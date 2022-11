Warum ist der Powerball-Preis rekordverdächtig? Danke Fed-Chef Jerome Powell

New York

Einer der Gründe für den Rekord-Jackpot in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für die Powerball-Ziehung am Samstagabend ist etwas, das Sie nicht erwarten würden – die jüngste Serie steiler Zinserhöhungen durch die Federal Reserve.

Das liegt daran, dass die Größe des beworbenen Hauptpreises von 1,6 Milliarden US-Dollar der Betrag ist, den die Gewinner erhalten würden, was die Einnahme von 30 gleichen Zahlungen von etwa 53 Millionen US-Dollar, verteilt über die nächsten 29 Jahre, beinhaltet. Diese Zahlungen stammen aus einer von den Lotteriesponsoren gekauften Annuität, und die Zahlungen berücksichtigen eine durchschnittliche Rendite

Aber die Sache ist die, dass der wahre Preis viel wahrscheinlicher eine viel kleinere Pauschalsumme ist, der „Barwert“ – in diesem Fall 782,4 Millionen Dollar – der nie Aufmerksamkeit erregt.

„Alles, worüber jemals jemand spricht, ist der Rentenpreis“, sagte Victor Matheson, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen am College of the Holy Cross in Massachusetts. „Das ist die Nummer des Lotteriemarktes. Es ist die Nummer in den Nachrichten. Aber es ist die Nummer, die fast niemand jemals nimmt.“

Kein Powerball-Gewinner seit 2014 hat den „größeren“ Rentenbetrag gegenüber dem Geldpreis gewählt.

Der Barwert ist der Betrag, den der Gewinn die Lotterie tatsächlich kosten würde, entweder in Form einer Pauschalzahlung jetzt oder für den Kauf einer Rente, um diese 29 Folgezahlungen zu leisten. Das aktuelle Umfeld steigender Zinsen hat die Tür zu immer höheren Rentenzahlungen geöffnet.

Im Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre lag der ausgeschriebene Annuitätenpreis nur etwa 50 % oder 60 % über dem Barwert, manchmal sogar darunter.

Der aktuelle Rentenpreis übertrifft den Rekord vom Januar 2016, als drei Gewinner einen mit 1,586 Milliarden US-Dollar beworbenen Preis teilten. Jeder nahm seinen Anteil am Barwert, der sich auf 983,5 Millionen Dollar summierte, 200 Millionen Dollar mehr als der Geldpreis bei der „Rekord“-Ziehung am Samstag.

Der ausgeschriebene Rentenpreis war damals um 61 % höher als der Geldpreis. Dieses Mal ist der geschätzte Rentenpreis um 104 % höher als der Geldpreis. Wenn es das gleiche Verhältnis wie 2016 wäre, würde der Rentenpreis am Samstag nur 1,26 Milliarden Dollar betragen.

Der aktuelle Preis geht von einer Rendite auf den Barwert von etwa 5,75 % pro Jahr aus, sagte Matheson.

Aber selbst ein konservativer Aktieninvestor könnte es wahrscheinlich besser machen, wenn er das Geld im Voraus nimmt und es investiert, ungeachtet der Schwankungen an den Aktienmärkten. Der Standard & Poor’s 500 ist in den 29 Jahren seit Oktober 1993 um 728 % gestiegen, was einer kumulierten jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 7,5 % entspricht.

Die größere angenommene Rendite im Zusammenhang mit dem Rentenpreis vom Samstag könnte ihn für den oder die nächsten großen Gewinner attraktiver machen, sagte Matheson.

Andererseits könnte eine Abneigung, eine aufgeschobene Belohnung zu akzeptieren, alle Anlageannahmen oder Steuerplanungen überwinden, die in die Berechnungen des Gewinners einfließen.