Warum Investoren vom Carvana-Zug aufgesprungen sind

DETROIT – Letztes Jahr Carvana CEO und Mitgründer Ernie Garcia fuhr eine Ehrenrunde.

Er pries die „bahnbrechenden“ Ergebnisse des zweiten Quartals des Unternehmens am 5. August 2021 an, die den allerersten vierteljährlichen Nettogewinn des Gebrauchtwagenhändlers enthielten. Dann erinnerte er sich an das schnelle Wachstum von „einem Haufen ehrgeiziger Kinder mit schockierend viel zu lernen“ zu einem Fortune-500-Unternehmen.

Es ist jetzt offensichtlich, dass die Führungskräfte des Unternehmens noch mehr lernen müssen. Der märchenhafte Aufstieg von Carvana hat sich seitdem angesichts steigender Zinsen, Inflation und selbstverschuldeter Wunden zu einem Alptraum für Anleger entwickelt.

Seit Garcias Äußerungen im vergangenen Jahr sind die Aktien des Unternehmens von einem Allzeithoch von fast 377 US-Dollar pro Aktie, das im August letzten Jahres nach diesem herausragenden Quartal erreicht wurde, auf nur noch 6,50 US-Dollar pro Aktie in dieser Woche gefallen – ein Rückgang von 98 %. Carvana ist nach einer kleinen Rallye, die diese Woche zu Ende ging, von einer Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar auf 2,2 Milliarden US-Dollar abgestürzt.

Die Aktie legte am Donnerstag um mehr als 30 % zu, gefolgt von einem Anstieg um 19 % auf 11,88 $ pro Aktie am Freitag inmitten einer breiteren Marktrallye und einem möglichen Engpass bei Leerverkäufern.

Aber seit dem Höhepunkt der Aktie gab es immer wieder schlechte Nachrichten und Finanzergebnisse, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Unternehmens schürte. Es hat auch wenig Bargeld und Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar, darunter 5,7 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen.