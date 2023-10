Am 1. November ist Allerheiligen in mehreren europäischen Ländern ein Nationalfeiertag, darunter Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und Teile der Schweiz.

Auch in den traditionell katholischen deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der Tag ein Feiertag. In diesen Bundesstaaten sind Unternehmen, Schulen und öffentliche Einrichtungen in der Regel tagsüber geschlossen.

Was ist Allerheiligen?

Allerheiligen, bekannt als Allerheiligen auf Deutsch geht seine Ursprünge auf die frühen Tage des Christentums zurück.

Er wurde im 4. Jahrhundert vor allem als Gedenktag für Märtyrer eingeführt, die ihr Leben für ihren christlichen Glauben geopfert hatten. Doch mit der Verbreitung und Entwicklung des Christentums wuchs die Zahl der anerkannten Heiligen, so dass es eine Herausforderung wurde, jedem einzelnen einen eigenen Tag zu widmen.

Diese Herausforderung veranlasste die frühen christlichen Gemeinden, einen einzigen Tag zur Ehrung aller bekannten und unbekannten Heiligen festzulegen. Ursprünglich am ersten Sonntag nach Pfingsten begangen, wurde das Datum erst im 8. Jahrhundert auf den 1. November verschoben. Diese Änderung wurde von Papst Gregor III. eingeleitet, als er allen christlichen Heiligen eine Kapelle in Rom weihte. Die Tradition wurde 835 von Papst Gregor IV. gefestigt, indem er die westliche Kirche dazu aufforderte, Allerheiligen an diesem Tag allgemein zu feiern.

Heutzutage wird der Gedenktag in Deutschland jedes Jahr am 1. November gefeiert, mit Messen und Gedenkgottesdiensten auf Friedhöfen zum Gedenken an die Toten.

Heute geht es an Allerheiligen in Deutschland nicht nur um die Feier der Heiligen, sondern auch um das Gedenken an die Verstorbenen.

Es ist zur Gewohnheit geworden, Friedhöfe zu besuchen und die Gräber geliebter Menschen mit Blumen, Kerzen und sogar Opfergaben von Speisen und Getränken zu schmücken. Im Mittelpunkt des Tages stehen Feierlichkeit, Besinnung und die Wiederverbindung mit den Verstorbenen.