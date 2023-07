Deutsche Politiker und Medien sind erneut besorgt über den Aufstieg des rechtsextremen Populismus im Land, nachdem die Alternative für Deutschland (AfD), die erfolgreichste rechtsextreme Partei des Landes seitdem, zwei lokale Stichwahlen in Ostdeutschland gewonnen hat Zweiter Weltkrieg.

Hannes Loth von der AfD setzte sich am Sonntagabend in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch und wurde der erste AfD-Bürgermeister in Deutschland. Dies geschah eine Woche, nachdem der AfD-Abgeordnete Robert Sesselmann eine ähnliche Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg gewonnen hatte.

Obwohl die beiden Bezirke relativ klein sind, gelten die Ergebnisse als bedeutsam, da sie einen Trend in bundesweiten Umfragen bestätigen: Die rechtsextreme Partei kann nun die Zustimmung von 20 % der deutschen Wähler für sich beanspruchen, genau wie die Mitte-Links-Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz .

Aber nur wenige politische Analysten sind sich darüber einig, warum. Einige haben argumentiert, dass die jüngsten Machtkämpfe in der Regierung, insbesondere um Klimaschutzgesetze, nicht hilfreich gewesen seien. „Die Politik der Koalitionsregierung verunsichert die Menschen“, sagte Ursula Münch, Leiterin der Akademie für politische Bildung Tutzing in Bayern. „Und ich denke, dass Menschen, die auch mit der Politik im Allgemeinen unzufrieden waren, jetzt immer mehr von der AfD mobilisiert werden.“

CDU-Chef Friedrich Merz steht oft in der Kritik, selbst in populistische Rhetorik zu verfallen Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture Alliance

Eine diese Woche von der Universität Leipzig veröffentlichte Studie legt eine einfachere, wenn auch beunruhigendere Erklärung nahe: Viele deutsche Wähler, insbesondere im Osten des Landes, vertreten rassistische Ansichten.

Ebenso alarmierend waren die Ergebnisse einer anderen Umfrage, die am Donnerstag (29. Juni) veröffentlicht wurde und ergab, dass die populistische Stimmung der AfD bei der deutschen Mittelschicht mehr Unterstützung findet. Die laufende Studie des Sinus Institute for Social Research, fanden heraus, dass der Mittelschichtsanteil der AfD-Wähler von 43 % vor zwei Jahren auf jetzt 56 % gewachsen ist.

Darüber hinaus gab es Anzeichen dafür, dass sich die Wählerbasis der AfD verbreitert. Die Umfrage ergab, dass es sich bei den AfD-Wählern in diesem Segment nicht nur um die „konservativen und nostalgischen“ Mittelschichten handelt, wie Sinus es nennt, sondern auch um die „adaptiv-pragmatischen“ Mittelschichten – also Menschen, die je nach aktuellen Themen ihre politische Ausrichtung wechseln.

„Was wir derzeit sehen, ist, dass auch die jüngeren, moderneren und eigentlich besser gebildeten Mittelschichten eine Affinität zur AfD zeigen“, sagt Sinus-Institutsleiterin Silke Borgstedt gegenüber der DW. „Ob das daran liegt, dass die anderen Parteien kein entsprechendes Programm auf die Beine stellen, oder ob es eine bewusste Entscheidung ist, können wir noch nicht sagen.“

Wie populistisch müssen Politiker sein?

Bundeskanzler Scholz besteht darauf, dass der Aufstieg der AfD nichts mit irgendwelchen Problemen in seiner Regierung zu tun hat, aber die Partei, die wohl vor dem größten Dilemma steht, ist die Mitte-Rechts-Christlich-Demokratische Union (CDU), die trotz ihrer Führung in den Umfragen Schwierigkeiten hat, dies zu erreichen Profitieren Sie vom Streit der Koalitionsregierung.

CDU-Chef Friedrich Merz musste von seinem Versprechen aus dem Jahr 2019 zurücktreten, die Wählerbasis der AfD zu halbieren, und Merz‘ Rhetorik blieb während seiner gesamten Amtszeit hartnäckig eher anti-links als anti-rechts. Auch nach den jüngsten Erfolgen der AfD erklärte er diese Woche, die Grünen seien weiterhin „Hauptgegner“ der CDU, obwohl die CDU in sechs der 16 Landesregierungen mit der Umweltpartei koaliere.

