Die USA hatten der Ukraine bereits im Januar 31 Abrams-Panzer versprochen. Nun will das Pentagon auch geeignete Munition mit höherer Durchschlagskraft liefern. Ein neues Rüstungspaket im Wert von 175 Millionen US-Dollar, das 120-mm-Panzerabwehrgeschosse mit abgereichertem Uran umfasst, ist in Planung.

Was sind Uranmunition?

Munition mit abgereichertem Uran wird größtenteils aus radioaktivem Abfall hergestellt, der als Nebenprodukt des Prozesses zur Herstellung von angereichertem Uran entsteht, bei dem natürliches Uran in zwei Teile getrennt wird. Während angereichertes Uran einen höheren Anteil des Isotops U-235 aufweist und für Kernkraftwerke oder zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden kann, kann abgereichertes Uran verwendet werden, das eine höhere Konzentration des Isotops U-238 aufweist und weniger radioaktiv ist Munition herzustellen. Dazu wird es mit anderen Metallen wie Titan oder Molybdän vermischt und durch eine dünne Schicht eines anderen Metalls vor Korrosion geschützt.

Die leichte Radioaktivität des abgereicherten Urans bietet keinen zusätzlichen militärischen Nutzen, aber aufgrund seiner dichten Beschaffenheit können damit besonders durchdringende Projektile hergestellt werden, die so hart sind, dass sie die Außenschicht eines gepanzerten Panzers durchdringen können. Darüber hinaus sind sie so schädlich konstruiert, dass die Spitze bestehen bleibt, selbst wenn sie durch den Aufprall auf ein Fahrzeug deformiert werden. Es schmilzt weiter und setzt heißen Uranstaub frei, der sich bei Kontakt mit Sauerstoff im Inneren eines Tanks spontan entzündet und alle Besatzungsmitglieder bei lebendigem Leib verbrennt. Wenn das Fahrzeug Munition oder Treibstoff mitführt, kann es zu einer zusätzlichen Explosion kommen.

Ein verbrannter russischer Panzer in der Nähe von Kiew: Uranmunition könnte zur Zerstörung von Panzern verwendet werden. Bild: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Die USA geben den Einsatz von Uranmunition im Irak, in Afghanistan, Jugoslawien und Syrien zu

Während des Zweiten Weltkriegs führte die Bundeswehr Experimente mit Urangeschossen durch, setzte diese jedoch nicht ein, da Uran zu teuer und knapp war. Heute ist bekannt, dass 21 Länder, darunter die USA, Russland, die Türkei und Saudi-Arabien, diese Art von Munition in ihren Arsenalen haben. Allerdings haben nur die USA zugegeben, sie bei Militäroperationen im Irak, im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan und in Syrien eingesetzt zu haben. Allein im Irak-Krieg 2003 wurden Hunderte Tonnen Uranmunition verschossen.

Der Einsatz chemischer Kampfstoffe, Antipersonenminen oder Uranmunition ist im Gegensatz zum Einsatz biologischer Waffen nicht völkerrechtlich verboten. Es gibt auch kein internationales Abkommen, das die Verwendung von abgereichertem Uran ausdrücklich verbietet. Experten warnen jedoch vor den möglichen langfristigen Folgen einer Freisetzung großer Mengen Uran.

Uranmunition wurde 1995 im ehemaligen Jugoslawien eingesetzt Bild: Hidajet Delic/AP/Picture Alliance

Mögliche Auswirkungen der Strahlung?

Abgereichertes Uran strahlt Menschen in seiner Umgebung nicht direkt aus: Seine Radioaktivität ist etwa 40 % schwächer als die von natürlichem Uran und kann Haut und Kleidung im Allgemeinen nicht durchdringen. In einer Entfernung von einem Meter (ungefähr 3 Fuß) erzeugt ein Kilogramm (2,2 Pfund) abgereichertes Uran eine jährliche Strahlendosis, die etwa einem Drittel der natürlichen Strahlenbelastung entspricht.

Dennoch kann solche Strahlung auf kurze Distanz und über einen längeren Zeitraum das Erbgut schädigen und Krebs verursachen. Noch gefährlicher ist die Tatsache, dass Menschen Uranstaub über die Atemwege, die Nahrung oder Wunden aufnehmen könnten. Uran ist wie andere Schwermetalle giftig und kann schwere Schäden an inneren Organen verursachen.

Langfristige Auswirkungen?

Experten sind sich uneinig darüber, wie gefährlich die langfristigen Folgen für Mensch und Umwelt tatsächlich sind. Laut einem Bericht der International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ist in den Regionen des Irak, in denen Uranmunition massiv eingesetzt wurde, ein deutlicher Anstieg von Missbildungen, Krebserkrankungen und anderen Folgeschäden zu verzeichnen.

Allerdings gehen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) davon aus, dass von Uranmunition keine besondere Gefahr für die Zivilbevölkerung ausgeht. Ein von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebener Bericht aus dem Jahr 2010 fand „keine Hinweise auf Umwelt- und Gesundheitsrisiken“ durch abgereichertes Uran.

Es ist auch unklar, wie viel Schaden an Boden und Grundwasser entstehen kann. Uran ist sehr korrosionsanfällig; Innerhalb von fünf bis zehn Jahren können nicht explodierte Munition in den Boden einrosten und Uran in das Grundwasser freisetzen. Mehrere Studien in Gebieten, in denen solche Munition eingesetzt wurde, haben bisher nur geringfügig höhere Urankonzentrationen im Grundwasser festgestellt, verlässliche Langzeitstudien gibt es jedoch noch nicht. Diese sind notwendig, da U-238 eine Halbwertszeit von 4,5 Millionen Jahren hat.

„Klares Zeichen der Unmenschlichkeit“

Russland hat die geplante Lieferung von Uran-Panzermunition durch die USA an die Ukraine scharf verurteilt. Die russische Botschaft in Washington sagte, es sei ein „klares Zeichen der Unmenschlichkeit“, während Kremlsprecher Dmitri Peskow vor einem Anstieg der Krebsraten und anderer Krankheiten in der Ukraine warnte und sagte, die Verantwortung liege allein bei der US-Regierung.

Die USA sind nicht der erste Staat, der Uranmunition an die Ukraine liefert. Im März erklärte sich Großbritannien bereit, Urangeschosse für die Kampfpanzer Challenger 2 zu liefern, die es zuvor zugesagt hatte. Auch Moskau reagierte damals verärgert.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.