatten, um Ihren Innenraum optimal zu nutzen. Oh, und Innentaschen. Und Außenhüllen, die Kratzer verbergen. Wirklich alle möglichen Details von höchster Qualität.

Darüber hinaus ist die Marke ebenso der Nachhaltigkeit wie dem Stil verpflichtet. Sogar Paravels charakteristisches Aviator-Gepäck wird, wo immer möglich, aus Upcycling- und recycelten Materialien hergestellt. Tatsächlich kompensieren sie nach Angaben der Marke „alle Emissionen aus Beschaffung, Montage, Versand und Lieferung“ durch die Produktion.

Kaufen Sie unten ein paar Reiseutensilien von Paravel für den Urlaub am 4. Juli (oder eigentlich jede andere Reise) und machen Sie sich bereit für den Abflug.