Ursula Münch ist sich nicht sicher, ob es der beste Ansatz der CDU ist, einfach nur gegen die Grünen vorzugehen, aber ihrer Meinung nach sollten die Mainstream-Parteien auf keinen Fall eine „Firewall“ zur extremen Rechten errichten, indem sie sich weigern, sich mit bestimmten Themen wie der Einwanderung zu befassen . „Ich halte es für wichtig, dass diese Parteien versuchen, politisch mit der AfD zu konkurrieren“, sagte sie der DW. „Sie sollten sich nicht einfach zurückziehen und sagen: Das ist eine rechtsextreme Partei, mit denen wollen wir nichts zu tun haben.“

Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler, erfreut sich vor allem in ländlichen Gebieten Bayerns großer Beliebtheit Bild: Frank Hoermann/SvenSimon/picture Alliance

Die Versuchungen des Populismus

Die konservativen Politiker Deutschlands sind sich uneinig, welchen Kurs sie einschlagen sollen: Einige meiden emotionale Rhetorik und versuchen stattdessen, sich als verantwortungsbewusste Partei zu präsentieren, die zur Regierung gehört. Aber andere hatten beachtlichen Erfolg. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Hubert Aiwanger, Vorsitzender der rechtspopulistischen (aber nicht rechtsextremen) Partei Freie Wähler im wohlhabenden Südstaat Bayern.

Der bayerische Wirtschaftsminister und Minderheitspartner in der Landesregierung der CSU, Aiwanger, sorgte kürzlich für Furore, als er vor einer Menschenmenge, die gegen die Klimapolitik der Bundesregierung demonstrierte, sagte: „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die große Stille herrscht.“ Die Mehrheit dieses Landes muss die Demokratie zurückerobern.“

Dies löste Forderungen nach seinem Rücktritt aus, doch Aiwanger bestand darauf, dass seine Rede eine Verteidigung der demokratischen Mitte sei: „Ohne mich wäre dieses Land noch polarisierter“, sagte er Die Zeit Zeitung und wies darauf hin, dass die bayerische AfD in Meinungsumfragen nur 10 % erreichen könne – die Hälfte des Bundesdurchschnitts.

Eine Bedrohung für die Demokratie?

Besonders besorgniserregend ist für viele, dass sich so viele deutsche Wähler offenbar nicht nur von dem oft offenen Rassismus der AfD abschrecken lassen, sondern auch von der Tatsache, dass die Partei als potenzielle Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung des Landes beobachtet wird: Das Amt für die Der Verfassungsschutz (BfV), der deutsche Inlandsgeheimdienst, der Extremisten aufspürt, hat bestimmte Teile der AfD als rechtsextremistisch und die AfD insgesamt als „Verdachtsfall“ eingestuft.

Doch laut Münch pflegen viele Deutsche – vor allem, aber nicht nur in Ostdeutschland – eine kritische Haltung gegenüber dem Geheimdienst. Auf einer kürzlichen Pressekonferenz schien BfV-Präsident Thomas Haldenwang anzudeuten, dass die Deutschen zweimal darüber nachdenken sollten, bevor sie AfD wählen. „Das ist nicht die Aufgabe des BfV“, schimpfte Münch. „In den Augen der AfD-Wähler delegitimieren solche Positionen die BfV – vor allem in Ostdeutschland. Sie sagen: Na ja, wir haben genug Erfahrung mit der Stasi (Geheimdienst des kommunistischen DDR-Regimes 1949-1990), wir haben gewonnen.“ „Lass uns von niemandem vorschreiben, was richtig und falsch ist.“

Aber könnte es einfach sein, dass die AfD gerade im Trend liegt? Silke Borgstedt von Sinus ist derweil zuversichtlich, dass die deutschen Mainstream-Parteien trotz der aktuellen Zahlen noch nicht in Panik geraten müssen. „Es gibt eine rechtsextreme Basis, und dann gibt es einen Teil der Wähler, die sich sehr stark von aktuellen Stimmungen beeinflussen lassen und darauf reagieren“, sagt sie. Und die Stimmung könnte vor der nächsten Parlamentswahl im Jahr 2025 umschlagen.

